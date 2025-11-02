הטריאתלטית אביב לוי ניצחה את סבב גביע אמריקה

גאווה גדולה. הטריאתלטית אביב לוי רשמה אתמול (ראשון) הישג נפלא, כאשר היא ניצחה את סבב גביע אמריקה (וינה דל מר, צ׳ילה), בתחרות מרשימה ביותר.

היא לקחה על עצמה את ההובלה מיריית הזינוק, חצתה את סרט הסיום והשמיעה את התקווה.