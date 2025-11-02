"ניצחון חשוב, שמח שהצלחנו לקחת נקודות"

מכבי נתניה המשיכה אמש (ראשון) בכושר הנהדר שלה, כאשר גברה 1:2 על עירוני קריית שמונה משער מאוחר ורשמה ניצחון שלישי ברציפות. מאמן היהלומים, יוסי אבוקסיס, דיבר בסיום המשחק.

על המהפך שקבוצתו עברה בתקופה קצרה: “קודם כל אני שמח שהגיעו שחקנים טובים שעזרו לנו להתקדם. המחצית הראשונה הייתה לא רעה בכלל, בשנייה עשינו המון שטויות. הכי חשוב זה לקחת נקודות. הכדורגל שלנו לא היה מספיק טוב היום, אבל אני חושב שזה ניצחון מאוד חשוב מול קבוצה חזקה שיודעת ללחוץ”.

המאמן המשיך: “אני חושב שבמחצית הראשונה הם לחצו אותנו ועשינו דברים יפים, ודווקא בשנייה עשינו המון טעויות ושטויות. שחקנים באו לא מוכנים בראש ואולי הניצחונות האחרונים שיגעו אותנו. ננסה לשפר את זה”.

שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)

“היינו ביום רע עם הכדור, איבדנו כדורים. גם שהצלחנו להשתחרר מהלחץ קיבלנו החלטות לא טובות. נצטרך לעבוד על זה, ויותר כיף לעבוד על כך אחרי הניצחון”.

על המטרות של נתניה: “אנחנו מכוונים ליום שבת. אנחנו רוצים להיות טובים ולהתקדם, להישאר צנועים. אנחנו רוצים להתקדם כל הזמן ולעשות דברים טובים בהמשך העונה”.

מאמן המפסידה, שי ברדה, אמר בסיום על היכולת של קבוצתו: “אני חושב שבמחצית הראשונה השתלטנו לגמרי על המשחק בלי יותר מדי מצבים. טעינו בגול ואחר כך לא היינו מספיק טובים. לפעמים צריך לדעת לשמור על תיקו, ולא עשינו את זה. נרדמנו ושילמנו על זה. שאתה טועה ככה מול נתניה משלמים, וצריך לקחת נקודה במשחק פחות טוב”.

שי ברדה (רדאד ג'בארה)

על הקושי בהבקעת שערים: “אני מסכים, אנחנו לא מספיק יצירתיים, אנחנו צריכים לדעת חוץ מהלחץ להביא עוד דברים למשחק. קריית שמונה מאיימת על השער, אבל היום אני מסכים. יש פגרה והכל יהיה בסדר עם קריית שמונה”.

על כך שקבוצתו לא משחקת בעירה: “סיימתי לדבר על זה”.

המאמן המשיך: “אנחנו צריכים להסתכל ממשחק למשחק ולשחק יותר טוב. אנחנו לא יכולים לקבל גול כזה וזה נאיביות. שאתה משווה ל-1:1 צריך לדעת לקחת את הנקודה. צריך לדעת לטפל בזה. אי אפשר לחשוב על הצמרת, אנחנו עם שמונה נקודות והיינו צריכים להיות עם יותר. אנחנו צריכים להתעשת ולקחת נקודות, ואנחנו ניקח”.

אביב אברהם לא חוגג אחרי השער (ראובן שוורץ)

כובש שער הניצחון, הריברטו טבארש, אמר על המשחק: “אנחנו יכולים לנצח בשנייה ולהפסיד בשנייה”.

על מה הולך טוב לקבוצה שלו: “הכי חשוב זאת העבודה הקשה שלנו. כשאנחנו עושים הכל יחד יותר פשוט לנצח”.

על ניצחון ברגע האחרון: “זה מיוחד, זה מדהים. זה ניצחון שלישי ברציפות, ואנחנו מפוקסים למשחק הקרוב”.

על הקשר שלו עם האוהדים שלו: “הם מדהימים, הם תומכים. הם באים ושרים עד השנייה האחרונה והם תמיד איתנו. זה רגע מיוחד, כשהאוהדים צועקים את שמך. אני צריך להמשיך לעבוד כדי שהם ימשיכו להגיד את השם שלי”.

הרי טבארש חוגג (ראובן שוורץ)

כובש השער לזכות קריית שמונה ואקס נתניה, אביב אברהם, אמר על השער המאוחר שקבוצתו ספגה: “במשך שישים דקות התבטלנו מול נתניה, אך לאחר מכן נכנסו לקצב והיינו קרובים. הגול שספגנו הוא נאיביות, וזה מבאס”.

על כך שהאם קבוצתו היא נאיבית: “לא נאיבית, ברוב המשחקים אנחנו טובים. מבחינת תוצאות זזה לא מה שאנחנו רוצים ומצפים, אבל היום ההפסד כואב. המשחק היום קצת נאיבי”.

לגבי השער שכבש היום: “מכבי נתניה הוא המועדון של חיי, גדלתי פה במשך כל שנותיי היפות והוא קרוב ללב שלי. ברור שלא אחגוג מולו”.