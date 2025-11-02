יום שני, 03.11.2025 שעה 04:59
216-238הפועל ב"ש1
204-208מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1611-178הפועל ת"א4
1519-189מכבי נתניה5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

היעד הבא: זהבי נרשם לקורס לניהול ספורטיבי

חשיפת "שיחת היום": החלוץ, שטרם הודיע על עתידו ובינתיים מפרשן ומנחה, נרשם ללמידת המקצוע ומצא את הקורס הבכיר והנכון עבורו, שהוא מטעם אופ"א

ערן זהבי חוגג (שחר גרוס)
ערן זהבי חוגג (שחר גרוס)

ערן זהבי עדיין לא הודיע על פרישה מכדורגל, ואומנם בתקופה האחרונה החל לעסוק בעבודות שונות כמו פרשנות והנחייה של תוכניות בתקשורת הספורט, אך לתכנית "חשיפת היום" של ONE נודע כי הוא נרשם לקורס של ניהול ספורטיבי, וזאת לקראת הכנה לשלב הבא בחייו הספורטיביים. 

זהבי התעניין באחרונה במספר קורסים הקשורים במשרת המנהל הספורטיבי, כאשר יש כמה מוסדות שמעניקים את האפשרות לבצע כאלה, בין היתר האקדמיה על שם יוהאן קרויף, אך לבסוף באופ"א יש לימודים ייעודים לאחד המקצועות היותר נחשקים כיום בכדורגל העולמי, והוא הלך על זה.

הרעיון מבחינת זהבי הוא לראות מתי יהיו הקורסים הבכירים ביותר, ברמות הבכירות, כדי להבין מתי נכון ללכת על זה ולהתחיל את הלימודים, וייתכן כאמור שזה יהיה היעד הבא בקריירה שלו. עד היום זהבי לא בישר על עתידו המקצועי בכדורגל, זאת אחרי שעזב את מכבי תל אביב בסוף העונה שעברה עם אליפות שנייה ברציפות ובקיץ דחה אפשרויות לשחק במקומות אחרים מעבר לים.

