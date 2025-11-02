"בקשת פסילה בתחפושת": הדיון של מכבי ת"א

בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל, דן היום במספר תיקים, ביניהם בקשתה של בני סכנין שערערה על פסק הדין של בית הדין המשמעתי להפחית לה נקודה על תנאי בגין אירועי המשחק מול מכבי ת"א בחודש שעבר בו הושלך זיקוק לעבר שוער הצהובים רועי משפתי. בנוסף, הגיע להרכב הדיינים גם התיק בין מכבי ת"א לבית"ר תל אביב, בו ביקשו הצהובים לפסול את הבורר עוה"ד ליאור מזור, מהתיק עצמו.

את מכבי ת"א, ייצג בדיון עורך הדין שלום מטלון ואילו את בית"ר תל אביב, ייצג עורך הדין יוסי גייר. יש לציין, שהדיינים היום היו נשיא בית הדין העליון עדי זרנקין והדיינים מיגל דויטש ואסף הדסי.

תחילה, ביקש היועץ המשפטי של ההתאחדות לכדורגל, עמית פינס, שלא להשתתף בתיק בשל היכרות בינו לבין הבורר מזור. זרנקין הבהיר לפני תחילת הדיון: ״התיק הזה נמשך הרבה זמן״.

שופט בדימוס אמנון סטרשנוב ושופט בדימוס עדי זרנקין (רדאד ג'בארה)

מכבי ציינה בפתח הדיון כי יש החלטה שהדיין הדסי לא ייקח חלק בתיק בשל פסק דין מ-2020, אך האחרון הבהיר: "אשתו של עוה״ד מאירי, הייתה שותפתי אך נפרדו דרכינו לפני 3 שנים". לבסוף הוא נטל חלק בדיון.

עורך הדין מטלון: ״כפי שרשמנו בבקשה, העוה״ד שימש כבורר במוסד לבוררות וכהונתו פקעה ב-7.7.2025. עמדתנו היא שמי שפקעה כהונתו אין לו סמכות להמשיך בשמיעת התיק וזה לא דבר שהוא ייחודי לנושא משרה שיפוטית אלא לכל אדם באשר הוא שיש לו מינוי שפקע. הסמכות שלו לדון בתיק היא מיום תחילת הכהונה ועד סוף הכהונה. אין מחלוקת שהכהונה הסתיימה לפני ארבעה חודשים, הוא לא נמנה על המוסד לבוררות ואין לו סמכות. עורך הדין מזור לא קיבל סמכות אישית כלשהי, הוא דן בהליך כי היה חבר במוסד לבוררות והוא כבר לא חבר בו. אנחנו גם חושבים שהוא לא כנהג כשורה כשלא אמר שכהונתו הסתיימה ושלא יוכל לשמוע את התיק".

בנוסף, הבהיר טענה נוספת, שכבר פורסמה בעבר ב-ONE: "בשולי הדברים, במהלך הבוררות הייתה לנו הסתייגות מפעילותו של עורך הדין מזור כי מסתבר שהוא אוהד מכבי חיפה שהשתמש בעבר בכינוי "גרמנים" כלפי מכבי ואוהדיה ויש חשש למשוא פנים. ביקשנו שיפסול את עצמו והוא לא פסל, הגשנו בקשה נוספת והיא נדחתה. כשפנינו בבקשה למינוי בורר חליף ולהכרעה, הוא דחה את הבקשה והתיר על המועדון הוצאות בסה״כ 3,500 שקלים. כל ההחלטות שהוא התיימר לקבל הן בטלות מעיקרן. טוענים שאנחנו עיכבנו את ההליך? במה העיכוב, שביקשנו לפסול את הבורר שזו זכות וחובה עבורנו? שם היה אמור להסתיים חלקו".

הדסי: "אבל קשה להגיד שהזדרזתם בתיק".

מטלון: "עמדנו בכל התאריכים החוקיים. הגשנו את התצהירים והיה גם הליך קודם שנדחה ע״י יו״ר המוסד לבוררות. ברגע שיש בורר שכהונתו פקעה, משמעות הדבר היא שאין בורר להליך".

אסף הדסי (חגי מיכאלי)

זרנקין: "לאיזה שלב הייתה צריכה להגיע הבוררות להגיע כדי שתגיד שפה באמת כהונתו פקעה אבל הוא החל לדון בתיק ויוכל להשלים את ההליך למרות שכהונתו פקעה?"

מטלון: "בהיעדר הסמכה מפורשת, אין משמעות לקציבת הכהונה שלו".

עורך הדין יוסי גייר, בשם בית"ר ת"א: "לא אסחף למה שקרה עד עכשיו בבוררות ולבקשות הפסילה, זה לא רלוונטי לנושא שלנו. מלכתחילה אמרנו שצפויות לנו מהמורות ומשוכות קשות בתיק ושמכבי תנסה לא להגיע לבוררות וזה מה שהיה. בוררות שהוגשה ביוני 2024 מגיעה לתאריך הזה ואין עוד תאריך להכרעה כי אנחנו נמצאים פה. בנוסף, לא ראיתי שהבורר הודיע שהוא לא ממשיך בכהונתו: מישהו הודיע את זה למכבי ת״א והיא הגישה בקשה במעמד צד אחד. אם לא היו מבקשים את תגובתנו לא היינו יודעים מכך אפילו. הטענות שלנו הן קודם כל נוגעות לעניין הסמכות: לאחר שהנשיאות מינתה בורר בזה הסתיים תפקידה ומכאן והלאה התפקיד הוא של בית המשפט וזה על פי תקנון בית הדין העליון".

