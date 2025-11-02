יום ראשון, 08.02.2026 שעה 05:18
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

אבטחה משטרתית כבדה לקראת המשחק בטדי

מאות כוחות שיטור, לוחמי מג"ב, סדרנים ומאבטחים ישמרו על הסדר במשחקן של בית"ר ירושלים והפועל ב"ש. צפויים תורים גדולים בכניסה וגם הסדרי תנועה

|
אוהדי בית
אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

משחק גדול מצפה לנו הערב (שני) באצטדיון טדי, שיפגיש בין המארחת בית”ר ירושלים לבין הפועל באר שבע למפגש צמרת מרתק לו השלכות מהותיות על מאבקי המיקום של הקבוצות. 

דוברות המשטרה הוציאה הודעה בדבר שינויים בהסדרי התנועה והנחיות לציבור לקראת המשחק. בהודעה נכתב:

משטרת ישראל השלימה את היערכותה לקראת משחק הכדורגל הצפוי להתקיים מחר בשעה 20:30 באצטדיון 'טדי', בין הקבוצות בית"ר ירושלים והפועל באר שבע.

מאות שוטרים של מחוז ירושלים, לוחמי מג"ב, סדרנים ומאבטחים יתפרסו החל משעות הצהריים ויפעלו לשמירת הביטחון, הסדר הציבורי והחוק, לאבטחת קהל האוהדים והכוונת התנועה באזור. 

כמו כן, יוצבו שוטרים גלויים וסמויים באזור במעגלי אבטחה רחבים, על מנת למנוע ולטפל באירועים חריגים ובכל מעשה אלימות או הפרת סדר בתחומי האצטדיון ומחוצה לו.

דגשים והיערכות למשחק הכדורגל באצטדיון 'טדי':

פתיחת השערים לקהל: 
החל מהשעה 18:00. עקב הבידוק הצפוי בשערי הכניסה, מומלץ לקהל האוהדים להקדים את בואו לאצטדיון בטרם תחילת המשחק.

הסדרי תנועה וחניה:
אסורה חניית כלי רכב בשולי הכביש ובמקומות לא מוסדרים, דבר המהווה סיכון למשתמשי הדרך.

להלן דגשים והנחיות לציבור האוהדים:
▪️חל איסור מוחלט על הפעלת רחפנים במהלך המשחק. 
▪️ לא תותר הכנסת אלכוהול למקום ולא תותר כניסת אוהדים שיהיו תחת השפעת אלכוהול. 
▪️ לא תותר כניסה עם נשק לתחומי האצטדיון. 
▪️ חל איסור מוחלט על הכנסת אבוקות ואמצעי פירוטכניקה אחרים. שימוש בפירוטכניקה בתחומי מגרשי ספורט הוא לא חוקי, מסוכן, ויביא למעצר, כתב אישום והרחקה מהמגרשים.
▪️ מעבר קהל בין שערים ואי ציות להנחיות הסדרנים או השוטרים המוצבים במקום - מהווים עבירה על החוק ויטופלו בהתאם.
▪️ המשטרה תפעל נגד כל מקרה של אלימות ובריונות בין אוהדים ובכלל. 

נחישות המשטרה תימשך – אבל, האחריות היא של כולנו: מנהלים, שחקנים, הורים ואוהדים. רק 'אפס סובלנות' תציל את מגרשי הספורט מהפיכה לשדה קרב.

אנו קוראים לקהל האוהדים, להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, להימנע מגילויי אלימות פיזית או מילולית, לשמור על הוראות החוק והסדר הציבורי בטרם, במהלך ולאחר המשחק.

