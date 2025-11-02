אכזבה לישראל באליפות אירופה לג׳ודו עד גיל 23

הופעה מאכזבת לנבחרת ישראל בג׳ודו באליפות אירופה עד גיל 23 שנערכה במולדובה בסוף השבוע האחרון. אמש (שבת) ננעלה התחרות כאשר אף נציג ישראלי לא סיים על הפודיום או אפילו הגיע לקרב על מדליה.

במשקל של עד 60 ק״ג, יהונתן וקסלר הפסיד ברבע הגמר ולא ניצח בקרב הבא בבית הניחומים כך שלא העפיל לקרב על מדליית הארד. בן תמרי הפסיד בסיבוב השני והודח.

ים וולצ׳ק שהתחרה באולימפיאדת פאריס במשקל של עד 60 ק״ג, חזר מפציעה וקפץ לקטגוריה של עד 66 ק״ג, כאשר בתחרות הזו הוא הפסיד כבר בקרב הראשון. ערן פיקס הודח בקרב השני שלו בתחרות.

ב-73 ק״ג, אורן אהרון ואוהד מוריץ הפסידו בהופעתם הראשונה על המזרן. ב-81 ק״ג, ראם פרידמן זילברשטיין גם הודח בשלב מוקדם. במשקלים הגבוהים נשלח רק נציג אחד, מאור קליין שהתחרה במשקל הפתוח של 100 ק”ג והפסיד גם בקרב הראשון שלו.

אצל הנשים, אמה סעד הצעירה הודחה בקרב הראשון במשקל של עד 57 ק״ג. ליהיא בוארון הודחה בקרב השני במשקל של עד 63 ק״ג.

גם שתי הנציגות החזקות לא הצליחו ללכת עד הסוף. עדלינה נוביצקי הפסידה בקרב הראשון והארוך שהיה לה ב-70 ק״ג. גאיה בר אור בת ה-21, שזכתה במדליית הארד באליפות אירופה עד גיל 23 בשנה שעברה, ניצחה בסיבוב הראשון והפסידה בסיבוב השני.