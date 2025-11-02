מערכת ONE
|
02/11/2025 21:45
פאולו דיבאלה מול קוני דה וינטר (IMAGO)
בעוד שהמחזור העשירי בליגה האיטלקית נפתח אתמול (שבת) עם שלל משחקים מעניינים והפתעות כגון: ה-0:0 הביתי של נאפולי מול קומו, אודינזה שגברה בביתה 0:1 על אטאלנטה וניצחון החוץ 1:2 של יובנטוס על קרמונזה. בשעה זו מתקיים משחק המחזור שמפגיש בין מילאן לרומא בסן סירו.
אלגרי וחניכיו מגיעים להתמודדות מהמקום הרביעי בטבלה, לאחר שאת שני המשחקים האחרונים שלהם, סיימו בחלוקת נקודות. תחילה ה-2:2 המפתיע מול פיזה ולאחר מכן סיימה ב-1:1 עם אטאלנטה. הרוסונרי מקווים לחזור למסלול הניצחונות ולהשתוות לרומא במניין הנקודות, נקודה בלבד פחות מהמוליכה נאפולי.
החבורה של גאספריני, אשר ממוקמת במקום השני בטבלה, כשהיא נקודה אחת בלבד מתחת למוליכה נאפולי. הקבוצה מבירת איטליה נמצאת ברצף של שני ניצחונות לאחר שגברה 0:1 על ססואלו וניצחה 1:2 את פארמה, המטרה כעת היא להשיג את הניצחון השלישי ברציפות ולהעפיל אל המקום הראשון בליגה.
מחצית שניה
-
'53
- לאאו לא מפסחק. הפורטוגלי המצוין סיפק עוד התקפה נהדרת מצידו, הקיצוני בעט את הכדור שהלך בסופו של דבר לקרן
-
'49
- הרוסונרי פתחו את המחצית השנייה בצורה פשוט נפלאה. רפאל לאאו קיבל את הכדור על האגף השמאלי, התקדם מעט ובעט, אך הכדור נהדף על ידי שוער הזאבים לקרן
-
'48
- רפאל לאאו הצליח ללהטט בתוך רחבת היריב, ניסה לבעוט, אך לא הצליח להכפיל את התוצאה מקרוב
-
'47
- פופאנה הצליח להגיע קרוב לשער של סבילאר, אך השוער הסרבי יצא טוב לכדור והדף אותו
-
'46
- כדור גובה ניתז מראשו ל פופאנה אל סמואלה ריצ'י, הקשר בעט את הכדור שהלך ליד הקורה ופספס את השער
מחצית ראשונה
-
'45
- מהלך קבוצתי נהדר של לאאו, דוידה ברטסאגי ויוסוף פופאנה כמעט נגמרה ברשת לאחר בעיטה של האחרון שכמעט והכפיל את התוצאה
-
'43
- כריסטופר אנקונקו קיבל את הכדור כשעמד בסוף הרחבה ובעט לידיו של מילה סבילאר
-
'39
- שער! מילאן עלתה ליתרון 0:1: לאחר שלא הורגשו לאורך כל המחצית, הרוסונרי הצליחו לכבוש ראשונים. רפאל לאאו דהר על האגף הימני, מסר רוחב לסטרייניה פאבלוביץ' שדחק מקרוב
-
'19
- וסלי בעט את הכדור מצידו השמאלי של הרחבה, אך הבעיטה לא הייתה חזקה מספיק ומניאן תפס את הכדור
-
'16
- רומא לא מפסיקה לאיים. הפעם היה זה דיבאלה שקיבל כדור בתוך הרחבה מצ'ליק שהיה באגף הימני, בעט את הכדור אך פספס מעט את השער
-
'14
- וסלי הגיח מצד שמאל, בעט בחוזקה אך הכדור נהדף על ידי מניאן
-
'10
- מתיאס סולה הרים כדור מדויק לאיבן אנדיקה שהחמיץ מעט את המסגרת בנגיחה
-
'6
- הכדור הגיע אחורה לאל איינאוי שבעט בחוזקה בכדור, אך מייק מניאן התמקם טוב ותפס אותו
-
'1
- ניל אל איינאוי מסר מסירה קצרה קדימה לבראיין כריסטנטה שהחמיץ מעט את המסגרת
-
'1
- השופט מרקו גווידה הוציא את ההתמודדות בסן סירו לדרך!