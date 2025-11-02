יום שני, 03.11.2025 שעה 04:59

שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)

פורחת: ניצחון שלישי ברצף לנתניה, 1:2 על ק"ש

היהלומים ממשיכים בתקופה האדירה עם 3 נקודות נוספות, הפעם מול הצפוניים. דאבו בחצי מספרת וטבארש מחוץ לרחבה כבשו שערים גדולים, אברהם השווה זמנית

תומר חבז | 02/11/2025 20:15
יום ראשון, 02/11/2025, 20:15אצטדיון מרים, נתניה - 2,437 צופיםליגת העל Winner - מחזור 9
מכבי נתניה
שער מתאוס דאבו (22)
בישול בישול: הריברטו טבארש
שער הריברטו טבארש (88)
הסתיים
1 2
שופט: יגאל פריד (ציון: 6)
שער אביב אברהם (83)
עירוני ק"ש
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
204-208מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1611-178הפועל ת"א4
1519-189מכבי נתניה5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
הריברטו טבארש, ציון: 7
בכנף, כמגן, לא משנה איפה. בושול ושער כשהוא פצוע
השחקן המאכזב
מוחמד אבו רומי, ציון: 4
לא הורגש, נמצא בירידה
הרכבים וציונים
 
 

המחזור התשיעי של ליגת העל נמשך אמש (ראשון) כאשר מכבי נתניה התארחה באצטדיונה הביתי, אצטדיון מרים, אצל עירוני קריית שמונה, ובתום 90 דקות המשיכה את התקופה האדירה שלה עם ניצחון ליגה שלישי ברציפות בדמות 1:2 נהדר על הצפוניים.

המשחק נפתח על מי מנוחות, כששתי הקבוצות מתקשות לייצר מצבים מסוכנים, עד הדקה ה-23, בה מתאוס דאבו עלה מצוין להגבהה של הריברטו טבארש ובחצי מספרת וירטואזית כבש שער אדיר. היהלומים המשיכו ללחוץ את השער, כשהקבוצה הצפונית מתקשה לייצר מצבים מסוכנים, עד הדקה ה-83 אז אביב אברהם, שעלה מהספסל דקות ספורות קודם לכן, נגח לרשת את שער השוויון ולא חגג מול קבוצתו לשעבר.

אלא שהבחורים של אבוקסיס ראו ניצחון בכל מחיר, ובאו על שכרם בדקה ה-89, כשהריברטו טבארש שחרר בעיטה אדירה מקצה הרחבה ישר לחיבורים של דניאל טננבאום, ונתן לקבוצה הצהובה את שלוש הנקודות היקרות.

כריסטיאן מרטינס בין שחקני נתניה (ראובן שוורץ)כריסטיאן מרטינס בין שחקני נתניה (ראובן שוורץ)

כעת היהלומים רושמים כאמור ניצחון שלישי ברציפות וחמישי בששת המשחקים האחרונים, והתבססו בחלק העליון של הטבלה בזכות התקופה הנפלאה. במחזור הבא הם יפגשו את נועלת הטבלה, ריינה, ויקוו לחבר ניצחון רביעי ברצף. הצפוניים מנגד, סופרים הפסד שני ברציפות ויקוו להתאושש במחזור הבא, כשיתארחו אצל עירוני טבריה לדרבי צפוני.

מחווה יפה נערכה במכבי נתניה, כששחקני היהלומים עלו היום עם סרטים שחורים לזיכרו של המגן הימני של המועדון בשנות ה-70, שרגא בר, שהלך לעולמו בשבוע שעבר.

