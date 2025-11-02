יום ראשון, 02.11.2025 שעה 19:56
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3010-2611ריאל מדריד1
2310-2211ויאריאל2
2212-2510ברצלונה3
2210-2111אתלטיקו מדריד4
1813-1511אספניול5
1713-1211חטאפה6
1612-1510בטיס7
1510-1111אלאבס8
1410-1110אלצ'ה9
1414-1211ראיו וייקאנו10
1413-1111אתלטיק בילבאו11
1314-1311סלטה ויגו12
1319-1711סביליה13
1216-1311ריאל סוסיאדד14
1012-910אוססונה15
915-1110מיורקה16
920-1511לבאנטה17
920-1011ולנסיה18
719-710אוביידו19
724-1011ג'ירונה20

לאמין ימאל וקסאדו בהרכב ברצלונה מול אלצ'ה

הקטלונים יפגשו את הקבוצה הצנועה ב-19:30 (חי בערוץ ONE), כאשר רשפורד וטורס בהתקפה ופרמין לופס ופרנקי דה יונג בקישור. אראוחו וגארסיה הבלמים

|
לאמין ימאל ומארק קסאדו (IMAGO)
לאמין ימאל ומארק קסאדו (IMAGO)

ברצלונה בעיצומה של תקופה לא טובה. אחרי שגילתה יכולת רעה בזמן האחרון, שהגיעה לעיצומה בהפסד 2:1 לריאל מדריד בקלאסיקו הגדול בשבוע שעבר, ב-19:30 היא תנסה להתאושש, כשהיא תארח את אלצ’ה בביתה. חי בערוץ ONE.

הרכב ברצלונה: וויצ’ך שצ’סני, ז’ול קונדה, אריק גארסיה, רונאלד אראוחו, אלחנדרו באלדה, פרנקי דה יונג, מארק קסאדו, פרמין לופס, לאמין ימאל, מרקוס רשפורד ופראן טורס. 

האלופה המכהנת צריכה אוויר. היא מגיעה עם מספר פציעות קריטיות ובראשן פדרי, המנוע של הקבוצה, שנפצע לפחות עד חודש דצמבר. אחרי הנפילה בברנבאו, הקטלונים חייבים יותר מתמיד את לאמין ימאל, כשהם מקווים שהוא יגיע הערב עם תחושה נוחה יותר אחרי שנגד ריאל היה כבוי מתמיד בעקבות אי נוחות.

מהצד השני, הקבוצה של אדר סראביה מגיעה למשחק מהמקום השמיני והמכובד, על אף שהיא ללא ניצחון בשלושת משחקי הליגה האחרונים שלה. ביום רביעי האחרון, היא נהנתה מניצחון קליל 0:4 בגביע המלך על לוס גארס מהליגות הנמוכות בספרד.

הפעם האחרונה שהעולה החדשה פגשה את הבלאוגרנה, הייתה אי שם בעונת 2022/23, אז ספגה שתי תבוסות 4:0 בבית ו-3:0 בחוץ. ככלל, הקטלונים לא מתקשים בכלל נגד אלצ’ה, כשהפעם האחרונה שאיבדו נגדה נקודות הייתה לפני 12 משחקים, אז זה נגמר ב-0:0. 

