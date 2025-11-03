המצב הרפואי מדאיג, לאמין והמחליפים מעודדים

אחרי המכה בקלאסיקו, בארסה חזרה למסלול הניצחונות עם 1:3 על ה-”מיני-מי” שלה אלצ’ה במשחק הפרידה, אולי, מהמונז’ואיק. אורי רייך, עמית לוינטל ונדב זילברשטיין מסכמים בפודקאסט ברצלונה את הניצחון, מנתחים לעומק את מצב הפציעות ומתכוננים לשתי המשוכות הקרובות בחוץ.

מה בתפריט: ההתאוששות המנטלית החשובה מהקלאסיקו, השער הנפלא וההתמודדות של לאמין ימאל עם הפציעה והרעש התקשורתי, הפלוסים והמינוסים במפגש מול אלצ’ה “המיני-מי” של בארסה, הקושי של הקטלונים מול קבוצות שבאות ללחוץ והיתרון שלהם מול קבוצות שאוהבות להניע מאחור והנתון הכי מפתיע שחוזר אחרי שנתיים.

וגם: רצף הכיבושים המטורף בעידן פליק והרצף הספיגות המדאיג שמחזיר לעידן קומאן, מרקוס רשפורד לא משכיח את ראפיניה, אבל נותן תפוקה בהעדרו, איזה מזל שפרמין לופס לא נמכר, רונאלד אראוחו וההגנה שוב מתקשים עם מלכודת הנבדל והסיכוי שפליק ימתן את העמידה על קו מחצית המגרש.

חזרה לנצח: 1:3 לבארסה על אלצ'ה במשחק ענק

וגם: כיצד יתמודד הקישור ללא פדרי ומתי הקוסם צפוי לחזור, ההבדל הגדול בין ז’ואן גארסיה לוויצ’ך שצ’סני שחייבים לדבר עליו, האם זה היה ניצחון הפרידה מהמונז’ואיק, המשחק בפרו שיוכל להכניס מיליונים, המוקש בבלגיה והמפגש מול הכבשה השחורה מוויגו. האזנה נעימה.