וידיץ' החדש? בלם מילאן הסקורר שהופך לחלוץ

הגנת רומא מציגה את המאזן הטוב ביותר באיטליה, עם 4 שערי חובה בלבד ב-9 המשחקים עד לביקור אצל מילאן בסן סירו אתמול (ראשון), אבל למהלך הזה היא ממש לא ציפתה. כאשר פרץ רפאל ליאאו באגף השמאלי, יצא סטרהיניה פאבלוביץ' לדהירה קדימה. הבלם הסרבי הדהים את העורף, הגיח ללא שמירה לרחבה, ושלח את כדור הרוחב של הפורטוגלי לרשתו של מילה סבילאר, והיה זה שער הניצחון של המארחת שליקטה 0:1.

כדי להבטיח את הנקודות, היה צורך לשמור על רשת נקייה, וגם בכך היה לפאבלוביץ' חלק נכבד. מייק מניאן קיבל את תשומת הלב עם הצלת הפנדל של פאולו דיבאלה, אבל ההגנה שלו תפקדה כראוי והסרבי הנהיג אותה. רומא אמנם עדיין מתגאה במספר הספיגות הנמוך ביותר, אבל גם מילאן יכולה להיות מרוצה עם 7 שערי חובה. המאמן מסימיליאנו אלגרי, שחזר לקבוצה אחרי יותר מעשור, ארגן את העסק כמו שצריך, ועל פאבלוביץ' הוא סומך בעיניים עצומות. אי אפשר להוציא אותו מההרכב והוא הבאנקר במערך. על הדרך, באופן לא צפוי, הוא גם הסקורר השלישי בטיבו של הקבוצה אחרי כריסטיאן פוליסיק ורפאל ליאאו.

שערו הראשון נכבש במחזור הפתיחה ולא זכה לתשומת לב מיוחדת כי היה זה בהפסד הביתי הסנסציוני לעולה החדשה, קרמונזה. אלא שבינתיים התברר כי היה זה ההפסד היחיד של האדומים-שחורים העונה, והם סופרים מאז 6 ניצחונות לצד 3 תוצאות תיקו. פאבלוביץ' רק הולך וצובר ביטחון עצמי, והוא אף נהנה מאוד להצטרף להתקפות. את השער ההוא הבקיע הסרבי בנגיחה אופיינית, כי עם 194 סנטימטרים הוא נוטה להיות השחקן הגבוה במגרש, אבל אתמול הייתה זו פעולה אחרת לגמרי, והיא לא הייתה היחידה.

חם רותח לוהט! מילאן מנצחת את רומא

גם לקראת הסיום, כאשר לוקה מודריץ’ הוביל מתפרצת, הוא ראה את חברו הבלקני עושה ספרינט משמאל כאילו הוא חלוץ. המאסטרו הקרואטי העביר לו מסירה מדודה, ועם קצת יותר מזל היה משלים פאבלוביץ' את הצמד הראשון בחייו. במקום זאת, הוא הסתבך ואיבד את הכדור, וברור שיש לו עוד הרבה מה ללמוד בתחום. התעוזה היא החשובה, וכאן אין לו הרבה מתחרים בכל הקשור לנחישות, אומץ וחוצפה חיובית.

יש לו גם רקע מתאים כי בנעוריו שיחק פאבלוביץ' כחלוץ. מאמנו באקדמיה של פרטיזן בלגרד שיבץ אותו אמנם במרכז ההגנה שם ניתן לנצל את הכישורים הבסיסיים שלו, אבל ראה גם שיש לחניכו פוטנציאל לא מבוטל בחוד ונתן לו להיות חלוץ מרכזי במשחקים רבים מול יריבות נחותות יותר. זו הייתה גם פשרה מוזרה, שכן אביו סבר כי סטרהיניה בכלל צריך להיות קשר מרכזי. הוא למד, אם כך, למלא מספר עמדות במקביל, ובכולן יש לו מוטו ברור. הוא לא מפחד לעשות טעויות.

"גם הטובים ביותר שוגים", אמר פאבלוביץ'. הוא באמת פישל לא פעם בעונת הבכורה שלו במילאן, וההתאקלמות אחרי המעבר מזלצבורג בקיץ 2024 לא הייתה פשוטה. הוא אף סופסל בשלב מסוים לשבועות ארוכים, ובתקשורת נפוצו הדיווחים לפיהם המועדון היה מעוניין לשווק אותו לכאורה כבר בינואר לליגה הטורקית. היו אלה שקרים שעצבנו את הבלם, והוא עצמו טוען כי לא היה מאחוריהם אפילו בדל של אמת. כי אמנם המאמן פאולו פונסקה לא בהכרח העריך אותו, אבל הוא פוטר בכל מקרה בדצמבר, והבלם ידע היטב שהאיש המרכזי במועדון מגבה אותו באופן מוחלט. קוראים לו זלאטן איברהימוביץ'.

זלאטן איברהימוביץ' (רויטרס)

כוכב העבר, המשמש באופן רשמי על תקן יועץ במילאן, היה דומיננטי מאוד בעונה הקודמת בתחום הרכש, והוא זה שהביא את פאבלוביץ' לסן סירו. המהלך סוכם עוד במרץ 2024 בשיחות בין השניים, ומאז רצה הבלם להגיע אך ורק לאדומים-שחורים. אפילו הצעה מאתלטיקו מדריד לא שינתה את תוכניותיו. "נתתי את המילה לזלאטן, וזה היה סופי. אפילו אם ריאל מדריד הייתה קוראת לי לא הייתי מגיע", הוא אמר עם בואו למילאנו, והציטוט הזה בוודאי לא גרם לאוהדי אתלטיקו להצטער על הפספוס. דייגו סימאונה דווקא היה מאוכזב בהחלט, כי פאבלוביץ' מתאים באופן מושלם לסגנון שלו.

