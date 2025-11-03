יום שישי, 07.11.2025 שעה 02:07
ליגת ווינר סל 25-26
8294-3634הפועל ת"א
8347-3974מכבי ת"א
7315-3194הפועל העמק
6224-2463הפועל חולון
6305-3214הפועל ירושלים
6344-3584עירוני רמת גן
6377-3894עירוני קריית אתא
6316-3064הפועל גליל עליון
6320-3034מכבי רעננה
6434-4025מכבי ראשל"צ
5357-3354הפועל ב"ש/דימונה
5412-3894בני הרצליה
5343-3194אליצור נתניה
4345-2864עירוני נס ציונה

תומר גינת צפוי להיעדר בין חודש לחודשיים

בעקבות הפציעה ממנה הוא סובל בעצם הבריח, שחקן הפועל ת"א אמור להחמיץ תקופה לא קצרה. במועדון מתוסכלים ("זו מכה קשה") ובטוחים: "הוא בחור חזק"

|
תומר גינת (הפועל
תומר גינת (הפועל "IBI" תל אביב)

הפועל תל אביב אמנם חזרה לנצח אתמול (ראשון) עם 72:89 על מכבי רעננה בחוץ, אך כמעט ולא היו בכלל אנשים במועדון לאחר המשחק שהיו מחויכים. דאגה גדולה הגיעה מכיוונו של תומר גינת, שנאנק מכאבים ברבע השלישי ופונה לבית החולים, אחרי שנפגע בכתף. בעקבות הפציעה מנה הוא סובל בעצם הבריח, הוא צפוי להיעדר בין חודש לחודשיים, כשהמועדון הודיע שאובחן כסובל מנקע במפרק הכתף. השחקן יתחיל בקרוב הליך שיקום.

גינת בכל מקרה לא צפוי לשחק נגד דובאי ביורוליג ונגד הפועל ירושלים בגמר גביע ווינר. בהפועל ת”א לקחו את הפציעה בצורה לא פשוטה: “תומר אחד העוגנים פה, מקצועית, חברתית, הכל. זה שחקן שחשוב לנו גם ביורוליג וגם בליגה, והיעדרות שלו במשחקים הקרובים ובטח בגמר גביע ווינר ובדרבי זו מכה קשה, אם אכן זה המצב. תומר בחור חזק ולא משנה מה חומרת הפציעה הוא יחזור הכי מהר שאפשר”.

תומר גינת על הפרקט (רועי כפיר)תומר גינת על הפרקט (רועי כפיר)

האדומים המריאו מיד לאחר הניצחון לבוסניה לקראת המפגש נגד דובאי, כאשר הפורוורד הישראלי לא עלה על הטיסה לאחר שפונה לאיכילוב בזמן ההתמודות נגד רעננה. איטודיס הביע דאגה לאחר המשחק: “אני לא יודע כרגע מה מצבו, אני מתפלל שזה לא רציני”. טיילר אניס הוסיף: “תומר קשוח, נתפלל בשבילו, אני מקווה שזו לא פציעה רצינית”.

איטודיס דיבר גם על המשחק: “ברכות לשחקנים שלי. עם הזמן הגענו לקצב שבו אנחנו רוצים לשחק ומשם רעננה לא הצליחה לעצור אותנו. היינו טובים בהגנה, הזזנו היטב את הכדור ושמרנו טוב. אנחנו חלודים בגלל שאנחנו אחרי שבוע כפול ביורוליג, התכוננו יום למשחק הזה בזמן שרעננה התכוננה שבוע. צריך להרוויח דברים על המגרש, אתה לא תנצח רק כי אתה לובש חולצה של הפועל או משחק ביורוליג”.

