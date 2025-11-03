יום שלישי, 04.11.2025 שעה 00:28

שחקני באר שבע חוגגים את הניצחון והחזרה למקום הראשון (אורן בן חקון)

עולם כמנהגו נוהג: 0:1 להפועל ב"ש על בית"ר י-ם

אווירה מדהימה, משחק התקפי, הצלות, מצבים והכל מהכל בטדי, אבל בסוף פעם נוספת הדרומיים חגגו בבירה. ביטון (47') עצר יום אדיר של סילבה ונתן 3 נק'

גיא בן זיו | 03/11/2025 20:30
יום שני, 03/11/2025, 20:30אצטדיון טדי - 27,403 צופיםליגת העל Winner - מחזור 9
הפועל ב"ש
שער דן ביטון (47)
בישול בישול: איגור זלאטנוביץ'
הסתיים
0 1
שופט: דוד פוקסמן (ציון: 7)
בית"ר ירושלים
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
מיגל סילבה, ציון: 8
למרות ההפסד, משחק אדיר של השוער. לקח כדורים כמו שמייכל, פנטסטי
השחקן המאכזב
רועי אלימלך, ציון: 4
לא נכנס לקצב, המשחק הזה היה גדול עליו
הרכבים וציונים
 
 

יש משחקים בכדורגל הישראלי שלפניהם אין מה להרחיב במילים יותר מידי. אפשר לדעת לבד שיהיה משחק מדהים, שתהיה אווירה מחשמלת, שיהיו מצבים, קורות, החמצות, הצלות, הכל מהכל, וזה בדיוק מה שקיבלנו בטדי הערב (שני), כשבית”ר ירושלים אירחה את הפועל ב”ש, אבל נראה שגם התוצאה בין הצדדים הפכה לשגרה, כשפעם נוספת האדומים לקחו שלוש נקודות בבירה עם 0:1.

12 שנה שהצהובים-שחורים לא ניצחו את הדרומיים בטדי, מ-2019 בית”ר לא ניצחה בכללי את ב”ש, חשבתם שזה ישתנה הפעם? אז דן ביטון חשב אחרת. הכוכב הכי גדול של סגנית האלופה ואולי של העונה באופן כללי בליגה עשה את ההבדל בפעם המי יודע כמה, כשהוא שם סוף ליום עצום של מיגל סילבה בין הקורות בדקה ה-47, עם השער שעשה את ההבדל.

השוער הפורטוגלי סיפק מופע. קינגס קאנגווה נעצר, לוקאס ונטורה נהדף ושחקן באדום אחר שחקן באדום תוסכל, אך יש שחקן אחד באדום שהוא מעל כולם העונה והוא החליט שנמאס לו. גם בית”ר הייתה בעניינים, קורה לעומר אצילי, קורה לירדן שועה, פספוסים לג’ונבוסקו קאלו וירין לוי, אך בסוף כלום לא עזר וחניכיו של ברק יצחקי יצאו בלי כלום.

רגע לפני שריקת הפתיחה בבירת ישראל, הפועל ב”ש גילתה שמכבי תל אביב עלתה לפסגה לאחר ההחלטה לתת ניצחון טכני בדרבי, אז האירוע הזה שרד בדיוק כמה שעות, עד ששחקניו של רן קוז’וק דאגו לשוב אל המקום בו הם התרגלו להיות במשך כל העונה הזו. האדומים עם 24 נק’, אלופת המדינה עם 23, ובית”ר היא הייתה יכולה להכריז שיש מאבק משולש, אך חלומות לחוד ורצונות לחוד, היא עם 17 נק’ במקום השלישי.

לצהובים-שחורים אין יותר מידי זמן להוריד את הראש, כשכבר ביום ראשון הקרוב מחכה להם משחק לא פחות קשה, כשהם יתארחו בבלומפילד אצל מכבי תל אביב לעוד קרב אימפריות. הפועל באר שבע תחזור הביתה לטרנר לקרב בין דרומיות, כשהיא תארח את מ.ס אשדוד, אחת הקבוצות החמות בליגת העל בתקופה האחרונה.

