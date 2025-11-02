יום ראשון, 02.11.2025 שעה 23:07
יום ראשון, 02/11/2025, 21:45אצטדיון סן סירוליגה איטלקית - מחזור 10
רומא
דקה 60
1 0
שופט: מרקו גווידה
מילאן
ליגה איטלקית 25-26
228-1610נאפולי1
2112-2410אינטר2
214-109רומא3
188-1610בולוניה4
187-149מילאן5
1810-1410יובנטוס6
176-1210קומו7
1515-1210אודינזה8
1412-1210קרמונזה9
138-1310אטאלנטה10
1310-109ססואולו11
1316-1010טורינו12
127-119לאציו13
912-99קליארי14
914-810לצ'ה15
712-510פארמה16
614-710פיזה17
516-610ורונה18
416-710פיורנטינה19
313-49גנואה20
מערכת ONE | 02/11/2025 21:45
הרכבים וציונים
 
 
פאולו דיבאלה מול קוני דה וינטר (IMAGO)
פאולו דיבאלה מול קוני דה וינטר (IMAGO)

בעוד שהמחזור העשירי בליגה האיטלקית נפתח אתמול (שבת) עם שלל משחקים מעניינים והפתעות כגון: ה-0:0 הביתי של נאפולי מול קומו, אודינזה שגברה בביתה 0:1 על אטאלנטה וניצחון החוץ 1:2 של יובנטוס על קרמונזה. בשעה זו מתקיים משחק המחזור שמפגיש בין מילאן לרומא בסן סירו.

אלגרי וחניכיו מגיעים להתמודדות מהמקום הרביעי בטבלה, לאחר שאת שני המשחקים האחרונים שלהם, סיימו בחלוקת נקודות. תחילה ה-2:2 המפתיע מול פיזה ולאחר מכן סיימה ב-1:1 עם אטאלנטה. הרוסונרי מקווים לחזור למסלול הניצחונות ולהשתוות לרומא במניין הנקודות, נקודה בלבד פחות מהמוליכה נאפולי.

החבורה של גאספריני, אשר ממוקמת במקום השני בטבלה, כשהיא נקודה אחת בלבד מתחת למוליכה נאפולי. הקבוצה מבירת איטליה נמצאת ברצף של שני ניצחונות לאחר שגברה 0:1 על ססואלו וניצחה 1:2 את פארמה, המטרה כעת היא להשיג את הניצחון השלישי ברציפות ולהעפיל אל המקום הראשון בליגה.

מחצית שניה
  • '53
  • החמצה
  • לאאו לא מפסחק. הפורטוגלי המצוין סיפק עוד התקפה נהדרת מצידו, הקיצוני בעט את הכדור שהלך בסופו של דבר לקרן
  • '49
  • החמצה
  • הרוסונרי פתחו את המחצית השנייה בצורה פשוט נפלאה. רפאל לאאו קיבל את הכדור על האגף השמאלי, התקדם מעט ובעט, אך הכדור נהדף על ידי שוער הזאבים לקרן
  • '48
  • החמצה
  • רפאל לאאו הצליח ללהטט בתוך רחבת היריב, ניסה לבעוט, אך לא הצליח להכפיל את התוצאה מקרוב
  • '47
  • החמצה
  • פופאנה הצליח להגיע קרוב לשער של סבילאר, אך השוער הסרבי יצא טוב לכדור והדף אותו
  • '46
  • החמצה
  • כדור גובה ניתז מראשו ל פופאנה אל סמואלה ריצ'י, הקשר בעט את הכדור שהלך ליד הקורה ופספס את השער
מחצית ראשונה
רפאל לאאו מלהטט עם הכדור (IMAGO)רפאל לאאו מלהטט עם הכדור (IMAGO)
יוסוף פופאנה (IMAGO)יוסוף פופאנה (IMAGO)
  • '45
  • החמצה
  • מהלך קבוצתי נהדר של לאאו, דוידה ברטסאגי ויוסוף פופאנה כמעט נגמרה ברשת לאחר בעיטה של האחרון שכמעט והכפיל את התוצאה
רפאל לאאו מול מאנו קונה (IMAGO)רפאל לאאו מול מאנו קונה (IMAGO)
  • '43
  • החמצה
  • כריסטופר אנקונקו קיבל את הכדור כשעמד בסוף הרחבה ובעט לידיו של מילה סבילאר
סטרייניה פאבלוביץ' מבקיע (IMAGO)סטרייניה פאבלוביץ' מבקיע (IMAGO)
סטרייניה פאבלוביץ' מבקיע את השער הראשון (IMAGO)סטרייניה פאבלוביץ' מבקיע את השער הראשון (IMAGO)
  • '39
  • שער
  • שער! מילאן עלתה ליתרון 0:1: לאחר שלא הורגשו לאורך כל המחצית, הרוסונרי הצליחו לכבוש ראשונים. רפאל לאאו דהר על האגף הימני, מסר רוחב לסטרייניה פאבלוביץ' שדחק מקרוב
וסלי מול מתאו גאביה (IMAGO)וסלי מול מתאו גאביה (IMAGO)
  • '19
  • החמצה
  • וסלי בעט את הכדור מצידו השמאלי של הרחבה, אך הבעיטה לא הייתה חזקה מספיק ומניאן תפס את הכדור
  • '16
  • החמצה
  • רומא לא מפסיקה לאיים. הפעם היה זה דיבאלה שקיבל כדור בתוך הרחבה מצ'ליק שהיה באגף הימני, בעט את הכדור אך פספס מעט את השער
רפאל לאאו מול ג'יאנלוקה מנצ'יני (IMAGO)רפאל לאאו מול ג'יאנלוקה מנצ'יני (IMAGO)
  • '14
  • החמצה
  • וסלי הגיח מצד שמאל, בעט בחוזקה אך הכדור נהדף על ידי מניאן
  • '10
  • החמצה
  • מתיאס סולה הרים כדור מדויק לאיבן אנדיקה שהחמיץ מעט את המסגרת בנגיחה
רפאל לאאו מול איבן אנדיקה (IMAGO)רפאל לאאו מול איבן אנדיקה (IMAGO)
  • '6
  • החמצה
  • הכדור הגיע אחורה לאל איינאוי שבעט בחוזקה בכדור, אך מייק מניאן התמקם טוב ותפס אותו
ג'יאנלוקה מנצ'יני מול רפאל לאאו (IMAGO)ג'יאנלוקה מנצ'יני מול רפאל לאאו (IMAGO)
  • '1
  • החמצה
  • ניל אל איינאוי מסר מסירה קצרה קדימה לבראיין כריסטנטה שהחמיץ מעט את המסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט מרקו גווידה הוציא את ההתמודדות בסן סירו לדרך!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות