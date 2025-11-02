נבחרת הנוער עלתה לאליפות אירופה עד גיל 18

הישג נהדר לנבחרת הנוער של ישראל שהעפילה לאליפות אירופה בכדוריד עד גיל 18, לאחר ניצחון דרמטי 32:33 על ליטא, מארחת טורניר המוקדמות. 2 נבחרות צעירות ייצגו את הכדוריד הישראלי בקיץ באליפויות אירופה.

נבחרת הנוער בכדוריד חוגגים את ההעפלה

נבחרת הנוער של ישראל בכדוריד רשמה הישג חשוב, העפלה לאליפות אירופה עד גיל 18, לאחר ניצחון דרמטי היום (ראשון) על ליטא המארחת 32:33 (18:17), במשחק המכריע שנעל את טורניר המוקדמות. הנבחרת מסיימת במקום השני, וזוכה בכרטיס לצד צ'כיה שסיימה ראשונה. המשמעות: שנבחרת הנוער ונבחרת העתודה ייצגו את הכדוריד בקיץ באליפויות אירופה עד גיל 18 ועד גיל 20. הישג מרשים.

הנבחרת השלימה היום את המשימה, אותה היא פתחה עם ניצחון מרשים על אסטוניה 23:41. אמש היא נוצחה מול צ'כיה 34:27, והיום בתוך פחות מ-48 שעות השלימה את המשחק השלישי מול ליטא. עוד לפניו היה ברור, שניצחון וגם תוצאת שוויון בשל יחס השערים, יעלו את הנבחרת.

שמחה בנבחרת הנוער של ישראל (Photos: Vykintas Selivonikas / Lithuanian Handball Federation)

זו תהיה הפעם הרביעית עבור נבחרת הנוער ב-7 השנים האחרונות שהיא תשתתף באליפות אירופה עד גיל 18 (לפני כן, זה קרה ב-2024, ב-2020 בשנה הקורונה בקרואטיה, כאשר הטורניר המקביל של העתודה בוטל, וב-2018, לאחר שאז היא זכתה במקום הראשון בדרג המשני והעפילה לאליפות. גם אז, הטורניר הראשון נערך בליטא, וכלל ניצחונות דרמטיים על הליטאים ובגמר על איטליה). אם ציינו סגירת מעגל, אז נבחרת הנוער גם רושמת את ההישג בארנה בקלייפדה שבליטא, בה לפני כשבע שנים הנבחרת הבוגרת שיחקה במסגרת מוקדמות אליפות העולם, ונכנעה לליטא ולא העפילה שלב.

בהיבט של שחקן אחד שהתעלה, הוא יונתן פלח, שנבחר בשני המשחקים הראשונים למצטיין וכבש בכל אחד משלושה במספרים כפולים, 12 באופן שווה, ו-36 בסה"כ כמלך שערי הטורניר. אגב, פלח היה שותף לאותו משחק דרמטי מול בוסניה, שהעלה לפני פחות משנתיים את הנבחרת בזכות יחס שערים לאליפות הקודמת. משימה שבה היו שותפים גם דור רוסו כמאמן וגילעד נתן כמנהל הנבחרת. אי אפשר לסיים מבלי להודות לעשרות הורים ובני משפחה שליוו את הנבחרת ותמכו לאורך המשחקים.

יו"ר איגוד הכדוריד, עידן מזרחי, בירך את השחקנים והצוות: "אני נרגש מאוד וגאה בנבחרת על ההישג האדיר והעלייה לאליפות אירופה. זו נבחרת שעשתה את זה ובגדול, נגד נבחרת חזקה במשחק חוץ וקהל ליטאי חם. אני מאמין שזו רק ההתחלה ובקרוב נביא עוד הישגים רבים לענף, בכל הגילאים. אני מודה לשחקנים המצוינים ולצוות, שנלחמו כדי לייצג את הדגל והמדינה והביאו כבוד גדול בימים בהם אנו כל כך זקוקים לכל גרם של כבוד ואהבה. אני בטוח שנעמיד להם, וכמובן לנבחרת העתודה, את כל התנאים על מנת שיצליחו גם באליפויות אירופה. עם העלייה הזו - הכדוריד הישראלי בכיוון הנכון - אל אל ישראל".

נבחרת הנוער של ישראל בכוריד (Photos: Vykintas Selivonikas / Lithuanian Handball Federation)

המאמן דור רוסו: "זה הלך קשה, אבל מתוק מאוד. עשינו את זה. היום, נשאבנו לתוך דינמיקת המשחק שלהם. זה הלחיץ, אבל אבל במחצית דיברנו על רוגע, על סבלנות, ועל הדרך שלנו לחזור. זה ניצחון גדול של שחקנים מדהימים. בני אדם טובים וספורטאים טובים. ניצחון של צוות מאוד מאוחד ומיוחד, ומאוד משתף ומלמד אחד את השני, תודה גדולה לאוהדים. ענקית, כי הם לרגע לא נתנו לנו להרגיש היום לבד מול הקהל שלהם. זו גאווה אדירה להיות חלק מזה, בפעם השנייה. שיהיו לנו שתי נבחרות בקיץ באליפויות בדרג הראשי. זו גאווה עוד יותר אדירה לשמח את המדינה שלנו בתקופה המורכבת הזו, במרכז העניינים באירופה, ולהראות שאנחנו חיים וקיימים, ומנצחים. זה מה שהראינו לכולם".

קפטן הנבחרת, יונתן פלח: "זה עבודה שהחלה לפני שנה. האיגוד נתן לנו הכל, והצוות הכין אותנו כמו שצריך לטורניר מטורף. השחקנים עבדו, וכיף גדול שעשינו את זה. באופן אישי? לא הייתי עושה את המספרים האלו בלי השחקנים והצוות, שעזר לי. תמיד כיף לעשות את זה בנבחרת ישראל. יש בזה משהו מרגש מאוד".