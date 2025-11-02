יום ראשון, 02.11.2025 שעה 20:43
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
6222-2743הפועל ת"א
6266-3133מכבי ת"א
6224-2463הפועל חולון
6305-3214הפועל ירושלים
5260-2773עירוני רמת גן
5231-2313מכבי רעננה
5234-2293הפועל העמק
5339-3124מכבי ראשל"צ
4276-2763עירוני קריית אתא
4267-2543הפועל ב"ש/דימונה
4258-2413אליצור נתניה
4238-2213הפועל גליל עליון
4345-2864עירוני נס ציונה
2209-1932בני הרצליה

תמיר בלאט ואריאל בית הלחמי נפגשו ב-4 עיניים

כוכב מכבי ת"א, שלא חלק מהנבחרת בשנים האחרונות, ישב עם המאמן על מנת ללבן את העניינים ולנסות לראות אם קאמבק על הפרק. הצדדים יצטרכו פגישה נוספת

|
תמיר בלאט (קרדיט: basketball_somova)
תמיר בלאט (קרדיט: basketball_somova)

בקיץ האחרון אריאל בית הלחמי בחר מי 12 השחקנים אותם רצה ביורובאסקט עם נבחרת ישראל, ומי שלא היה בין השמות הוא תמיר בלאט. רכז מכבי תל אביב לא הגיע לפגרות בחלונות השונים בשנים האחרונות, ובסופו של דבר לא היה באליפות אירופה.

אז היום (ראשון) אריאל בית הלחמי נפגש בארבע עיניים עם תמיר בלאט, על מנת לדון בקאמבק אפשרי של כוכב מחזיקת הגביע בישראל למדים הלאומיים. לאחר הפגישה, נראה שהצדדים יצטרכו פגישה נוספת על מנת לראות האם אכן קאמבק כזה יכול לקרות ועל הפרק.

שום דבר לא נסגר סופית, כאשר הפגישה נערכה על מנת ללבן את העניינים, אך כאמור הפגישה הזו עדיין לא הניבה את התוצאה הסופית ורק עם פגישה נוספת, שצפויה לקרות בעתיד, ניתן יהיה לראות האם תמיר בלאט, אחד הישראלים הבכירים בכדורסל, יכול לשוב לכחול-לבן.

אריאל בית הלחמי (איגוד הכדורסל)אריאל בית הלחמי (איגוד הכדורסל)
