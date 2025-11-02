מטר של דשא: המחלוקת המשונה עם בלומפילד

חשיפת “שיחת היום”: ביום ראשון הבא ישוחק באצטדיון בלומפילד המפגש בין מכבי תל אביב לבית"ר ירושלים, כאשר אחריו הכדורגל הישראלי ייצא לפגרה בינלאומית שתמשיך לשבוע נוסף, שלושה בסך הכל, על מנת לשזרע את המגרשים בישראל ולהעניק להם דשא חדש, "דשא חורף", כפי שנהוג לכנותו, והוא זה שיחזיק את החודשים הבאים ויעניק משטחים ראויים למשחקי ליגת העל.

בזמן שזה יקרה, במכבי תל אביב לפחות, יקוו שאחרי שבע שנים ארוכות, חברת "היכלי הספורט" אשר מנהלת את אצטדיון בלומפילד, תענה לבקשות הרבות וארוכות השנים שלהם ותוסיף עוד מטר אחד של דשא מעבר לקווי האורך והרוחב או לכל הפחות תציב שם דשא סינתטי שונה, ברמה גבוהה, המדמה רמת משחק. נשמע מצחיק, לא? אך מאז שנפתח האצטדיון מחדש ב-2018, מתנהל ויכוח ארוך ולא פתיר בין הצהובים להנהלת האצטדיון בבקשה להוסיף עוד מטר אחד של דשא אמיתי מעבר לקווי האורך והרוחב, כדי למנוע את ההחלקות הרבות במגרש.

תהיתם לעצמכם מדוע השחקנים של מכבי ת"א לא מפסיקים להחליק בזמן משחקים? אז כמובן שהם לא לבד. יש עוד כמה מקרים מהשנים האחרונות, כאלה שהובילו גם קוונים להתלונן על הנושא. זכור מתי יעקובוב, שהחליק בצורה לא פשוטה בדרבי לפני שתי עונות. גם השחקנים מתלוננים. בעונה שעברה מכבי חיפה ומכבי ת"א נפגשו בבלומפילד ושריף כיוף ספג שער מערן זהבי אחרי שהחליק על קו השער שלו, הסיבה פשוטה - ברגע שהרגל נוגעת בדשא הסינתטי מאחורי הקווים, השחקנים מחליקים.

אצטדיון בלומפילד (חגי מיכאלי)

הוויכוח בין מכבי ת"א להיכלי הספורט הוא ביזארי מאוד, וגם קצת לא ברורה ההתעקשות ארוכת השנים, בטח במגרש חדש. הטענה היא שמומחה הדשא של בלומפילד סבור, באמצעות דוגמאות שהוא אסף מרחבי העולם, שבשום מקום לא מושכים את הדשא עוד מטר מעבר לקווים וכי מעבר לקו תמיד יציבו דשא סינתטי.

במכבי ת"א כבר העבירו בעבר דוגמאות הפוכות ובכל מקרה אמרו - אין בעיה עם סינתטי, אבל שימו דשא ברמה גבוהה (רמת משחק מאושרת ע”י אופ”א לליגת האלופות) ולא ברמה נמוכה כמו שיש כיום, וכך אפשר יהיה למנוע את ההחלקות. למעשה, הצהובים וגם השופטים כבר התלוננו על הנושא בעבר ואמרו מפורשות: "מישהו עוד יקרע בגלל זה צולבת".

התלונות כאמור החלו כבר במשחק הראשון של מכבי ת"א בבלומפילד לפני שבע שנים ולא זכו למענה עד היום. אז האם זה יקרה בשזרוע החורף הקרוב? נראה שלא, אבל בעקבות פניית מערכת התכנית “שיחת היום” להיכלי הספורט, שם אומרים כי הם כן מתכוונים לשים סוף לתלונות ארוכות השנים של מכבי ונערכים לבצע שדרוג לדשא הסינתטי מחוץ לקווים. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב.

תגובת היכלי הספורט המפעילה את אצטדיון בלומפילד: “תכנון כר הדשא ובכלל זה רצועת הדשא הסינטטי מעבר לקווי האורך והרוחב באצטדיון נקבע בשיפוץ האצטדיון בהתאם לתקני הבטיחות המחמירים של אופ"א, ההתאחדות והמנהלת והדבר עובר אישור שוטף ע"י הגופים השונים. היכלי הספורט והנהלת האצטדיון מקיימים שיח ישיר שוטף ופורה עם קבוצות הבית ובכלל זה מכבי ת"א ובהתאם לתעדוף משותף הושקעו מליונים בשדרוג ואחזקת האצטדיון מאז השיפוץ בדגש על צרכי הקבוצות. בד בבד נציין כי במסגרת זו רצועת הדשא הסינטטי מטופלת באופן שוטף והקבוצות מודעות לכך שמתוכנן בעתיד שדרוג וחידוש שלה".