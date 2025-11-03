יום רביעי, 05.11.2025 שעה 14:52
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
2610-2911מכבי פ"ת1
228-1811מכבי הרצליה2
1913-2111מ.ס כפר קאסם3
1911-1511הפועל ראשל"צ4
1813-1411הפועל כפ"ס5
1716-1911הפועל ר"ג6
1717-1611הפועל כפר שלם7
169-1711מ.ס קריית ים8
1321-1811עירוני מודיעין9
1217-1711הפועל חדרה10
1213-1211הפועל עכו11
1225-1811מכבי יפו12
1018-811בני יהודה13
1018-811הפועל רעננה14
922-1011הפועל עפולה15
518-911הפועל נוף הגליל16

שוהם יבצע 6 שינויים מההרכב שהפסיד לדימונה

מכבי פ"ת תארח את רעננה, המאמן ישיב ל-11 את שירזי, והבה, קורטס וריבולייה שהיו חלק מרצף הניצחונות: "קבוצה שרוצה לעלות צריכה לשכוח מהר מאכזבות"

|
נועם שוהם (ראובן שוורץ)
נועם שוהם (ראובן שוורץ)

לאחר ההדחה למ.ס דימונה במסגרת הגביע, מכבי פתח תקווה תנסה להמשיך במומנטום שלה בליגה הלאומית, כשתארח את הפועל רעננה במטרה לשמור על מקומה בפסגת הטבלה.

הקבוצה של נועם שוהם, תנסה לשכוח מהרגע הפחות נעים בשבוע שעבר, כאשר המאמן צפוי לבצע מספר שינויים בהרכב הפותח ולמעשה לחזור להרכב שניצח את בני יהודה 0:6 ומיד לאחר מכן את הפועל עפולה.

משמעות הדבר היא שבן והבה, שנח במשחק הגביע, ישוב למרכז ההגנה ואילו עידן כהן ישוב לקישור האחורי. מרקו וולף ישוב לשער, עומר שירזי לעמדת המגן הימני וגל מעתוק לשמאלי. בחלק הקדמי, מוחמד חטיב יפתח במקומו של פרנק ריבולייה כשגם חוסה קורטס יפתח, כאשר בסה"כ, שוהם יבצע שישה שינויים מההרכב שהפסיד בגביע.

מרקו וולף. יחזור לשער (שחר גרוס)מרקו וולף. יחזור לשער (שחר גרוס)

"הגביע כבר מאחורינו, כבר אמרתי - קבוצה שרוצה לעלות ליגה צריכה לשכוח מהר מאכזבות וגם להישאר עם הרגליים על הקרקע אחרי הצלחות. לכל קבוצה בליגה יש את היתרונות והחסרונות שלה, אנחנו מתייחסים להכל, מבחינתנו אין תחתית ואין צמרת. אנחנו באים לכל משחק במטרה לנצח ולהתקדם לכיוון המטרה שלנו שהיא ליגת העל", אמר המאמן נועם שוהם לקראת המשחק.

הרכב משוער: מרקו וולף, עומר שירזי, בן והבה, מוחמד הינדי, גל מעתוק, עידו כהן, ניב יהושע, לירן חזן, סמואל אווסו, חוסה קורטס ופרנק ריבולייה.

