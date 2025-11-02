דיווח: הארי קיין שוקל מעבר לברצלונה בקיץ

הארי קיין עשוי להיות אחד השמות הגדולים ביותר בשוק ההעברות בקיץ הקרוב. מעט מאוד חלוצים ברמתו זמינים לעזוב את קבוצתם במחיר סביר, והאנגלי הוא אחד מהם. סעיף השחרור שלו, בגובה 65 מיליון אירו, הופך אותו למטרה מבוקשת במיוחד, והוא כבר בוחן את עתידו, מבלי לשלול אפשרות להישאר בבאיירן מינכן. קיין גם שוקל מעבר לברצלונה, שכבר מודעת למצבו, אך הוא לא יקבל החלטה סופית עד סמוך לסיום העונה, כך טוענים בתקשורת הספרדית.

מצבו של קיין מרמז כי ייתכן שמעבר יתרחש כבר ביוני. החלוץ חתם בבאיירן מינכן בקיץ 2023 תמורת 95 מיליון אירו, והפך לשחקן בעל השכר הגבוה ביותר בבונדסליגה. עם זאת, קיין כלל בחוזהו סעיף שחרור על סך 65 מיליון אירו, שיהיה בתוקף החל מקיץ 2026, אז תישאר לו עונה אחת בלבד בחוזה, כדי להקל על מגעים במידה שיחליט לסיים את דרכו בגרמניה.

וקיין אכן בוחן את האפשרויות. בגיל 32, הוא אחד מכובשי השערים הבולטים באירופה, בעיצומה של עונה אדירה עם 25 שערים ו-4 בישולים ב-20 משחקים. אין ספק שמדובר בשחקן בעל איכות אדירה ועוד הרבה כדורגל ברגליים.

הארי קיין חוגג (IMAGO)

ברצלונה כבר הימרה בעבר על רוברט לבנדובסקי, שהיה בגיל דומה, כשהחתימה אותו מבאיירן מינכן, והתוצאות היו מצוינות. היא שילמה 55 מיליון אירו, והחלוץ הפולני השיב עם שערים, והרבה מהם. כעת הוא בעונתו האחרונה בחוזה, וכל הסימנים מצביעים על כך שלא יישאר במועדון עד גיל 38, שכן פציעות החלו להשפיע על יכולתו.

ברצלונה בוחנת אפשרות להחתים חלוץ ברמה הגבוהה ביותר, אך הכל תלוי במצבה הכלכלי ובאם תעמוד סוף סוף בכללי הפייר פליי. החלוץ המועדף עליה הוא חוליאן אלברס, אך מחירו גבוה מאוד, כמו גם זה של ארלינג הולאנד. קיימות גם אופציות זולות יותר כמו אטה איונג מלבאנטה, אך אלו נחשבות להשקעות לטווח ארוך.

קארל אטה איונג (IMAGO)

עזיבתו של קיין מוערכת בכ-65 מיליון אירו, אך הוא דורש שכר גבוה. בבאיירן מינכן הוא מרוויח 25 מיליון אירו ברוטו, סכום שברצלונה יכולה להשוות, אך מועדונים אחרים צפויים להציע לו יותר. טוטנהאם נואשת להחזיר את כוכבה הוותיק, ומועדוני פרמייר ליג גדולים נוספים צפויים להיכנס למרוץ. בנוסף, בחודשים האחרונים מספר קבוצות ערביות ניסו לפתות אותו בהצעות עתק של מאות מיליוני אירו.

ברצלונה היא יעד שיכול למשוך את הארי קיין. בעבר כבר נוהל עמו שיח כשהיה שחקן טוטנהאם, אך אז המעבר לא היה אפשרי. קיין מוערך מאוד על ידי הצוות המקצועי, ואין ספק לגבי איכויותיו ההתקפיות. הניסוי עם מרקוס רשפורד הצליח היטב מבחינת ברצלונה, אך במקרה של קיין מדובר בהשקעה משמעותית בהרבה. שום דבר עדיין לא הוחלט, אך במועדון הקטלוני יודעים שקיין עשוי להיות פתוח למהלך, אם יחליטו לפעול לגביו, דבר שטרם קרה.