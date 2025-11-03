יום שני, 03.11.2025 שעה 10:57
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3010-2611ריאל מדריד1
2513-2811ברצלונה2
2310-2211ויאריאל3
2210-2111אתלטיקו מדריד4
1912-1811בטיס5
1813-1511אספניול6
1713-1211חטאפה7
1510-1111אלאבס8
1413-1211אלצ'ה9
1414-1211ראיו וייקאנו10
1413-1111אתלטיק בילבאו11
1314-1311סלטה ויגו12
1319-1711סביליה13
1216-1311ריאל סוסיאדד14
1012-910אוססונה15
920-1511לבאנטה16
918-1111מיורקה17
920-1011ולנסיה18
719-710אוביידו19
724-1011ג'ירונה20

סערה: דרישה לקטלוניה - פלסטין בהר היהודים

שבועיים לפני המשחק המתוכנן במונז'ואיק של ברצלונה, שהאווירה סביבו ברורה היטב, טרם נפתחה מכירת הכרטיסים והחלה מחאה. ניסיון גם להעביר את המשחק

|
אצטדיון מונז'ואיק וכרזת המשחק (IMAGO, צילום מסך)
אצטדיון מונז'ואיק וכרזת המשחק (IMAGO, צילום מסך)

כבר זמן מה שמדובר על משחק של נבחרת קטלוניה מול פלסטין באצטדיון מונז’ואיק - הר היהודים בברצלונה – ונדמה שככל שתאריך היעד מתקרב (18 בנובמבר, עוד כשבועיים), הרוחות סוערות. זאת אחרי שקמפיין התמיכה הגלובלית, ‘ACT x Palestine’, העלה בסוף השבוע את החשש מפני קשיים בקיום המשחק באצטדיון של ברצלונה.

על פי הדיווחים בתקשורת הקטלונית, שבועיים בלבד לפני המשחק המיועד, טרם הוצעו כרטיסים למכירה, ולא מתקיימת כל פעילות רשמית מצד הרשויות לקידום המשחק. "צריך רק להשוות את זה למה שקורה בחבל הבאסקים – שם המשחק מול פלסטין, שייערך שלושה ימים קודם לכן באצטדיון סן מאמס, מכר 35 אלף כרטיסים ביום הראשון", אמר לוקה ג’רבאסוני, דובר הקמפיין.

לדבריו, בקטלוניה קיימים גורמים שונים שמערימים קשיים על קיום המשחק באצטדיון האולימפי, מבלי שניתן לדעת מי מהם אחראי לכך. בהתאחדות הקטלונית אישרו כי אכן נבחנות חלופות אחרות לאירוח המשחק, לאחר שהתברר כי קיום האירוע במונז’ואיק דורש השקעה של יותר מ-600 אלף אירו – סכום שההתאחדות אינה יכולה לעמוד בו.

נבחרת קטלוניה (IMAGO)נבחרת קטלוניה (IMAGO)

בין האפשרויות שהועלו נמצאים אצטדיונים אחרים בקטלוניה כמו בסבאדל או בטראגונה, אבל מדובר במגרשים בעלי קיבולת קטנה בהרבה מהמונז’ואיק, שמכיל כמעט 50 אלף מקומות. בהתאחדות הדגישו כי "העדיפות היא שהמשחק יתקיים בכל מקרה, ואנו עובדים על כך", אך במקביל אנשי ‘ACT x Palestine’ פנו לעיריית ברצלונה ולממשלת קטלוניה בבקשה למצוא פתרון שיאפשר את קיום המשחק בהר היהודים.

בארגון טוענים כי הרשויות המקומיות אינן נוקטות בצעדים הדרושים לקידום האירוע, וכי בעמוד הרשמי של עיריית ברצלונה מופיע המשחק עם תאריך ושעה – אך ללא פרסום על מכירת כרטיסים או קריאה לרכוש אותם.

הקמפיין השיק ביוזמתו מכירה מוקדמת באתר הרשמי שלו כדי להוכיח שקיים ביקוש רב מצד הציבור, והדגיש כי מדובר באירוע שחורג מהמסגרת הספורטיבית בלבד. מטבע הדברים, משחק שכזה בין קטלוניה לפלסטין בעת הזו יהפוך למפגן תמיכה מצד פרו פלסטינים ומחאה נגד ישראל. באתר של הקמפיין נכתב: “עברו שנתיים של רצח עם בפלסטין".

הפגנות בברצלונה (IMAGO)הפגנות בברצלונה (IMAGO)

ג’רבאסוני הוסיף: "אנחנו עובדים עם עשרות גופים תרבותיים מכל רחבי קטלוניה, יש עניין עצום במשחק הזה – זו לא רק הצהרה ספורטיבית, אלא גם מסר של סולידריות עם העם הפלסטיני".

חזרה לנצח: 1:3 לבארסה על אלצ'ה במשחק ענק

הארגונים התומכים במשחק הדגישו כי לא יוותרו על קיומו בהר היהודים, וקראו לציבור להתגייס כדי למלא אותו. "יש לנו את הנבחרות, את האוהדים, את ההיסטוריה ואת החובה המוסרית. נותרו לנו 15 ימים לעשות היסטוריה – בואו נמלא את האצטדיון!", נכתב בהצהרה הרשמית של הקמפיין, הכולל את ארגוני זכויות האדם, התרבות והסיוע ההומניטרי הפלסטיניים המרכזיים, לטענתם.