מחצית שניה
שחקני הפועל באר שבע חוגגים את הניצחון והמקום הראשון (אורן בן חקון)שחקני הפועל באר שבע חוגגים את הניצחון והמקום הראשון (אורן בן חקון)
הלדר לופס מקפיץ את הקהל (אורן בן חקון)הלדר לופס מקפיץ את הקהל (אורן בן חקון)
שחקני בית&qout;ר ירושלים יורדים מאוכזבים (רדאד ג'בארה)שחקני בית"ר ירושלים יורדים מאוכזבים (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה ועומר אצילי יורדים מאוכזבים מהמגרש (אורן בן חקון)ירדן שועה ועומר אצילי יורדים מאוכזבים מהמגרש (אורן בן חקון)
עומר אצילי לא מאמין (אורן בן חקון)עומר אצילי לא מאמין (אורן בן חקון)
גיא מזרחי שולח נשיקה ליציע (אורן בן חקון)גיא מזרחי שולח נשיקה ליציע (אורן בן חקון)
  • '90+8
  • החלטת שופט
  • שריקת הסיום בטדי! הפועל ב”ש ניצחה 0:1 ולקחה שלוש נקודות ענקיות, בדרך חזרה למקום הראשון בטבלה
  • '90+5
  • חילוף
  • יצחקי שלח לדקות האחרונות את זיו בן שימול לדשא, ירין לוי הוחלף
ברק יצחקי מודאג (רדאד ג'בארה)ברק יצחקי מודאג (רדאד ג'בארה)
קינגס קאנגווה מתקדם (רדאד ג'בארה)קינגס קאנגווה מתקדם (רדאד ג'בארה)
  • '90+4
  • החמצה
  • התקפה נפלאה של בית”ר. מוזי לאצילי, אצילי למיכה, מיכה בחזרה למוזי שהצטרף לרחבה והקיצוני החמיץ את המסגרת מקרוב
  • '90
  • החמצה
  • הזדמנות ענקית לירין לוי להשיג נקודה לקבוצתו, כשהרמה של דור מיכה מצאה בדיוק את הראש של הקשר הצעיר, אך הוא נגח מעל המשקוף לבדו מתוך הרחבה
זאהי אחמד מגביה (רדאד ג'בארה)זאהי אחמד מגביה (רדאד ג'בארה)
מיגל סילבה. תפס משחק גדול (רדאד ג'בארה)מיגל סילבה. תפס משחק גדול (רדאד ג'בארה)
גיא מזרחי מחפש חבר פנוי (רדאד ג'בארה)גיא מזרחי מחפש חבר פנוי (רדאד ג'בארה)
  • '87
  • חילוף
  • גם אופיר דוידזאדה נכנס, הלדר לופס פינה את מקומו
  • '87
  • חילוף
  • כובש השער דן ביטון הוחלף, אלון תורג'מן נכנס לשחק
  • '87
  • כרטיס צהוב
  • זאהי אחמד מנע התקפה מהירה של בית”ר כשעצר את מוזי, פוקסמן הכניס את אותו לפנקס והוציא לו צהוב
דן ביטון מנסה להשתחרר מטימוטי מוזי וירדן כהן (רדאד ג'בארה)דן ביטון מנסה להשתחרר מטימוטי מוזי וירדן כהן (רדאד ג'בארה)
טימוטי מוזי רודף אחרי אליאל פרץ (רדאד ג'בארה)טימוטי מוזי רודף אחרי אליאל פרץ (רדאד ג'בארה)
  • '85
  • חילוף
  • יצחקי שלח את דור חוגי אל תוך המערכה, קאלו ירד
  • '82
  • החמצה
  • קאלו היה חייב לכבוש כשנותר באחד על אחד אחרי מסירת עומק נפלאה של מוזי, רק שאליאסי הראה שיש שוער גם בצד השני ועמד היטב כדי להדוף לקרן
ניב אליאסי (רדאד ג'בארה)ניב אליאסי (רדאד ג'בארה)
דור מיכה וברייאן קארבלי (רדאד ג'בארה)דור מיכה וברייאן קארבלי (רדאד ג'בארה)
