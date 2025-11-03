עולם כמנהגו נוהג: 0:1 להפועל ב"ש על בית"ר י-ם

דעת המבקר

השחקן המצטיין מיגל סילבה, ציון: 8

למרות ההפסד, משחק אדיר של השוער. לקח כדורים כמו שמייכל, פנטסטי מיגל סילבה, ציון: 8 השחקן המאכזב רועי אלימלך, ציון: 4

לא נכנס לקצב, המשחק הזה היה גדול עליו רועי אלימלך, ציון: 4

הרכבים וציונים

יש משחקים בכדורגל הישראלי שלפניהם אין מה להרחיב במילים יותר מידי. אפשר לדעת לבד שיהיה משחק מדהים, שתהיה אווירה מחשמלת, שיהיו מצבים, קורות, החמצות, הצלות, הכל מהכל, וזה בדיוק מה שקיבלנו בטדי הערב (שני), כשבית”ר ירושלים אירחה את הפועל ב”ש, אבל נראה שגם התוצאה בין הצדדים הפכה לשגרה, כשפעם נוספת האדומים לקחו שלוש נקודות בבירה עם 0:1.

12 שנה שהצהובים-שחורים לא ניצחו את הדרומיים בטדי, מ-2019 בית”ר לא ניצחה בכללי את ב”ש, חשבתם שזה ישתנה הפעם? אז דן ביטון חשב אחרת. הכוכב הכי גדול של סגנית האלופה ואולי של העונה באופן כללי בליגה עשה את ההבדל בפעם המי יודע כמה, כשהוא שם סוף ליום עצום של מיגל סילבה בין הקורות בדקה ה-47, עם השער שעשה את ההבדל.

השוער הפורטוגלי סיפק מופע. קינגס קאנגווה נעצר, לוקאס ונטורה נהדף ושחקן באדום אחר שחקן באדום תוסכל, אך יש שחקן אחד באדום שהוא מעל כולם העונה והוא החליט שנמאס לו. גם בית”ר הייתה בעניינים, קורה לעומר אצילי, קורה לירדן שועה, פספוסים לג’ונבוסקו קאלו וירין לוי, אך בסוף כלום לא עזר וחניכיו של ברק יצחקי יצאו בלי כלום.

רגע לפני שריקת הפתיחה בבירת ישראל, הפועל ב”ש גילתה שמכבי תל אביב עלתה לפסגה לאחר ההחלטה לתת ניצחון טכני בדרבי, אז האירוע הזה שרד בדיוק כמה שעות, עד ששחקניו של רן קוז’וק דאגו לשוב אל המקום בו הם התרגלו להיות במשך כל העונה הזו. האדומים עם 24 נק’, אלופת המדינה עם 23, ובית”ר היא הייתה יכולה להכריז שיש מאבק משולש, אך חלומות לחוד ורצונות לחוד, היא עם 17 נק’ במקום השלישי.

לצהובים-שחורים אין יותר מידי זמן להוריד את הראש, כשכבר ביום ראשון הקרוב מחכה להם משחק לא פחות קשה, כשהם יתארחו בבלומפילד אצל מכבי תל אביב לעוד קרב אימפריות. הפועל באר שבע תחזור הביתה לטרנר לקרב בין דרומיות, כשהיא תארח את מ.ס אשדוד, אחת הקבוצות החמות בליגת העל בתקופה האחרונה.