כי הסרבי לא תמיד מלוטש והמיקום שלו לא תמיד נכון, אבל דבר אחד הוא מביא לדשא בכל שנייה ושנייה. יש לו מחויבות אינסופית, וכולם יודעים שהוא ייתן מעצמו את המקסימום. התשוקה שלו לא יודעת גבול, והוא ייאבק על כל כדור ועל כל מילימטר. צ'ולו מעריך מאוד שחקנים כאלה, וכך גם אלגרי. קל להם מאוד גם לזכות באהבת האוהדים. לא כולם ביציעי סן סירו סימפטו את הסרבי מהרגע הראשון, והשגיאות שלו תסכלו במהלך העונה הגרועה אשתקד, אבל הוא כבש את הלבבות בהדרגה. אי אפשר אחרת. הוא שחקן נשמה שלא יודע פחד, בעוד היריבים דווקא עלולים לחשוש מאוד מגופו העוצמתי שמוכן להתנגש בהם ללא רחמים.

"הוא יהיה נמניה וידיץ' שלנו", הציגה אותו זלצבורג באתר האינטרנט שלה כאשר רכשה אותו ממונאקו בקיץ 2022. ההקבלה הזו יומרנית, אבל יש בה משהו. כמו גיבור מנצ'סטר יונייטד לשעבר, פאבלוביץ' הוא לוחם בלב, שלא יהסס גם לנגוח מגובה דשא אם צריך. הוא גם צבר כרטיסים בקצב מסחרר במהלך הקדנציה באוסטריה – 26 צהובים היו לו בשנתיים, בתוספת שני אדומים. זה נבע, בין היתר, מקו ההגנה הגבוה של זלצבורג, אשר חייב את הבלם לרדוף בתדירות גבוהה אחרי שחקני התקפה שהתגברו על מלכודת הנבדל.

נמניה וידיץ' (רויטרס)

במילאן השיטה שונה ופאבלוביץ' מבצע הרבה פחות עבירות במדיה. בעונה שעברה היו לו 3 צהובים בלבד בליגה, וגם הרחקה בהפסד ללאציו. העונה לא נשלף לעברו אפילו כרטיס אחד. מעבר לשיקולים הטקטיים, יש כאן גם היבט של התבגרות. הסרבי לומד להיות פזיז פחות במאבקים הפיזיים, ובית הספר האיטלקי להגנה עושה את שלו. ההסתגלות לא הייתה אידיאלית, אך פוטנציאל השיפור תמיד היה שם, ובגיל 24 פאבלוביץ' עדיין לא הגיע לשיאו. רחוק מכך.

היה קל להבחין בפוטנציאל הזה מאז פרץ לתודעה במולדתו במדי פרטיזן בהיותו בן 18, ונזרק לדרבי הגדול מול הכוכב האדום כבר בהופעתו השנייה. לא במקרה החתימה אותו מונאקו ב-2020, גם אם תקופתו בנסיכות לא הוגדרה כהצלחה בלשון המעטה. לא במקרה הוא שולב במהרה בנבחרת, וצבר עד היום כבר 50 הופעות. לצורך העניין, תופתעו לדעת כי לווידיץ' היו רק 56 משחקים בינלאומיים, וגם לו לקח זמן לבוא לידי ביטוי במלוא הדרו – הרי עד גיל 24 הוא שיחק בספרטק מוסקבה. בבלגרד יש תקווה לראות את פאבלוביץ' מגיע בבוא העת לרמתו, אבל יש עוד זמן. חשוב לא לפתח ציפיות מוגזמות.

בכל מקרה, בסן סירו מזוהה וידיץ' דווקא עם אינטר, והאוהדים מעדיפים השוואות אחרות. כאשר הוחתם תמורת 18 מיליון אירו, לקח פאבלוביץ' את המספר 31 שהיה על גבו גם בזלצבורג, וגילה לפתע כי אצל האדומים-שחורים לבש את החולצה הזו יאפ סטאם. "אני מזכיר אותו, בעיקר בתספורת, אבל לא רק", התלוצץ הסרבי. המטרה, אם כך, היא להיות כמו ההולנדי, והאמון של אלגרי מסייע לפאבלוביץ' לשאוף לשם.

פאבלוביץ' כובש (IMAGO)

עם זאת, סטאם לא ניחן במהירות ובתעוזה כדי להצטרף להתקפות כמו פאבלוביץ'. פעם, במשחק משחק מול שווייץ בליגת האומות, הוא ביצע פריצה שהזכירה לאוהדים את כריסטיאנו רונאלדו. יש לו שליטה טכנית טובה, הוא מוביל את הכדור היטב, וניחן גם ביכולת לזהות שטחים פנויים כדי לקבל מסירות מסוכנות. אלגרי מבקש ממנו לנצל זאת. "המאמן אומר לי להיות אופציה כאשר רפאל ליאאו פורץ", סיפר הבלם אתמול אחרי שהכניע את רומא. זו התוכנית, ויש יסוד להניח שזה ממש לא השער האחרון של פאבלוביץ' העונה.