מחצית שניה
  • '90+4
  • החלטת שופט
  • שריקת הסיום באצטדיון מרים! מכבי נתניה מנצחת 1:2 את עירוני ק"ש!
שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)
הרי טבארש חוגג (ראובן שוורץ)הרי טבארש חוגג (ראובן שוורץ)
תסכול בק&qout;ש (ראובן שוורץ)תסכול בק"ש (ראובן שוורץ)
שחקני נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)
  • '89
  • שער
  • שער! מכבי נתניה עלתה ל-1:2! שש דקות בלבד החזיק היתרון של הצפוניים, עד שהריברטו טבארש שיגר בעיטה חזקה ומדויקת מקצה הרחבה, ישר לחיבורי השער!
אביב אברהם לא חוגג אחרי השער (ראובן שוורץ)אביב אברהם לא חוגג אחרי השער (ראובן שוורץ)
שחקני ק&qout;ש אחרי שער השוויון (ראובן שוורץ)שחקני ק"ש אחרי שער השוויון (ראובן שוורץ)
אביב אברהם לא חוגג אחרי השער (ראובן שוורץ)אביב אברהם לא חוגג אחרי השער (ראובן שוורץ)
  • '83
  • שער
  • שער! עירוני ק"ש השוותה ל-1:1! אביב אברהם, שעלה מהספסל דקות ספורות קודם לכן, נכנס מצוין לרחבה ונגח פנימה את שער השוויון
שי ברדה ויוסי אבוקסיס (ראובן שוורץ)שי ברדה ויוסי אבוקסיס (ראובן שוורץ)
  • '77
  • חילוף
  • בנתניה, כובש השער, דאבו, פינה את מקומו ללוקאס פראיזו
  • '77
  • חילוף
  • ג'ואן חלבי נכנס במקום כריסטיאן מרטינס
מאור לוי (ראובן שוורץ)מאור לוי (ראובן שוורץ)
  • '71
  • החמצה
  • אביב אברהם הגיע להזדמנות טובה בתוך הרחבה, אך שחרר כדור חלש מדי ישר לידיו של ניראון
  • '65
  • החמצה
  • טבארש ניסה בעיטה חזקה מזווית קשה, טננבאום הדף לקרן
יוסי אבוקסיס (ראובן שוורץ)יוסי אבוקסיס (ראובן שוורץ)
  • '62
  • חילוף
  • עמרי שמיר נכנס במקום עוז בילו
  • '62
  • חילוף
  • חילוף כפול גם של יוסי אבוקסיס: גונטי דיומנדה פינה את מקומו לווילסון האריס
שי ברדה (ראובן שוורץ)שי ברדה (ראובן שוורץ)
  • '60
  • חילוף
  • עלי מוסא נכנס במקומו של אנתוני לימבומבה
  • '60
  • חילוף
  • שני חילופים נוספים של שי ברדה: אביב אברהם נכנס במקום מוחמד אבו רומי
עומר ניראון (ראובן שוורץ)עומר ניראון (ראובן שוורץ)
  • '57
  • החמצה
  • מאור לוי הגביה כדור נפלא ישר לראשו של עוז בילו, ששחרר נגיחה חזקה ופגש את המשקוף
הריברטו טבארש במאבק עם בילאל שאהין (ראובן שוורץ)הריברטו טבארש במאבק עם בילאל שאהין (ראובן שוורץ)
  • '54
  • חילוף
  • חילוף ראשון בק"ש: אריאל שרצקי פינה את מקומו ליאיר מרדכי
מחצית ראשונה
שי בן דוד מרחיק (ראובן שוורץ)שי בן דוד מרחיק (ראובן שוורץ)
  • '40
  • החמצה
  • בילו הכניס כדור מצוין בתוך הרחבה לדאבו, ששחרר בעיטה עוצמתית לרשת החיצונית
טבארש בין שחקני ק&qout;ש (ראובן שוורץ)טבארש בין שחקני ק"ש (ראובן שוורץ)
  • '27
  • החמצה
  • עוז בילו הפציץ מתוך הרחבה, דניאל טננבאום הדף לקרן
שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי נתניה חוגגים עם דאבו (ראובן שוורץ)שחקני מכבי נתניה חוגגים עם דאבו (ראובן שוורץ)
השער של מתאוס דאבו (ראובן שוורץ)השער של מתאוס דאבו (ראובן שוורץ)
  • '23
  • שער
  • שער! מכבי נתניה עלתה ל-0:1! שער ענק של מתאוס דאבו, שעלה להגבהה ועם ביצוע נפלא של חצי מספרת שלח את הכדור ישר לחיבורים
אדריאן אוגריסה מול דניס קוליקוב (ראובן שוורץ)אדריאן אוגריסה מול דניס קוליקוב (ראובן שוורץ)
  • '11
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לק"ש: אדריאן אוגריסה עלה גבוה לכדור שהוגבה לרחבה ושחרר נגיחה טובה, אך פספס את המסגרת במעט
שחקני הקבוצות מתווכחים (ראובן שוורץ)שחקני הקבוצות מתווכחים (ראובן שוורץ)
  • '5
  • אחר
  • המשחק מתחמם מעט, כששחקני הקבוצות נקלעו לעימות קל, בסיומו איסמעילה בנגורה נפל לכר הדשא
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה בנתניה! יגאל פריד הוציא את ההתמודדות לדרך
יוסי אבוקסיס ושי ברדה מתחבקים (ראובן שוורץ)יוסי אבוקסיס ושי ברדה מתחבקים (ראובן שוורץ)
אוהדי קריית שמונה (ראובן שוורץ)אוהדי קריית שמונה (ראובן שוורץ)
קהל מכבי נתניה (ראובן שוורץ)קהל מכבי נתניה (ראובן שוורץ)
הוספת תגובה
טוען תגובות...