רן קוז'וק (רדאד ג'בארה)רן קוז'וק (רדאד ג'בארה)
  • '80
  • החמצה
  • כמה שוויטור מסוכן עם הראש. מבלי שהוא משחק באופן רציף ו-4 דקות אחרי שעלה, קאנגווה הרים חופשית והבלם נותר לבד ברחבה כדי לנגוח, אך מיגל סילבה שוב מנע שער והציל
  • '76
  • חילוף
  • מיגל ויטור עלה לדשא, ג'יבריל דיופ סיים את חלקו בהתמודדות
  • '76
  • חילוף
  • שני שינויים של קוז'וק. אמיר גנאח פינה את מקומו לזאהי אחמד
ירדן שועה מתוסכל (רדאד ג'בארה)ירדן שועה מתוסכל (רדאד ג'בארה)
עומר אצילי מאוכזב (רדאד ג'בארה)עומר אצילי מאוכזב (רדאד ג'בארה)
  • '72
  • כרטיס צהוב
  • אליאסי יצא מחוץ לרחבה עם הכדור, התמהמה, ראה את שועה מקדים אותו וביצע עליו עבירה. הקהל וכל ספסל בית”ר דרשו אדום, פוקסמן הסתפק בצהוב לשוער הדרומיים
  • '70
  • החמצה
  • סילבה איבד, אלמוג בעט חד והשוער תיקן עם הצלה שגם היא לא טובה וכמעט גנאח עט על הריבאונד, אך הגנת המארחת הצליחה להעיף לקרן ולמנוע שער נוסף
ג'ונבוסקו קאלו מול ג'יבריל דיופ (רדאד ג'בארה)ג'ונבוסקו קאלו מול ג'יבריל דיופ (רדאד ג'בארה)
דור מיכה בפעולה (רדאד ג'בארה)דור מיכה בפעולה (רדאד ג'בארה)
  • '65
  • חילוף
  • בצד השני זלטאנוביץ' קיבל מכה בראש והרגיש מסוחרר, אילון אלמוג החליפו
  • '59
  • חילוף
  • מורוזוב נכנס במקום רועי אלימלך
  • '59
  • חילוף
  • יצחקי הגיב עם שני חילופים. עדי יונה ירד, טימוטי מוזי עלה
שחקני הפועל באר שבע חוגגים עם דן ביטון את השער (אורן בן חקון)שחקני הפועל באר שבע חוגגים עם דן ביטון את השער (אורן בן חקון)
דן ביטון. עוד משחק, עוד שער שכבש (אורן בן חקון)דן ביטון. עוד משחק, עוד שער שכבש (אורן בן חקון)
הלדר לופס ודן ביטון מאושרים (רדאד ג'בארה)הלדר לופס ודן ביטון מאושרים (רדאד ג'בארה)
לוקאס ונטורה חוגג עם דן ביטון (רדאד ג'בארה)לוקאס ונטורה חוגג עם דן ביטון (רדאד ג'בארה)
חיבוקים בבאר שבע לדן ביטון (רדאד ג'בארה)חיבוקים בבאר שבע לדן ביטון (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל באר שבע מברכים את דן ביטון (רדאד ג'בארה)שחקני הפועל באר שבע מברכים את דן ביטון (רדאד ג'בארה)
אליאל פרץ ודן ביטון חוגגים 0:1 (רדאד ג'בארה)אליאל פרץ ודן ביטון חוגגים 0:1 (רדאד ג'בארה)
איגור זלטאנוביץ' ודן ביטון. המבשל והכובש (רדאד ג'בארה)איגור זלטאנוביץ' ודן ביטון. המבשל והכובש (רדאד ג'בארה)
דן ביטון קופץ מאושר אחרי השער שלו (אורן בן חקון)דן ביטון קופץ מאושר אחרי השער שלו (אורן בן חקון)
  • '47
  • שער
  • שער! הפועל ב"ש עלתה ל-0:1: 30 שניות מהרגע שאצילי פגש את הקורה, הדרומיים הענישו מנגד. האורחת יצאה למתפרצת קטלנית ומושלמת ואחרי שזלטאנוביץ' קיבל את הכדור לעומק ברחבה, הוא העביר רוחב ודן ביטון דחק מקרוב את שערו התשיעי העונה
