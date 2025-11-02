הרכבים וציונים



פאולו דיבאלה מול קוני דה וינטר (IMAGO) פאולו דיבאלה מול קוני דה וינטר (IMAGO)

בעוד שהמחזור העשירי בליגה האיטלקית נפתח אתמול (שבת) עם שלל משחקים מעניינים והפתעות כגון: ה-0:0 הביתי של נאפולי מול קומו, אודינזה שגברה בביתה 0:1 על אטאלנטה וניצחון החוץ 1:2 של יובנטוס על קרמונזה. בשעה זו מתקיים משחק המחזור שמפגיש בין מילאן לרומא בסן סירו.

אלגרי וחניכיו מגיעים להתמודדות מהמקום הרביעי בטבלה, לאחר שאת שני המשחקים האחרונים שלהם, סיימו בחלוקת נקודות. תחילה ה-2:2 המפתיע מול פיזה ולאחר מכן סיימה ב-1:1 עם אטאלנטה. הרוסונרי מקווים לחזור למסלול הניצחונות ולהשתוות לרומא במניין הנקודות, נקודה בלבד פחות מהמוליכה נאפולי.

החבורה של גאספריני, אשר ממוקמת במקום השני בטבלה, כשהיא נקודה אחת בלבד מתחת למוליכה נאפולי. הקבוצה מבירת איטליה נמצאת ברצף של שני ניצחונות לאחר שגברה 0:1 על ססואלו וניצחה 1:2 את פארמה, המטרה כעת היא להשיג את הניצחון השלישי ברציפות ולהעפיל אל המקום הראשון בליגה.