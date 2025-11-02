היעד הבא: זהבי נרשם לקורס לניהול ספורטיבי

ערן זהבי עדיין לא הודיע על פרישה מכדורגל, ואומנם בתקופה האחרונה החל לעסוק בעבודות שונות כמו פרשנות והנחייה של תוכניות בתקשורת הספורט, אך לתכנית "חשיפת היום" של ONE נודע כי הוא נרשם לקורס של ניהול ספורטיבי, וזאת לקראת הכנה לשלב הבא בחייו הספורטיביים.

זהבי התעניין באחרונה במספר קורסים הקשורים במשרת המנהל הספורטיבי, כאשר יש כמה מוסדות שמעניקים את האפשרות לבצע כאלה, בין היתר האקדמיה על שם יוהאן קרויף, אך לבסוף באופ"א יש לימודים ייעודים לאחד המקצועות היותר נחשקים כיום בכדורגל העולמי, והוא הלך על זה.

הרעיון מבחינת זהבי הוא לראות מתי יהיו הקורסים הבכירים ביותר, ברמות הבכירות, כדי להבין מתי נכון ללכת על זה ולהתחיל את הלימודים, וייתכן כאמור שזה יהיה היעד הבא בקריירה שלו. עד היום זהבי לא בישר על עתידו המקצועי בכדורגל, זאת אחרי שעזב את מכבי תל אביב בסוף העונה שעברה עם אליפות שנייה ברציפות ובקיץ דחה אפשרויות לשחק במקומות אחרים מעבר לים.