  • '47
  • החמצה
  • עוד קורה של בית"ר. אצילי קיבל בצד שמאל ובעט חד עם הרגל החזקה שלו לפינה הרחוקה של אליאסי, רק ששוב העמוד מנע יתרון של המארחת
מחצית ראשונה
ירדן כהן (רדאד ג'בארה)ירדן כהן (רדאד ג'בארה)
עומר אצילי והלדר לופס באוויר (אורן בן חקון)עומר אצילי והלדר לופס באוויר (אורן בן חקון)
ניב אליאסי מתעופף (אורן בן חקון)ניב אליאסי מתעופף (אורן בן חקון)
  • '42
  • החמצה
  • עוד איום בצהוב-שחור. יונה מסר כדור משמאל לאמצע, שועה בפעולה גאונית פתח רגליים והשאיר לאצילי ומספר 77 בעט, אליאסי לא זז ורק התפלל שהכדור לא ייכנס, ואכן הוא פספס את המסגרת בסנטימטרים בודדים
  • '37
  • החמצה
  • גיל כהן במסירה כל כך רשלנית נתן את הכדור ישירות לקאנגווה והזמבי בנגיעה אחת בעט על סף הרחבה, אך סילבה הציל את חברו להגנה עם הצלה נהדרת נוספת לקרן. מאותה קרן הגיע תרגיל ששוב קאנגווה בעט, ושוב סילבה עצר. השוער בשיאו
  • '34
  • החמצה
  • ונטורה ניסה את מזלו מכמעט 30 מטרים, אבל נראה שמיגל סילבה הגיע חד וצריך יותר להכניע אותו. השוער הפורטוגלי הדף הצידה
ירדן שועה משוחח עם דוד פוקסמן (רדאד ג'בארה)ירדן שועה משוחח עם דוד פוקסמן (רדאד ג'בארה)
אליאל פרץ מניע (רדאד ג'בארה)אליאל פרץ מניע (רדאד ג'בארה)
  • '32
  • החמצה
  • אחרי דקות בלעדיות של ב”ש, בסוף בית”ר הייתה הכי קרובה. ירדן כהן הרים כדור גדול לחברו לשם וירדן שועה נגח מצוין כשהכדור עבר כבר את אליאסי, אך נעצר בקורה
  • '26
  • החמצה
  • שוב סילבה. כדור קרן יצא ערבוביה, הכדור ננגח למעלה ודיופ נותר לבדו כשכל שחקני בית”ר בוהים בו. למזלם של השחקנים בצהוב-שחור, השוער הפורטוגלי היה שם שוב כדי להדוף הצידה ולמנוע שער
עומר אצילי ואור בלוריאן במאבק אווירי (אורן בן חקון)עומר אצילי ואור בלוריאן במאבק אווירי (אורן בן חקון)
דן ביטון מסתכל על מיגל סילבה מציל מצב נוסף (אורן בן חקון)דן ביטון מסתכל על מיגל סילבה מציל מצב נוסף (אורן בן חקון)
עומר אצילי דוהר (רדאד ג'בארה)עומר אצילי דוהר (רדאד ג'בארה)
  • '25
  • החמצה
  • אלימלך איבד כדור בצורה רשלנית מאוד, קאנגווה חטף, דהר בדריבל האופייני שלו וגם שחרר בעיטה חדה מסף הרחבה, הזמבי להבדיל מחבריו מצא את המסגרת, אבל מיגל סילבה ירד טוב לקרקע והדף לקרן
  • '19
  • החמצה
  • שוב גנאח, שוב הזדמנות, שוב החמצה. הפעם הקיצוני דהר על הקו שלו, נכנס לרחבה, העביר רוחב וזלטאנוביץ’ בנגיעה הצליח גם הוא להחטיא את השער של סילבה מתוך רחבת ה-5
  • '16
  • כרטיס צהוב
  • גם קארבלי קיבל צהוב, אחרי שעצר מתפרצת ותיקל את זלטאנוביץ’
