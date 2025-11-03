בגלל סטורי לועג: רונאלדו הסיר עוקב מרובן נבש

סערה ברשתות החברתיות בסעודיה סביב הפנדל השנוי במחלוקת שנשרק לטובת אל נאסר ולזכות כריסטיאנו רונאלדו. הניצחון האחרון של הקבוצה, 1:2 על אל פייחה, שבו כבש הפורטוגלי צמד כולל פנדל דרמטי בדקות הסיום, הוביל לשורה של תגובות נזעמות בליגה הסעודית, וגם למתיחות בין חברים לנבחרת פורטוגל.

שני שחקנים בכירים מהליגה, רובן נבש מאל הילאל ומריח דמירל מאל אהלי, ביקרו את ההחלטה באופן אירוני ברשתות החברתיות. נבש העלה סטורי עם אימוג’ים צוחקים שכוונו בבירור להחלטת השופט, בעוד דמירל צייץ בטוויטר בסגנון דומה ואף השיב למבקרים בציניות כשהעלה תמונה שלו חוגג תואר עם קבוצתו.

הסטורי של נבש (צילום מסך)

התגובות שלהם עוררו סערה, ובתקשורת הסעודית נחשף כי כריסטיאנו רונאלדו, חברו של נבש לנבחרת פורטוגל, הפסיק לעקוב אחריו באינסטגרם בעקבות אותו סטורי לועג. בכך נרשמה מתיחות פומבית בין שני שחקני הנבחרת, על רקע המחלוקת סביב הפנדל שעזר לרונאלדו ואל נאסר להשיג שלוש נקודות נוספות בליגה.

גם בצד של אל פייחה הביעו תסכול. הקשר פהד אל-ענצארי אמר בסיום המשחק: “אל נאסר גנבו לנו את הניצחון”. עוד יום שגרתי של דרמות, קונספירציות ויצרים בליגה הסעודית הפעם, בכיכובו של כריסטיאנו רונאלדו.