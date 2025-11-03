הראתה עליונות: גליל עליון גברה על נתניה 78:85

המחזור הרביעי של ליגת ווינר סל נמשך הערב (שני), כשלאחר משחק קצבי ומלא מהפכים, הפועל גליל עליון הצליחה לנצח 78:85 את אליצור נתניה בחוץ, ובכך להיות זאת מבין הקבוצות שיוצאת מהמאזן השלילי כשעלתה ל-2:2 בליגה. סיריל לינג’ווין הוביל עם 21 נקודות. בצד השני, משחק גדול של אוטיס פרייז’ר, שקלע 28, לא הספיק.

אחרי שהמשחק החל במעט גמגום ובהובלה של היהלומים, האורחת לקחה יוזמה ויצאה לריצה 0:7. הקבוצה בצהוב לא אמרה נואש וסיימה את הרבע הראשון בשוויון עם האדומים, על אף שלשה על הבאזר של יובל שניידרמן. עשר הדקות הבאות שוחקו בקצב מהיר במיוחד, כשכל פעם קבוצה אחרת לוקחת את היתרון, אך בירידה למחצית התוצאה נותרה קרובה, כשנתניה הובילה בשתיים הפרש בלבד.

הרבע השלישי נשאר צמוד, אבל היוצרות הצליחו להתהפך. לינג’ווין ופרייז’ר המשיכו להיאבק ראש בראש על ההובלה של קבוצתם, כשהראשון ניצח, והוריד את האורחת בהובלה של שש. עשר הדקות האחרונות היו רוויות במהפכים, אך גליל עליון עמדה במשימה, שמרה על היתרון וכאמור השיגה את ניצחון החוץ במשחק המרתק הזה.

החניכים של יזרעאלי הראו עליונות ואופי, כשלמרות מלחמה עיקשת מצד נתניה, הם לא נכנעו והמשיכו לשחק את המשחק הנהדר שלהם ולסיים אותו עם ידם על העליונה. בצד השני, היהלומים אכן נלחמו, אך כשהם מסתכלים לעבר יום שבת ורואים שהם משחקים נגד מכבי תל אביב, הם מבינים שהם יצטרכו להראות יכולת טובה יותר כדי לחזור למסלול הניצחונות ולשפר את המאזן שלהם, שעומד כרגע על 3:1.

קלעו לאליצור נתניה: אוטיס פרייז'ר 28 נקודות, דורי סהר 16, אפי טיומקין 9, ניקו קרבאצ'ו 8, שאק ביוקנן 7, קאליל ספיר 5, אריאל סלע 4 ואור קורנליוס 1.

קלעו להפועל גליל עליון: סיריל לנג'יוויין (13 ריבאונדים) 21 נקודות, יובל שניידרמן 15, דיאנדרה גולסטון 13, סם אלג'יקי 9, שחר עמיר ורז אדם 8 כ”א, נועם אביבי 7 ויהל מלמד 4.

רבע ראשון: שוויון 21:21

חמישיית אליצור נתניה: סמאג׳ה כריסטון, שאק ביוקנן, אוטיס פרייז’ר, ניקו קרבאצ’ו ואור קורנליוס.

חמישיית הפועל גליל עליון: סיריל לנג’וויין, דיאנדרה גולסטון, יהל מלמד, יובל שניידרמן וסם אלג’קי.

כמעט דקה וחצי לפתיחת המשחק, ניקו קרבאצ’ו לקח ריבאונד ושם שתי נקודות בלייאפ, סיריל לנג’וויין, הגיב עם שתיים משלו בצד השני. שאק ביוקנן חטף כדור ויצא לדאנק פנוי. סם אלג’יקי חדר לצבע וקלע, אוטיס פרייז’ר הגיב מהר עם השלשה הראשונה במשחק.

אלג’יקי צלף מחוץ לקשת ונעלה את גליל ליתרון ראשון, אך פרייז’ר קלע את השלשה השנייה שלו במשחק והחזיר את היתרון למארחת. האדומים יצאו לריצת 0:7, קרבאצ’ו קלע מקרוב והצליח לצמצם. דורי סהר קלע מחוץ לקשת והשווה ל-18:18. טפי טיומקין קלע עוד שלוש נקודות אצל נתניה, אך יובל שניידרמן כפה שוויון בסל על הבאזר מחצי פרקט.

רבע שני: 44:46 לאליצור נתניה

פרייז׳ר הכניס שתי נקודות מהירות, שחר עמיר צלף שלשה מנגד. פרייז’ר המשיך ללהוט עם עוד סל מחוץ לקשת. גם גולסטון קלע מרחוק כשהקצב הנהדר המשיך. קרבאצ’ו קלע שתי נקודות בצבע מאסיסט קל של ביוקנן והוריד למינוס נקודה בלבד. אלג’יקי הכניס שלשה, ביוקנן הגיב עם שתי נקודות. אריאל סלע צלף מחוץ לקשת ונתן את היתרון ליהלומים. ביוקנן המשיך את הרבע הנהדר שלו עם מהלך של סל ועבירה. שניידרמן קלע מתחת לסל. סלע ניגש לקו והכניס פעם אחת.

רבע שלישי: 58:64 להפועל גליל עליון

לינג’וויין פתח את החצי השני עם שתי נקודות שעשו שוויון. עמיר ושניידרמן גם שמו שתיים כל אחד. סהר קלע את הנקודות הראשונות של המארחת ברבע הזה, אך שניידרמן צלף מחוץ לקשת. פרייז’ר המשיך את המופע שלו, כשקלע חמש נקודות רצופות וקבע שוויון 55. התקפה נהדרת של הגליל הסתיימה בידיו של רז אדם שצלף שלשה, כשבהתקפה הבאה הוא הכניס עוד שתיים. אביבי קלע מחוץ לקשת והעלה את האורחת ליתרון שיא של שמונה נקודות. פרייז’ר צימק מעט עם שלוש נקודות.

רבע רביעי: 78:85 להפועל גליל עליון

סהר פתח את עשר הדקות האחרונות עם שלשה מהצד. לינג’וויין קלע שתי נקודות בלייאפ, פרייז’ר מיד הגיב בצד השני והמשחק נותר צמוד. פרייז’ר סחב את נתניה להובלה. שניידרמן לא אמר נואש עם צעד וחצי. הנדנדה המשיכה עם שלשה של גולסטון. גליל ברחה ליתרון שמונה. קרבאצ’ו לא נכנע ושם שתיים, אך מלמד קלע בצד השני. סהר הלך לקו, קלע פעמיים והוריד לשש הפרש פחות משלוש דקות לסיום, אך גם לנג’וויין לא החטיא מהעונשין.