עומר אצילי מול אור בלוריאן (רדאד ג'בארה)עומר אצילי מול אור בלוריאן (רדאד ג'בארה)
בריאן קרבאלי מחפש למי למסור (אורן בן חקון)בריאן קרבאלי מחפש למי למסור (אורן בן חקון)
אליאל פרץ לוחץ את גיל כהן (אורן בן חקון)אליאל פרץ לוחץ את גיל כהן (אורן בן חקון)
  • '15
  • החמצה
  • מצב ראשון גם בצד השני. גנאח קיבל כדור באגף שלו בשמאל, משך אליו את כולם, מצא בכדור גאוני את לופס והמגן מקרוב החמיץ את המסגרת ובעט החוצה
  • '8
  • החמצה
  • מצב ראשון במשחק. ירין לוי שלח כדור עומק נפלא לשועה, הקפטן מזווית קשה מצא את המסגרת, אך ניב אליאסי עם הרגל הדף ומנע שער
אוהדי בית&qout;ר ירושלים (רדאד ג'בארה)אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה וקינגס קאנגווה במאבק (אורן בן חקון)ירדן שועה וקינגס קאנגווה במאבק (אורן בן חקון)
  • '4
  • כרטיס צהוב
  • השעון עוד לא הראה 5 דקות וגם בצד השני יש כבר צהוב. זלטאנוביץ' ניסה לבעוט וולה ופגע בראשי של קראבלי, אז גם חלוץ ב"ש ראה כרטיס
  • '2
  • כרטיס צהוב
  • שתי דקות על השעון וכבר הוצא צהוב ראשון, כשרועי אלימלך תפס מאחור את אמיר גנאח ופוקסמן לא היסס לשלוף לו כרטיס
  • '1
  • החלטת שופט
  • דוד פוקסמן שרק! המשחק הגדול בטדי יצא לדרך
בר קופרשטיין על הדשא (אורן בן חקון)בר קופרשטיין על הדשא (אורן בן חקון)
ברק אברמוב וטל קופרשטיין (רדאד ג'בארה)ברק אברמוב וטל קופרשטיין (רדאד ג'בארה)
בר קופרשטיין, אביו טל וברק אברמוב (רדאד ג'בארה)בר קופרשטיין, אביו טל וברק אברמוב (רדאד ג'בארה)
בר קופרשטיין בטדי. איזו תמונה מצמררת (רדאד ג'בארה)בר קופרשטיין בטדי. איזו תמונה מצמררת (רדאד ג'בארה)
  • '1
  • אחר
  • הרבה מעבר לכדורגל. תמונות שכל כך חיכינו להן בטדי, כאשר בר קופרשטיין, שחזר משבי החמאס לאחר 738 ימים, עלה לכר הדשא לקול תשואות מחרישות אוזניים שכל כך מגיעות לו. כמה טוב שאתה בבית בר
אורי מלמיליאן מתקבל באהבה בטדי (אורן בן חקון)אורי מלמיליאן מתקבל באהבה בטדי (אורן בן חקון)
טקס לאגדות בית&qout;ר ירושלים (רדאד ג'בארה)טקס לאגדות בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)
אוהדי בית&qout;ר ירושלים (רדאד ג'בארה)אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)
אבוקות מקהל הפועל באר שבע (רדאד ג'בארה)אבוקות מקהל הפועל באר שבע (רדאד ג'בארה)
אוהדי בית&qout;ר ירושלים (רדאד ג'בארה)אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)
מיגל סילבה מתכונן (אורן בן חקון)מיגל סילבה מתכונן (אורן בן חקון)
ירדן שועה ועומר אצילי בהכנות אחרונות (אורן בן חקון)ירדן שועה ועומר אצילי בהכנות אחרונות (אורן בן חקון)
