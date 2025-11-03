יום שישי, 07.11.2025 שעה 13:57
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
213-237אל נאסר1
1810-187אל טאאוון2
176-187אל הילאל3
177-158אל קאדיסיה4
1411-218אל חאליג'5
135-97אל אהלי6
1310-117ניאום7
1113-157אל איתיחאד8
915-128אל חולוד9
810-77אל פייחה10
815-97אל אטיפאק11
817-98אל ריאד12
69-57אל שבאב13
613-68אל חאזם14
514-77אל פאתח15
415-87אל אחדוד16
417-88דאמאק17
016-57אל נג'מה18

בגלל סטורי לועג: רונאלדו הסיר עוקב מרובן נבש

קשר אל הילאל ונבחרת פורטוגל הגיב בלגלוג לפנדל שקיבלו אל נאסר ו-CR7, הפנומן לא נשאר חייב. שחקנים נוספים מחו על כדור העונשין שקיבלה המוליכה

|
נבש ורונאלדו (IMAGO)
נבש ורונאלדו (IMAGO)

סערה ברשתות החברתיות בסעודיה סביב הפנדל השנוי במחלוקת שנשרק לטובת אל נאסר ולזכות כריסטיאנו רונאלדו. הניצחון האחרון של הקבוצה, 1:2 על אל פייחה, שבו כבש הפורטוגלי צמד כולל פנדל דרמטי בדקות הסיום, הוביל לשורה של תגובות נזעמות בליגה הסעודית, וגם למתיחות בין חברים לנבחרת פורטוגל.

שני שחקנים בכירים מהליגה, רובן נבש מאל הילאל ומריח דמירל מאל אהלי, ביקרו את ההחלטה באופן אירוני ברשתות החברתיות. נבש העלה סטורי עם אימוג’ים צוחקים שכוונו בבירור להחלטת השופט, בעוד דמירל צייץ בטוויטר בסגנון דומה ואף השיב למבקרים בציניות כשהעלה תמונה שלו חוגג תואר עם קבוצתו.

הסטורי של נבש (צילום מסך)הסטורי של נבש (צילום מסך)

התגובות שלהם עוררו סערה, ובתקשורת הסעודית נחשף כי כריסטיאנו רונאלדו, חברו של נבש לנבחרת פורטוגל, הפסיק לעקוב אחריו באינסטגרם בעקבות אותו סטורי לועג. בכך נרשמה מתיחות פומבית בין שני שחקני הנבחרת, על רקע המחלוקת סביב הפנדל שעזר לרונאלדו ואל נאסר להשיג שלוש נקודות נוספות בליגה.

גם בצד של אל פייחה הביעו תסכול. הקשר פהד אל-ענצארי אמר בסיום המשחק: “אל נאסר גנבו לנו את הניצחון”. עוד יום שגרתי של דרמות, קונספירציות ויצרים בליגה הסעודית הפעם, בכיכובו של כריסטיאנו רונאלדו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */