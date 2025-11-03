עולם כמנהגו נוהג: 0:1 להפועל ב"ש על בית"ר י-ם

השחקן המצטיין
מיגל סילבה, ציון: 8
למרות ההפסד, משחק אדיר של השוער. לקח כדורים כמו שמייכל, פנטסטי
השחקן המאכזב
רועי אלימלך, ציון: 4
לא נכנס לקצב, המשחק הזה היה גדול עליו
יש משחקים בכדורגל הישראלי שלפניהם אין מה להרחיב במילים יותר מידי. אפשר לדעת לבד שיהיה משחק מדהים, שתהיה אווירה מחשמלת, שיהיו מצבים, קורות, החמצות, הצלות, הכל מהכל, וזה בדיוק מה שקיבלנו בטדי הערב (שני), כשבית”ר ירושלים אירחה את הפועל ב”ש, אבל נראה שגם התוצאה בין הצדדים הפכה לשגרה, כשפעם נוספת האדומים לקחו שלוש נקודות בבירה עם 0:1.
12 שנה שהצהובים-שחורים לא ניצחו את הדרומיים בטדי, מ-2019 בית”ר לא ניצחה בכללי את ב”ש, חשבתם שזה ישתנה הפעם? אז דן ביטון חשב אחרת. הכוכב הכי גדול של סגנית האלופה ואולי של העונה באופן כללי בליגה עשה את ההבדל בפעם המי יודע כמה, כשהוא שם סוף ליום עצום של מיגל סילבה בין הקורות בדקה ה-47, עם השער שעשה את ההבדל.
השוער הפורטוגלי סיפק מופע. קינגס קאנגווה נעצר, לוקאס ונטורה נהדף ושחקן באדום אחר שחקן באדום תוסכל, אך יש שחקן אחד באדום שהוא מעל כולם העונה והוא החליט שנמאס לו. גם בית”ר הייתה בעניינים, קורה לעומר אצילי, קורה לירדן שועה, פספוסים לג’ונבוסקו קאלו וירין לוי, אך בסוף כלום לא עזר וחניכיו של ברק יצחקי יצאו בלי כלום.
רגע לפני שריקת הפתיחה בבירת ישראל, הפועל ב”ש גילתה שמכבי תל אביב עלתה לפסגה לאחר ההחלטה לתת ניצחון טכני בדרבי, אז האירוע הזה שרד בדיוק כמה שעות, עד ששחקניו של רן קוז’וק דאגו לשוב אל המקום בו הם התרגלו להיות במשך כל העונה הזו. האדומים עם 24 נק’, אלופת המדינה עם 23, ובית”ר היא הייתה יכולה להכריז שיש מאבק משולש, אך חלומות לחוד ורצונות לחוד, היא עם 17 נק’ במקום השלישי.
לצהובים-שחורים אין יותר מידי זמן להוריד את הראש, כשכבר ביום ראשון הקרוב מחכה להם משחק לא פחות קשה, כשהם יתארחו בבלומפילד אצל מכבי תל אביב לעוד קרב אימפריות. הפועל באר שבע תחזור הביתה לטרנר לקרב בין דרומיות, כשהיא תארח את מ.ס אשדוד, אחת הקבוצות החמות בליגת העל בתקופה האחרונה.
מחצית שניה
-
'90+8
- שריקת הסיום בטדי! הפועל ב”ש ניצחה 0:1 ולקחה שלוש נקודות ענקיות, בדרך חזרה למקום הראשון בטבלה
-
'90+5
- יצחקי שלח לדקות האחרונות את זיו בן שימול לדשא, ירין לוי הוחלף
-
'90+4
- התקפה נפלאה של בית”ר. מוזי לאצילי, אצילי למיכה, מיכה בחזרה למוזי שהצטרף לרחבה והקיצוני החמיץ את המסגרת מקרוב
-
'90
- הזדמנות ענקית לירין לוי להשיג נקודה לקבוצתו, כשהרמה של דור מיכה מצאה בדיוק את הראש של הקשר הצעיר, אך הוא נגח מעל המשקוף לבדו מתוך הרחבה
-
'87
- גם אופיר דוידזאדה נכנס, הלדר לופס פינה את מקומו
-
'87
- כובש השער דן ביטון הוחלף, אלון תורג'מן נכנס לשחק
-
'87
- זאהי אחמד מנע התקפה מהירה של בית”ר כשעצר את מוזי, פוקסמן הכניס את אותו לפנקס והוציא לו צהוב
-
'85
- יצחקי שלח את דור חוגי אל תוך המערכה, קאלו ירד
-
'82
- קאלו היה חייב לכבוש כשנותר באחד על אחד אחרי מסירת עומק נפלאה של מוזי, רק שאליאסי הראה שיש שוער גם בצד השני ועמד היטב כדי להדוף לקרן
-
'80
- כמה שוויטור מסוכן עם הראש. מבלי שהוא משחק באופן רציף ו-4 דקות אחרי שעלה, קאנגווה הרים חופשית והבלם נותר לבד ברחבה כדי לנגוח, אך מיגל סילבה שוב מנע שער והציל
-
'76
- מיגל ויטור עלה לדשא, ג'יבריל דיופ סיים את חלקו בהתמודדות
