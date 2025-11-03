בתום משחק צמוד: מכבי ת"א ניצחה את רמת גן

עונה לא פשוטה עוברת עד כה על מכבי תל אביב, כשהיא ממקומות בתחתית היורוליג עם מאזן 6:2 שלילי. עם זאת, בליגה הצהובים מושלמים עד כה, כאשר היום (שני), החבורה של עודד קטש אמנם התקשתה, אך ניצחה 81:84 את מכבי רמת גן והשיגה ניצחון רביעי ברציפות בזירה המקומית.

מהדקה הראשונה על הפרקט, הקבוצות החליפו סלים, כשהחבורה של שמוליק ברנר נראתה טוב, טווחה מחוץ לקשת ועלתה ליתרון, 25:29. ברבע השני, האורחת כבר ברחה ליתרון דו ספרתי, הצהובים מנגד צמצמו בכל פעם, אך רמת גן שמרה על היתרון בירידה להפסקה, 51:58.

לעומת 20 הדקות הראשונות, בחצי השני הסקור היה נמוך מאוד, כשרמת גן קלעה בשני הרבעים האחרונים פחות ממה שקלעה ברבע הראשון או השני. הקבוצות החליפו סלים, אחרי 30 דקות זה 68:74 לרמת גן, אך אז, ברבע האחרון, הצהובים, שלא הובילו למעשה מהפתיחה והיו בפיגור מההתחלה, השלימו ריצה בהתקפה, עצרו הגנתית וניצחו 81:84.

שמוליק ברנר ועודד קטש (רועי כפיר)

כאמור, מכבי תל אביב ביורוליג זה לא זה, היא אפילו לא קרובה למאבקי הפלייאוף, אך בליגה זה אחרת. בזירה המקומית הצהובים, גם כשהם לא נראים טוב, מצליחים להשיג ניצחון, בדיוק כמו היום וכעת זה 4 מ-4, רגע לפני שעודד קטש וחניכיו יפגשו את מונאקו בהמשך השבוע ולאחר מכן את אליצור נתניה. מנגד, רמת גן במאזן 2:2 כעת ובשבוע הבא תארח את הפועל העמק.

קלעו למכבי תל אביב: רומן סורקין 17 נקודות ו-7 ריבאונדים, לוני ווקר 15 נק’, תמיר בלאט (6 ריב’ ו-6 אסיסטים), וויל ריימן (6 ריב’) וג’ון דיברתולומאו 9 נק’ כל אחד, ג’ימי קלארק 7 נק’ ו-7 אס’, ג’יילן הורד (9 ריב’) וטי ג’יי ליף 6 נק’, גור לביא 3 נק’, ג’ף דאוטין ג’וניור 2 נק’ וקליפורד אומוראי 1 נק’.

קלעו למכבי רמת גן: ג’ורדן פלויד 20 נק’, 7 ריב’ ו-5 אס’, רונאלדו סגו 19 נק’ ו-6 ריב’, דריון אטקינס 14 נק’ ו-5 ריב’, ז’ורדאן ניקוליס (6 ריב’) ודרו קרופורד 8 נק’ כ”א, אייזיה אייזנדורף ואדם אריאל 5 נק’ וגיל בני 2 נק’.

עודד קטש (רועי כפיר)

רבע ראשון: 25:29 למכבי רמת גן

חמישיית מכבי תל אביב: לוני ווקר, ג’ימי קלארק, תמיר בלאט, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

חמישיית מכבי רמת גן: ג’ורדן פלויד, דריון אטקינס, רונאלדו סגו, אדם אריאל וז’ורדאן ניקוליס.

האורחת השיגה את הכדור הראשון, אטיקס פתח עם לייאפ, סורקין השיב עם סל בצבע מנגד, רמת גן עלתה ל-4:6, הצהובים הגיבו עם ריצת 0:7 והפכו, 6:11, פלויד השיב עם שלשה בצד השני, אבל רק כדי לראות את סורקין מטביע בענק ושמוליק ברנר הזעיק פסק זמן ראשון. הקבוצות חזרו לפרקט, האורחת השלימה ריצת 2:11 ולקחה את ההובלה, דיברתולומאו ואייזנדורף החליפו שלשות, ליף ולביא קבעו שוויון מנגד, 23:23. האורחת השלימה ריצת 0:6, ליף צימק לארבע וחתם.

רומן סורקין (רועי כפיר)

רומן סורקין מטביע (רועי כפיר)

רבע שני: 51:58 למכבי רמת גן

דאוטין ג’וניור פתח עם שתי נקודות, קרופורד וסגו קלעו חמש נקודות מנגד, ווקר צלף שלשה גדולה והוריד את ההפרש, אך ראה מיד אחר כך את אטקינס קולע מחוץ לקשת, 30:37 לרמת גן. הצהובים הגיבו עם ריצת 0:6 וצמצמו את ההפרש, האורחת השיבה עם 7:14 וברחה ליתרון, 43:51. ריימן קלע לייאפ, פלויד וסגו קלעו חמש נקודות ונתנו יתרון דו ספרתי, בלאט החזיר שלשה גדולה, פלויד החזיר ל-10 הפרש, אך ריימן צלף מחוץ לקשת וחתם את הרבע.

ג'ף דאוטין ג'וניור מול גיל בני (רועי כפיר)

טי ג'יי ליף (רועי כפיר)

רבע שלישי: 68:74 למכבי רמת גן

ווקר ואטקינס צלפו שלשה בכל צד, ליף וניקוליס החליפו סלים, 56:63 לרמת גן. לעומת הרבעים הקודמים, הפעם הקצב נמוך יותר, כשהקבוצות המשיכו להחליף סלים, ריימן צלף שלשה גדולה והוריד לשלוש הפרש, אך קרופורד ענה מהר מחוץ לקשת וניקוליס הוסיף הטבעה נהדרת, 64:72. סורקין קלע ארבע נקודות, בני ענה עם לייאפ ועדיין רמת גן מובילה.

לוני ווקר (רועי כפיר)

תמיר בלאט בפעולה (רועי כפיר)

רבע רביעי: 81:84 מכבי תל אביב

סגו פתח את הרבע עם שלשה גדולה, הצהובים ענו עם ריצת 0:7 וצמצמו את ההפרש לשתיים בלבד. הטירוף בהיכל המשיך, הקבוצות החליפו סלים, אריאל קלע לייאפ ועשה 77:81, אך ג’ונדי צלף שלשה גדולה והוריד לנקודה אחת הפרש בלבד. קלארק חדר נפלא, שם שתי נקודות וקבע יתרון ראשון למכבי מאז הרבע הראשון, 81:82. בלאט סחט עבירה, הלך לקו ודייק פעמיים, מנגד נותרו שבע שניות לרמת גן, אטקינס נותר פנוי ויכול היה לכפות הארכה עם שלשה, אך החטיא ומכבי ניצחה.

לוני ווקר וג'ורדן פלויד (רועי כפיר)