בדקה ה-91: סלטה ויגו ניצחה 1:2 את לבאנטה

בין כל הליגות שמשחקות בסופ”ש, גם הליגה הספרדית כמובן נפתחה היום (ראשון). סלטה ויגו ניצחה 1:2 את לבאנטה ואלאבס ניצחה 1:2 את אספניול. בהמשך, מלבד ברצלונה שתשחק, ריאל בטיס תפגוש את מיורקה.

לבאנטה – סלטה ויגו 2:1

שתי הקבוצות, שנמצאות בתחתית הטבלה וצמודות אחת לשנייה, גם במשחק עצמו היו שקולות ובסוף ההתמודדות נחתמה רק בתוספת הזמן. המפגש נפתח כשהמארחת ספגה מכה כבר בדקה ה-29 כשאונאי ונסדור הורחק והשאיר את קבוצתו בעשרה שחקנים.

בדקה ה-37 אטה איונג היה יכול לכבוש למרות החיסרון המספרי, אך פספס פנדל. שלוש דקות מאוחר יותר, האורחת עלתה על הלוח משער של אוסקר מינגסה ובחצי השני, קרווין אריאגה השווה בדקה ה-66, אך אז, בתוספת הזמן מיגל רומן בעט בנגיעה מהאוויר מבישול של מינגסה ונתן ניצחון לסלטה ויגו. לבאנטה קרובה לקו התחתון.

בורחת מהתחתית: סלטה ויגו גוברת על לבאנטה

אלאבס – אספניול 1:2

הקבוצה הביתית אירחה את הקטלונים, שמפתיעים עד כה בחלק העליון של הטבלה, ועלתה ליתרון כבר אחרי חמש דקות מרגליו של דניס סוארס. בדקה ה-40, לוקאס בויה הכפיל את התוצאה. עשר דקות מפתיחתה של המחצית השנייה, רוברטו פרננדס צימק את התוצאה וקבע למעשה את תוצאת המשחק. בדקה ה-90+1, בויה, שכבש את השער השני לזכות המארחים, קיבל צהוב שני וירד מהמגרש.