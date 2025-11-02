יום שני, 03.11.2025 שעה 05:02
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
204-208מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1611-178הפועל ת"א4
1519-189מכבי נתניה5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

"סק מפרק את חיפה, עשה טעויות אינפנטיליות"

איציק אהרונוביץ על הבלם ב"שיחת היום": "לא יחדשו לו את החוזה". על הירוקים: "זרקו את רפאלוב למים עמוקים מדי, בנו לפלורס סגל נורא". וגם: בכר

|
עבדולאי סק מתוסכל (עמרי שטיין)
עבדולאי סק מתוסכל (עמרי שטיין)

אין רגע דל במכבי חיפה שעוברת פתיחת עונה חלשה. ביום שבת הפועל ירושלים חילצה נקודה ב-2:2 באצטדיון סמי עופר, שוב הירוקים איכזבו את האוהדים הרבים שהגיעו בשעת צהריים וברק בכר עדיין מחפש פתרונות. פרשן רדיו חיפה, איציק אהרונוביץ, התייחס לבעיות במועדון, בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

מה יהיה עם מכבי חיפה?
״לא משנה מי יאמן. זה כבר לא משנה כלום. אני חושב שבתנאים ובמצב הסגל של מכבי חיפה לא יצליח אף מאמן״.

אתה אמרת שפלורס מאמן טוב.
״פלורס מאמן טוב שבנו לו סגל נורא״.

אבל הוא בנה את הסגל.
״הוא הגיע ישירות למחנה האימונים. אני לא האשמתי אותו. הוא הבין את הבעיה בגדול. אולי הוא לא מבין כדורגל כמו כל החכמולוגים בארץ, אבל הוא הבין שיש הפקרות והוא תיקן את זה״.

דייגו פלורס (עמרי שטיין)דייגו פלורס (עמרי שטיין)

אתה אומר שלא הגיע לו ללכת?
״אחרי שהוא איבד יתרון כפול נגד נתניה הוא הלך הביתה ובצדק. ליאור רפאלוב מנהל מקצועי בלי ניסיון וזאת עונה קריטית. זרקו אותו למים עמוקים מדי. זה חלק מהכדורגל״.

הייתה מחצית ראשונה מאוד לא טובה.
״יאמר לזכותו של בכר שהוא ראה את זה ותיקן עוד לפני שהיא הסתיימה. חזיזה היה מזעזע ומשום מה נשאר על המגרש. אני לא מבין את כל הניסיונות האלה. בכר לא למד? נשארה דקה. תעשה שינוי שינצח את המשחק ותיקח את הנקודות גם אם זה בצורה מכוערת למרות שאתה מכבי חיפה. משחק אחרי משחק מקבלים גול בדקה האחרונה ומאבדים נקודות״.

סק הופך להיות בעיה קשה עבור מכבי חיפה.
״אני כבר שנה וחצי אומר שסק מפרק את מכבי חיפה. הוא רצה שיאריכו לו חוזה והיה טוב בעונה שעברה ולא עשה דברים מעבר ליכולות שלו. הוא סיפק אתמול משחק נורא ועשה טעויות אינפנטיליות. הוא האשם המרכזי בהפסד. אני לא יודע למה זה קורה לו. מכבי חיפה לא תחדש לו את החוזה, הוא לא מספיק טוב והוא מבוגר. כל בלם יכול לטעות, אבל טעויות כאלה כל כך הרבה פעמים זה מוגזם״.

ליאור רפאלוב (עמרי שטיין)ליאור רפאלוב (עמרי שטיין)

מה יהיה נגד בני סכנין?
״הנבואה שלי הייתה מקום שישי עוד לפני שהתחילה הליגה. העונה מתפתחת רע וקשה לי להאמין שמכבי חיפה תנצח את סכנין. אין איכויות בהתקפה. סטויארט אמנם סיפק משחק טוב אחרי הרבה זמן, אבל זה לא מספיק״.

היו גם הרבה החמצות וקורות.
״נו, זו הנקודה. גורה מגיע מול שוער ובועט לקורה. שחקן כמו אצילי מכניס את זה פעמיים. גם הנגיחה של אזולאי, זה היה צריך להיות גול״.

