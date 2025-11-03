עבור אבטחה: כוכבי פרמייר ליג שכרו לוחמי MMA

כדורגלנים בכירים שמרוויחים הרבה כסף, הם יעד פוטנציאלי לשודדים. בדרך כלל, כשהשחקנים לא בבית שלהם או בנסיעות לאירופה עם הקבוצה בה הם משחקים, הבתים שלהם נפרצים ונלקח מהם שלל רב – כך לפחות קורה המון באזור צ’שייר בצפון מערב אנגליה.

ב’מירור’ הבריטי דיווחו כי כדי למגר את התופעה ואף למנוע אותה, כמות לא קטנה של שחקני וכוכבי פרמייר ליג לקחו את העניין לידיים ושכרו באופן חריג לוחמי MMA לשעבר. יועץ אבטחה בכיר שצוטט הסביר איך זה יעבוד וטען כי לרוב יהיו 2 מאבטחים, לוחם אחד ששומר צמוד על השחקן עצמו ועוד לוחם אחד ששומר על הבית.

ג’ק גריליש שמושאל ממנצ’סטר סיטי לאברטון וגם אקס הסיטיזנס ראחים סטרלינג, חוו אירועים לא נעימים של פריצות הביתה בדיוק באותו אזור בעבר. “אני יכול להעיד שמועדון ענק אחד עם כמה שחקנים שמתגוררים בצ’שייר, הגביר את האבטחה עם לוחמי MMA”, סיפר אותו יועץ.

MMA (רויטרס)

האיש שמבין בענייני אבטחה גם הסביר למה דווקא לוחמי MMA ולא אלטרנטיבה אחרת: “הבחורים האלה נלחמו ברמות הגבוהות ביותר, כנופיות הפשע במנצ’סטר ובליברפול לא מפחדות ממאבטחים רגילים עם ניידות משטרה מזויפות. זה מקור לשעשוע עבורן”.

בעקבות שוד בביתו בשנת 2023, גריליש נותר המום וקרא למצות את הדין עם האחראים: “אני לא יכול להתחיל להסביר כמה אני הרוס מהפריצה שהתרחשה בביתי לפני כמה ימים. המשפחה שלי חשובה לי מאוד ואין דבר חשוב יותר מאשר להבטיח את שלומם. זו הייתה חוויה טראומטית עבור כולנו”.