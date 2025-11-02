יום ראשון, 02.11.2025 שעה 20:47
ליגה לאומית 25-26
2310-2810מכבי פ"ת1
216-1610מכבי הרצליה2
1913-2111מ.ס כפר קאסם3
1911-1511הפועל ראשל"צ4
1716-1911הפועל ר"ג5
1717-1611הפועל כפר שלם6
169-1711מ.ס קריית ים7
1513-1210הפועל כפ"ס8
1319-1810עירוני מודיעין9
1213-1211הפועל עכו10
1225-1811מכבי יפו11
1115-1510הפועל חדרה12
1017-810הפועל רעננה13
1018-811בני יהודה14
922-1011הפועל עפולה15
518-911הפועל נוף הגליל16

רכש חדש? עמנואל אפה בדרך לחתום בקריית ים

ל-ONE נודע, כי אקס סלטה ויגו, ששיחק בעונה שעברה במדי אל איתיחאד, יצטרף למועדון מהקריות ויחזק את הסגל של מאור סיסו, כששני הצדדים במו"מ מתקדם

|
מאור סיסו (רועי כפיר)
מאור סיסו (רועי כפיר)

רכש חדש בדרך למ.ס קרית ים: ל-ONE נודע, כי הקבוצה מהצפון, נמצאת במו״מ מתקדם עם החלוץ עמנואל אפה. הניגרי בן ה-29, שיחק בעונה הקודמת במדי אל איתיחאד מהליגה המצרית, כאשר בשל העובדה שהוא שחקן חופשי, הוא יוכל לחתום מיידית ולחזק את הסגל של המאמן מאור סיסו.

בעברו, השתייך אפה לסגל המורחב של סלטה ויגו, כשבנוסף רשם קדנציות במספר קבוצות בליגה הספרדית השנייה ביניהן טנריפה, אלקורקון וסלטה ויגו ב׳. הוא אמור להצטרף על חשבונו של החלוץ הזר מטר דיה, שלא התאקלם, סבל מפציעה ובקבוצה הודיעו אמש על שחרורו.

הקבוצה מהקריות נמצאת במקום השביעי בליגה הלאומית, כשהיא סופרת בה כבר חמישה משחקים ללא ניצחון ושישה בכל המסגרות. רכש כמו של החלוץ, יכול לתת בוסט רציני לחבורה של מאור סיסו לקראת המשך העונה והיציאה מהלופ אליו נכנסה.

