ניצחון שני העונה: ווסטהאם גברה 1:3 על ניוקאסל

ווסטהאם רשמה אמש (ראשון) ניצחון חשוב 1:3 על ניוקאסל במסגרת המחזור ה-10 בפרמייר ליג, אחרי מהפך מרשים בלונדון.

המגפייז עלו ליתרון מוקדם משער של ג'ייקוב מרפי אחרי בישול של ברונו גימראייש, אך היתרון החזיק מעמד רק עד הדקה ה-35, אז לוקאס פאקטה השווה לווסטהאם.

עמוק בתוספת הזמן של המחצית הראשונה (45+5), סוון בוטמן כבש שער עצמי לאחר שארון וואן ביסאקה גרם לו לכבוש לרשת הלא נכונה, והעניק לווסטהאם מהפך דרמטי. בדקה ה-98 תומאס סוצ’ק סגר את תוצאת המשחק.

ניוקאסל ספגה הפסד שני בשלושת המחזורים האחרונים, בעוד הקבוצה הלונדונית קטעה רצף של שלושה הפסדים והשיגה את ניצחונה השני בלבד העונה, ניצחון שהעלה אותה מהמקום ה-19 ל-18 בטבלה.