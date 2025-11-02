פרץ לא שותף, המבורג הובסה 4:1 מול קלן

המחזור התשיעי של הבונדסליגה נמשך היום (ראשון) כשקלן הביסה 1:4 את המבורג, כאשר דניאל פרץ שוב לא שותף וזאת לאחר שרשם הופעה ראשונה רשמית במדי הקבוצה בניצחון בגביע בשבוע שעבר. מאוחר יותר, הופנהיים גברה 2:3 בחוץ על וולפסבורג.

קלן – המבורג 1:4

קלן עלתה ליתרון בדקה ה-25 מרגליו של רגנאר אצ’ה, כאשר בדקה ה-48 פלוריאן קיינץ הכפיל. 13 דקות לאחר מכן, ז’אן לוק דומפה צימק את התוצאה עבור המבורג, אך בדקה ה-79 עמנואל פראיי ראה כרטיס צהוב שני והותיר אותה בעשרה שחקנים.

ארבע דקות לאחר מכן, גם פאביו ויירה ראה את הצהוב השני ומכאן הדרך להתרסקות הייתה מהירה, כשבתוספת הזמן סעיד אל מאלה ויאקוב קמינסקי כבשו שני שערים נוספים וקבעו תוצאת המשחק. במחזור הבא, קבוצתו של דניאל פרץ תארח את בורוסיה דורטמונד למשחק קשה בו תנסה להפתיע את חניכיו של ניקו קובאץ’. בצד השני של המתרס, קלן תנדוד למנשנגלדבאך על מנת לשחק מול הקבוצה המקומית ולנסות לחבר ניצחון נוסף.

וולפסבורג – הופנהיים 3:2

מוחמד עמורה העלה את המארחים ראשונים על הלוח בדקה ה-14. בדקה ה-31, ווהוטר בורגר השווה את התוצאה. חמש דקות מפתיחת המחצית השנייה, גרישה פרומל הפך את התוצאה לזכות הקבוצה מדרום-מערב גרמניה. עמורה השלים צמד והשווה את התוצאה בדקה ה-56, אך שש דקות לאחר מכן בורגר השלים צמד גם הוא והעניק לאורחת את הניצחון.