-
'76
- שני שינויים של קוז'וק. אמיר גנאח פינה את מקומו לזאהי אחמד
-
'72
- אליאסי יצא מחוץ לרחבה עם הכדור, התמהמה, ראה את שועה מקדים אותו וביצע עליו עבירה. הקהל וכל ספסל בית”ר דרשו אדום, פוקסמן הסתפק בצהוב לשוער הדרומיים
-
'70
- סילבה איבד, אלמוג בעט חד והשוער תיקן עם הצלה שגם היא לא טובה וכמעט גנאח עט על הריבאונד, אך הגנת המארחת הצליחה להעיף לקרן ולמנוע שער נוסף
-
'65
- בצד השני זלטאנוביץ' קיבל מכה בראש והרגיש מסוחרר, אילון אלמוג החליפו
-
'59
- מורוזוב נכנס במקום רועי אלימלך
-
'59
- יצחקי הגיב עם שני חילופים. עדי יונה ירד, טימוטי מוזי עלה
-
'47
- שער! הפועל ב"ש עלתה ל-0:1: 30 שניות מהרגע שאצילי פגש את הקורה, הדרומיים הענישו מנגד. האורחת יצאה למתפרצת קטלנית ומושלמת ואחרי שזלטאנוביץ' קיבל את הכדור לעומק ברחבה, הוא העביר רוחב ודן ביטון דחק מקרוב את שערו התשיעי העונה
-
'47
- עוד קורה של בית"ר. אצילי קיבל בצד שמאל ובעט חד עם הרגל החזקה שלו לפינה הרחוקה של אליאסי, רק ששוב העמוד מנע יתרון של המארחת
מחצית ראשונה
-
'42
- עוד איום בצהוב-שחור. יונה מסר כדור משמאל לאמצע, שועה בפעולה גאונית פתח רגליים והשאיר לאצילי ומספר 77 בעט, אליאסי לא זז ורק התפלל שהכדור לא ייכנס, ואכן הוא פספס את המסגרת בסנטימטרים בודדים
-
'37
- גיל כהן במסירה כל כך רשלנית נתן את הכדור ישירות לקאנגווה והזמבי בנגיעה אחת בעט על סף הרחבה, אך סילבה הציל את חברו להגנה עם הצלה נהדרת נוספת לקרן. מאותה קרן הגיע תרגיל ששוב קאנגווה בעט, ושוב סילבה עצר. השוער בשיאו
-
'34
- ונטורה ניסה את מזלו מכמעט 30 מטרים, אבל נראה שמיגל סילבה הגיע חד וצריך יותר להכניע אותו. השוער הפורטוגלי הדף הצידה
-
'32
- אחרי דקות בלעדיות של ב”ש, בסוף בית”ר הייתה הכי קרובה. ירדן כהן הרים כדור גדול לחברו לשם וירדן שועה נגח מצוין כשהכדור עבר כבר את אליאסי, אך נעצר בקורה
-
'26
- שוב סילבה. כדור קרן יצא ערבוביה, הכדור ננגח למעלה ודיופ נותר לבדו כשכל שחקני בית”ר בוהים בו. למזלם של השחקנים בצהוב-שחור, השוער הפורטוגלי היה שם שוב כדי להדוף הצידה ולמנוע שער
-
'25
- אלימלך איבד כדור בצורה רשלנית מאוד, קאנגווה חטף, דהר בדריבל האופייני שלו וגם שחרר בעיטה חדה מסף הרחבה, הזמבי להבדיל מחבריו מצא את המסגרת, אבל מיגל סילבה ירד טוב לקרקע והדף לקרן
-
'19
- שוב גנאח, שוב הזדמנות, שוב החמצה. הפעם הקיצוני דהר על הקו שלו, נכנס לרחבה, העביר רוחב וזלטאנוביץ’ בנגיעה הצליח גם הוא להחטיא את השער של סילבה מתוך רחבת ה-5
-
'16
- גם קארבלי קיבל צהוב, אחרי שעצר מתפרצת ותיקל את זלטאנוביץ’
-
'15
- מצב ראשון גם בצד השני. גנאח קיבל כדור באגף שלו בשמאל, משך אליו את כולם, מצא בכדור גאוני את לופס והמגן מקרוב החמיץ את המסגרת ובעט החוצה
-
'8
- מצב ראשון במשחק. ירין לוי שלח כדור עומק נפלא לשועה, הקפטן מזווית קשה מצא את המסגרת, אך ניב אליאסי עם הרגל הדף ומנע שער
-
'4
- השעון עוד לא הראה 5 דקות וגם בצד השני יש כבר צהוב. זלטאנוביץ' ניסה לבעוט וולה ופגע בראשי של קראבלי, אז גם חלוץ ב"ש ראה כרטיס
-
'2
- שתי דקות על השעון וכבר הוצא צהוב ראשון, כשרועי אלימלך תפס מאחור את אמיר גנאח ופוקסמן לא היסס לשלוף לו כרטיס
-
'1
- דוד פוקסמן שרק! המשחק הגדול בטדי יצא לדרך
-
'1
- הרבה מעבר לכדורגל. תמונות שכל כך חיכינו להן בטדי, כאשר בר קופרשטיין, שחזר משבי החמאס לאחר 738 ימים, עלה לכר הדשא לקול תשואות מחרישות אוזניים שכל כך מגיעות לו. כמה טוב שאתה בבית בר