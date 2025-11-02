יום ראשון, 02.11.2025 שעה 23:51
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
274-339באיירן מינכן1
2210-199לייפציג2
206-159בורוסיה דורטמונד3
1810-149שטוטגרט4
1714-189באייר לברקוזן5
1615-189הופנהיים6
1412-169פ.צ. קלן7
1419-229איינטרכט פרנקפורט8
1217-139ורדר ברמן9
1115-119אוניון ברלין10
1013-119פרייבורג11
816-119וולפסבורג12
815-89המבורג13
721-129אוגסבורג14
718-89סט. פאולי15
618-109בורוסיה מנשנגלדבאך16
517-109מיינץ17
517-89היידנהיים18

פרץ לא שותף, המבורג הובסה 4:1 מול קלן

קבוצתו של הישראלי, שישב על הספסל, לא ניצחה בליגה פעם שלישית ברצף. האורחים קיבלו שני אדומים בדרך לתבוסה. הופנהיים גברה 2:3 בחוץ על וולפסבורג

|
דניאל פרץ במדי המבורג (IMAGO)
דניאל פרץ במדי המבורג (IMAGO)

המחזור התשיעי של הבונדסליגה נמשך היום (ראשון) כשקלן הביסה 1:4 את המבורג, כאשר דניאל פרץ שוב לא שותף וזאת לאחר שרשם הופעה ראשונה רשמית במדי הקבוצה בניצחון בגביע בשבוע שעבר. מאוחר יותר, הופנהיים גברה 2:3 בחוץ על וולפסבורג.

קלן – המבורג 1:4

קלן עלתה ליתרון בדקה ה-25 מרגליו של רגנאר אצ’ה, כאשר בדקה ה-48 פלוריאן קיינץ הכפיל. 13 דקות לאחר מכן, ז’אן לוק דומפה צימק את התוצאה עבור המבורג, אך בדקה ה-79 עמנואל פראיי ראה כרטיס צהוב שני והותיר אותה בעשרה שחקנים. 

ארבע דקות לאחר מכן, גם פאביו ויירה ראה את הצהוב השני ומכאן הדרך להתרסקות הייתה מהירה, כשבתוספת הזמן סעיד אל מאלה ויאקוב קמינסקי כבשו שני שערים נוספים וקבעו תוצאת המשחק. במחזור הבא, קבוצתו של דניאל פרץ תארח את בורוסיה דורטמונד למשחק קשה בו תנסה להפתיע את חניכיו של ניקו קובאץ’. בצד השני של המתרס, קלן תנדוד למנשנגלדבאך על מנת לשחק מול הקבוצה המקומית ולנסות לחבר ניצחון נוסף.

וולפסבורג – הופנהיים 3:2

מוחמד עמורה העלה את המארחים ראשונים על הלוח בדקה ה-14. בדקה ה-31, ווהוטר בורגר השווה את התוצאה. חמש דקות מפתיחת המחצית השנייה, גרישה פרומל הפך את התוצאה לזכות הקבוצה מדרום-מערב גרמניה. עמורה השלים צמד והשווה את התוצאה בדקה ה-56, אך שש דקות לאחר מכן בורגר השלים צמד גם הוא והעניק לאורחת את הניצחון.

