פורחת: ניצחון שלישי ברצף לנתניה, 1:2 על ק"ש

דעת המבקר

השחקן המצטיין הריברטו טבארש, ציון: 7

השחקן המאכזב מוחמד אבו רומי, ציון: 4

לא הורגש, נמצא בירידה מוחמד אבו רומי, ציון: 4לא הורגש, נמצא בירידה

הרכבים וציונים

המחזור התשיעי של ליגת העל נמשך אמש (ראשון) כאשר מכבי נתניה התארחה באצטדיונה הביתי, אצטדיון מרים, אצל עירוני קריית שמונה, ובתום 90 דקות המשיכה את התקופה האדירה שלה עם ניצחון ליגה שלישי ברציפות בדמות 1:2 נהדר על הצפוניים.

המשחק נפתח על מי מנוחות, כששתי הקבוצות מתקשות לייצר מצבים מסוכנים, עד הדקה ה-23, בה מתאוס דאבו עלה מצוין להגבהה של הריברטו טבארש ובחצי מספרת וירטואזית כבש שער אדיר. היהלומים המשיכו ללחוץ את השער, כשהקבוצה הצפונית מתקשה לייצר מצבים מסוכנים, עד הדקה ה-83 אז אביב אברהם, שעלה מהספסל דקות ספורות קודם לכן, נגח לרשת את שער השוויון ולא חגג מול קבוצתו לשעבר.

אלא שהבחורים של אבוקסיס ראו ניצחון בכל מחיר, ובאו על שכרם בדקה ה-89, כשהריברטו טבארש שחרר בעיטה אדירה מקצה הרחבה ישר לחיבורים של דניאל טננבאום, ונתן לקבוצה הצהובה את שלוש הנקודות היקרות.

כריסטיאן מרטינס בין שחקני נתניה (ראובן שוורץ)

כעת היהלומים רושמים כאמור ניצחון שלישי ברציפות וחמישי בששת המשחקים האחרונים, והתבססו בחלק העליון של הטבלה בזכות התקופה הנפלאה. במחזור הבא הם יפגשו את נועלת הטבלה, ריינה, ויקוו לחבר ניצחון רביעי ברצף. הצפוניים מנגד, סופרים הפסד שני ברציפות ויקוו להתאושש במחזור הבא, כשיתארחו אצל עירוני טבריה לדרבי צפוני.

מחווה יפה נערכה במכבי נתניה, כששחקני היהלומים עלו היום עם סרטים שחורים לזיכרו של המגן הימני של המועדון בשנות ה-70, שרגא בר, שהלך לעולמו בשבוע שעבר.