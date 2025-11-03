יום שני, 03.11.2025 שעה 15:40
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
253-1810ארסנל1
198-2010מנצ'סטר סיטי2
1814-1810ליברפול3
1814-1710בורנמות'4
178-1710טוטנהאם5
1711-1810צ'לסי6
177-119סנדרלנד7
1716-1710מנצ'סטר יונייטד8
169-1410קריסטל פאלאס9
1515-1710ברייטון10
1510-910אסטון וילה11
1316-1410ברנטפורד12
1211-1010ניוקאסל13
1114-1210פולהאם14
1112-99אברטון15
1117-910לידס16
1019-1210ברנלי17
721-1010ווסטהאם18
619-710נוטינגהאם פורסט19
222-710וולבס20

עבור אבטחה: כוכבי פרמייר ליג שכרו לוחמי MMA

גריליש וסטרלינג כבר נפגעו באזור ספציפי בו שחקנים רבים ממועדון גדול משתמשים בלוחמים שפרשו, על מנת לשמור על עצמם ועל הבתים שלהם. כך זה עובד

|
ראחים סטרלינג וג'ק גריליש (IMAGO)
ראחים סטרלינג וג'ק גריליש (IMAGO)

כדורגלנים בכירים שמרוויחים הרבה כסף, הם יעד פוטנציאלי לשודדים. בדרך כלל, כשהשחקנים לא בבית שלהם או בנסיעות לאירופה עם הקבוצה בה הם משחקים, הבתים שלהם נפרצים ונלקח מהם שלל רב – כך לפחות קורה המון באזור צ’שייר בצפון מערב אנגליה.

ב’מירור’ הבריטי דיווחו כי כדי למגר את התופעה ואף למנוע אותה, כמות לא קטנה של שחקני וכוכבי פרמייר ליג לקחו את העניין לידיים ושכרו באופן חריג לוחמי MMA לשעבר. יועץ אבטחה בכיר שצוטט הסביר איך זה יעבוד וטען כי לרוב יהיו 2 מאבטחים, לוחם אחד ששומר צמוד על השחקן עצמו ועוד לוחם אחד ששומר על הבית.

ג’ק גריליש שמושאל ממנצ’סטר סיטי לאברטון וגם אקס הסיטיזנס ראחים סטרלינג, חוו אירועים לא נעימים של פריצות הביתה בדיוק באותו אזור בעבר. “אני יכול להעיד שמועדון ענק אחד עם כמה שחקנים שמתגוררים בצ’שייר, הגביר את האבטחה עם לוחמי MMA”, סיפר אותו יועץ.

MMA (רויטרס)MMA (רויטרס)

האיש שמבין בענייני אבטחה גם הסביר למה דווקא לוחמי MMA ולא אלטרנטיבה אחרת: “הבחורים האלה נלחמו ברמות הגבוהות ביותר, כנופיות הפשע במנצ’סטר ובליברפול לא מפחדות ממאבטחים רגילים עם ניידות משטרה מזויפות. זה מקור לשעשוע עבורן”.

בעקבות שוד בביתו בשנת 2023, גריליש נותר המום וקרא למצות את הדין עם האחראים: “אני לא יכול להתחיל להסביר כמה אני הרוס מהפריצה שהתרחשה בביתי לפני כמה ימים. המשפחה שלי חשובה לי מאוד ואין דבר חשוב יותר מאשר להבטיח את שלומם. זו הייתה חוויה טראומטית עבור כולנו”.