יוסי גייר (נעם מורנו)

גייר הוסיף: "לפני שבאים לבית הדין העליון, צריך לפנות לבורר עוה״ד מזור לקבל תשובה. בית הדין העליון לא מוסמך להכריע בנושא לפני תגובתו. הבקשה כלפיכם היא למנות בורר חליף ואומר יו״ר המוסד לבוררות עוה״ד שמעוני בחוות דעתו, שזה לא חל כי לא התקיימו התנאים המוקדמים בהן אפשר למנות בורר חליף. אנחנו רוצים שהבוררות הזאת תתקדם ולא תעמוד במקום. אין ספק שפקיעת הכהונה משפיעה על מעורבותו בבוררויות חדשות, אבל בוררות שמתנהלת, יש לו סמכות לבוא ולהמשיך בה כמו שציין עורך דין שמעוני. מי שצריך להכריע בטענות הנוגעות לבורר הוא בית המשפט ולא אתם עם כל הכבוד. זאת בקשת פסילה בתחפושת".

תובע ההתאחדות לכדורגל, עורך הדין גלעד ברגמן הגיב גם הוא: "אני סבור שעוה״ד גייר צודק בנוגע לכך שהסמכות היא של הבורר. אני סבור שכבוד ראש המוסד לבוררות שמעוני טעה: מרגע שבורר מתמנה לתיק בהסכמת הצדדים, כהונתו אינה פוקעת בתיק".

עוד קודם לכן כאמור, גם בני סכנין הגיעה לבית הדין, באמצעות עורך הדין ניר רשף, שביקש לבטל את העונש שניתן לקבוצה – נקודה על תנאי בגין השלכת הזיקוק על שוער מכבי ת"א, רועי משפתי. גם יו"ר הקבוצה, מוחמד אבו יונס, נכח בדיון.

עו"ד גלעד ברגמן (שחר גרוס)

רשף פתח את דבריו: "שנים ארוכות גם בכובעי הקודם (כתובע ההתאחדות לכדורגל), בתי הדין התלוננו ובצדק כנגד סכנין שאיננה פועלת נגד אוהדיה. פה יש מקרה שבעקבות פנייה של סכנין למשטרה נלקחו מצלמות האבטחה במגרש ונעצרו שני אוהדים שמטופלים פלילית והורחקו (המסמכים צורפו). התקנון קובע שבית הדין רשאי במקרים של ירי זיקוק לעבר המגרש, לפסוק עונש שהוא לא הפחתת נקודות בפועל. שיקול הדעת הוא של בית הדין ולאור ההתנהלות של סכנין, בית הדין היה צריך לשקול זאת. עונש הפחתת הנקודה על תנאי הוא לא מידתי לאור מאמצי הקבוצה".

רשף השתמש במקרי עבר: "לפני שנתיים, היה את מקרה לוקאסן שזיקוק פגע בו, אירוע שלא היה בו נזק והופחתה נקודה וקנס אבל בערעור שהוגש ע"י הקבוצה, בוטלה הפחתת הנקודה ולא נתנו להם נקודה על תנאי אלא נשאר הקנס בלבד. במקרה שלנו, הזיקוק לא פגע בשחקן אלא כמעט ופגע. אין ספק שזה מקרה חמור, אבל לא היה מקום להפחתת נקודה. בשבוע שעבר היה עוד אירוע עם אוהד בית״ר שהכה שחקן מאשדוד: התובע ביקש הפחתת נקודה ובדיון הנושא ירד בגלל עונש לא מידתי ואסרו מכירת כרטיסים לקהל חוץ".

דריק לוקאסן (רדאד ג'בארה)

תובע ההתאחדות ברגמן הגיב לו: "בתום אותה עונה עם מקרה לוקאסן, נכנס סעיף חדש שבא להתמודד עם הסיטואציות הללו ואותו סעיף בכלל בא בעקבות משחק אחר בין מכבי ת״א לסכנין וזריקת אמצעי מצד אוהדי סכנין על אותו שוער. למקרה בית״ר ואשדוד מהשבוע שעבר: זה אירוע שקרה מספר דקות אחרי סיום משחק ואי אפשר להשוות בין פריצה של אוהד קטין, לבין מספר אירועים שחלקם קרו במהלך המשחק (במשחק של סכנין מול מכבי ת"א בחודש שעבר)".

הדיין הדסי: "הטענה של רשף היא שתפסו את האוהדים ואפשר לבוא לקראת הקבוצה".

עו"ד ניר רשף (אסי ממן)

ברגמן: "הושלכו שישה אמצעים פירוטכניים וההקלה בקבוצות בגלל מאמציהן במקרה זה, היא בגובה הקנס".

זרנקין תהה: "מה ההבדל בין אבוקה לזיקוק? מה חמור יותר?".

ברגמן השיב: "ירי הזיקוק שקרה בכינון ישיר".

התובע גלעד ברגמן (פרטי)

זרנקין: "אז לפי התנאי שקיבלה סכנין, גם על אבוקה יורידו נקודה?"

ברגמן: "כן".

זרנקין: "אז אם נשאיר את התנאי על זיקוק בלבד?"

עורך הדין רשף חתם את הדיון: "זו ברירת המחדל. אני שוב חושב שמן הראוי שהנקודה על תנאי תומר בעונש של איסור מכירת כרטיסים לקהל חוץ".