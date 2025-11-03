בהפועל ת"א מעריכים: תומר גינת פרק את הכתף

דאגה גדולה בהפועל תל אביב. אחד השחקנים הבכירים במועדון, בטח מבחינת הישראלים, תומר גינת, נפצע בכתף במהלך הניצחון על רעננה אתמול (ראשון), מיד הרגיש כאבים רבים ופונה לבית החולים איכילוב על מנת לעבור בדיקה מקיפה ולהבחין את חומרת הפציעה שלו.

הסמל של האדומים פונה כשהוא מלווה בצוות רב של המועדון, בין היתר מנכ”ל הקבוצה צחי רייכנשטיין ועוד מספר אנשים. המועדון טס כבר מיד לאחר המשחק למשחק נגד דובאי, שישוחק ביום חמישי בבירת בוסניה, והפורוורד הישראלי לא עלה על הטיסה יחד עם חבריו.

בהפועל תל אביב מעריכים שתומר גינת פרק את הכתף, ואם אכן זה המצב אז זו פציעה לא פשוטה בכלל בספורט בכלל ובכדורסל בפרט, כשהצפי הוא שהוא ייעדר בין חודש לחודשיים מהפרקט. גינת צפוי להחמיץ בכל מקרה את המשחק נגד דובאי וגם את מפגש גמר גביע הווינר נגד הפועל ירושלים בשבת.

חסן דיארה ותומר גינת (רועי כפיר)

ניתן קצת מבט אל עבר המשחקים של הפועל תל אביב, כשנזכיר שגינת הוא מבין השחקנים שמשחקים באופן קבוע גם ביורוליג וגם במפעלים המקומיים בישראל. לפי הסדר, לאדומים יש משחקים נגד: דובאי, הפועל ירושלים, בסקוניה, פנרבחצ’ה, מכבי ת”א, מילאנו, נתניה, ריאל מדריד ו-וילרבאן.

כל המשחקים הללו הם רק בחודש הקרוב, כלומר שלפי ההערכה של פריקת כתף גינת צפוי להחמיץ לכל הפחות את אותם מפגשים. אגב, מכבי ת”א זה משחק במסגרת הליגה, ו-וילרבאן זה מפגש שאם הכל יילך כשורה, הוא צפוי להיערך במסגרת היורוליג בהיכל מנורה מבטחים – משחק החזרה לישראל.