לאמין ימאל וקסאדו בהרכב ברצלונה מול אלצ'ה

ברצלונה בעיצומה של תקופה לא טובה. אחרי שגילתה יכולת רעה בזמן האחרון, שהגיעה לעיצומה בהפסד 2:1 לריאל מדריד בקלאסיקו הגדול בשבוע שעבר, ב-19:30 היא תנסה להתאושש, כשהיא תארח את אלצ’ה בביתה. חי בערוץ ONE.

הרכב ברצלונה: וויצ’ך שצ’סני, ז’ול קונדה, אריק גארסיה, רונאלד אראוחו, אלחנדרו באלדה, פרנקי דה יונג, מארק קסאדו, פרמין לופס, לאמין ימאל, מרקוס רשפורד ופראן טורס.

האלופה המכהנת צריכה אוויר. היא מגיעה עם מספר פציעות קריטיות ובראשן פדרי, המנוע של הקבוצה, שנפצע לפחות עד חודש דצמבר. אחרי הנפילה בברנבאו, הקטלונים חייבים יותר מתמיד את לאמין ימאל, כשהם מקווים שהוא יגיע הערב עם תחושה נוחה יותר אחרי שנגד ריאל היה כבוי מתמיד בעקבות אי נוחות.

מהצד השני, הקבוצה של אדר סראביה מגיעה למשחק מהמקום השמיני והמכובד, על אף שהיא ללא ניצחון בשלושת משחקי הליגה האחרונים שלה. ביום רביעי האחרון, היא נהנתה מניצחון קליל 0:4 בגביע המלך על לוס גארס מהליגות הנמוכות בספרד.

הפעם האחרונה שהעולה החדשה פגשה את הבלאוגרנה, הייתה אי שם בעונת 2022/23, אז ספגה שתי תבוסות 4:0 בבית ו-3:0 בחוץ. ככלל, הקטלונים לא מתקשים בכלל נגד אלצ’ה, כשהפעם האחרונה שאיבדו נגדה נקודות הייתה לפני 12 משחקים, אז זה נגמר ב-0:0.