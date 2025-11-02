יום ראשון, 08.02.2026 שעה 05:18
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5617-4925ארסנל1
4723-4924מנצ'סטר סיטי2
4727-3625אסטון וילה3
4436-4625מנצ'סטר יונייטד4
4328-4525צ'לסי5
3933-3924ליברפול6
3934-3925ברנטפורד7
3728-2825אברטון8
3629-2725סנדרלנד9
3437-3525פולהאם10
3444-4125בורנמות'11
3336-3525ניוקאסל12
3132-3424ברייטון13
2935-3525טוטנהאם14
2929-2524קריסטל פאלאס15
2943-3425לידס16
2638-2525נוטינגהאם פורסט17
2348-3125ווסטהאם18
1549-2525ברנלי19
848-1625וולבס20

ניצחון שני העונה: ווסטהאם גברה 1:3 על ניוקאסל

הלונדונים עדיין מתחת לקו האדום, אך עצרו את הסחף עם 3 נק', כשהמגפייז נכנעו בפעם השנייה ב-3 המחזורים האחרונים. פאקטה, בוטמן (עצמי) וסוצ'ק כבשו

|
ווסטהאם חוגגת (IMAGO)
ווסטהאם חוגגת (IMAGO)

ווסטהאם רשמה אמש (ראשון) ניצחון חשוב 1:3 על ניוקאסל במסגרת המחזור ה-10 בפרמייר ליג, אחרי מהפך מרשים בלונדון.

המגפייז עלו ליתרון מוקדם משער של ג'ייקוב מרפי אחרי בישול של ברונו גימראייש, אך היתרון החזיק מעמד רק עד הדקה ה-35, אז לוקאס פאקטה השווה לווסטהאם.

עמוק בתוספת הזמן של המחצית הראשונה (45+5), סוון בוטמן כבש שער עצמי לאחר שארון וואן ביסאקה גרם לו לכבוש לרשת הלא נכונה, והעניק לווסטהאם מהפך דרמטי. בדקה ה-98 תומאס סוצ’ק סגר את תוצאת המשחק.

ניוקאסל ספגה הפסד שני בשלושת המחזורים האחרונים, בעוד הקבוצה הלונדונית קטעה רצף של שלושה הפסדים והשיגה את ניצחונה השני בלבד העונה, ניצחון שהעלה אותה מהמקום ה-19 ל-18 בטבלה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */