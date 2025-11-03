שוהם יבצע 6 שינויים מההרכב שהפסיד לדימונה

לאחר ההדחה למ.ס דימונה במסגרת הגביע, מכבי פתח תקווה תנסה להמשיך במומנטום שלה בליגה הלאומית, כשתארח את הפועל רעננה במטרה לשמור על מקומה בפסגת הטבלה.

הקבוצה של נועם שוהם, תנסה לשכוח מהרגע הפחות נעים בשבוע שעבר, כאשר המאמן צפוי לבצע מספר שינויים בהרכב הפותח ולמעשה לחזור להרכב שניצח את בני יהודה 0:6 ומיד לאחר מכן את הפועל עפולה.

משמעות הדבר היא שבן והבה, שנח במשחק הגביע, ישוב למרכז ההגנה ואילו עידן כהן ישוב לקישור האחורי. מרקו וולף ישוב לשער, עומר שירזי לעמדת המגן הימני וגל מעתוק לשמאלי. בחלק הקדמי, מוחמד חטיב יפתח במקומו של פרנק ריבולייה כשגם חוסה קורטס יפתח, כאשר בסה"כ, שוהם יבצע שישה שינויים מההרכב שהפסיד בגביע.

מרקו וולף. יחזור לשער (שחר גרוס)

"הגביע כבר מאחורינו, כבר אמרתי - קבוצה שרוצה לעלות ליגה צריכה לשכוח מהר מאכזבות וגם להישאר עם הרגליים על הקרקע אחרי הצלחות. לכל קבוצה בליגה יש את היתרונות והחסרונות שלה, אנחנו מתייחסים להכל, מבחינתנו אין תחתית ואין צמרת. אנחנו באים לכל משחק במטרה לנצח ולהתקדם לכיוון המטרה שלנו שהיא ליגת העל", אמר המאמן נועם שוהם לקראת המשחק.

הרכב משוער: מרקו וולף, עומר שירזי, בן והבה, מוחמד הינדי, גל מעתוק, עידו כהן, ניב יהושע, לירן חזן, סמואל אווסו, חוסה קורטס ופרנק ריבולייה.