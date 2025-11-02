פורחת: ניצחון שלישי ברצף לנתניה, 1:2 על ק"ש

השחקן המצטיין
הריברטו טבארש, ציון: 7
בכנף, כמגן, לא משנה איפה. בושול ושער כשהוא פצוע
השחקן המאכזב
מוחמד אבו רומי, ציון: 4
לא הורגש, נמצא בירידה
המחזור התשיעי של ליגת העל נמשך אמש (ראשון) כאשר מכבי נתניה התארחה באצטדיונה הביתי, אצטדיון מרים, אצל עירוני קריית שמונה, ובתום 90 דקות המשיכה את התקופה האדירה שלה עם ניצחון ליגה שלישי ברציפות בדמות 1:2 נהדר על הצפוניים.
המשחק נפתח על מי מנוחות, כששתי הקבוצות מתקשות לייצר מצבים מסוכנים, עד הדקה ה-23, בה מתאוס דאבו עלה מצוין להגבהה של הריברטו טבארש ובחצי מספרת וירטואזית כבש שער אדיר. היהלומים המשיכו ללחוץ את השער, כשהקבוצה הצפונית מתקשה לייצר מצבים מסוכנים, עד הדקה ה-83 אז אביב אברהם, שעלה מהספסל דקות ספורות קודם לכן, נגח לרשת את שער השוויון ולא חגג מול קבוצתו לשעבר.
אלא שהבחורים של אבוקסיס ראו ניצחון בכל מחיר, ובאו על שכרם בדקה ה-89, כשהריברטו טבארש שחרר בעיטה אדירה מקצה הרחבה ישר לחיבורים של דניאל טננבאום, ונתן לקבוצה הצהובה את שלוש הנקודות היקרות.
כעת היהלומים רושמים כאמור ניצחון שלישי ברציפות וחמישי בששת המשחקים האחרונים, והתבססו בחלק העליון של הטבלה בזכות התקופה הנפלאה. במחזור הבא הם יפגשו את נועלת הטבלה, ריינה, ויקוו לחבר ניצחון רביעי ברצף. הצפוניים מנגד, סופרים הפסד שני ברציפות ויקוו להתאושש במחזור הבא, כשיתארחו אצל עירוני טבריה לדרבי צפוני.
מחווה יפה נערכה במכבי נתניה, כששחקני היהלומים עלו היום עם סרטים שחורים לזיכרו של המגן הימני של המועדון בשנות ה-70, שרגא בר, שהלך לעולמו בשבוע שעבר.
מחצית שניה
-
'90+4
- שריקת הסיום באצטדיון מרים! מכבי נתניה מנצחת 1:2 את עירוני ק"ש!
-
'89
- שער! מכבי נתניה עלתה ל-1:2! שש דקות בלבד החזיק היתרון של הצפוניים, עד שהריברטו טבארש שיגר בעיטה חזקה ומדויקת מקצה הרחבה, ישר לחיבורי השער!
-
'83
- שער! עירוני ק"ש השוותה ל-1:1! אביב אברהם, שעלה מהספסל דקות ספורות קודם לכן, נכנס מצוין לרחבה ונגח פנימה את שער השוויון
-
'77
- בנתניה, כובש השער, דאבו, פינה את מקומו ללוקאס פראיזו
-
'77
- ג'ואן חלבי נכנס במקום כריסטיאן מרטינס
-
'71
- אביב אברהם הגיע להזדמנות טובה בתוך הרחבה, אך שחרר כדור חלש מדי ישר לידיו של ניראון
-
'65
- טבארש ניסה בעיטה חזקה מזווית קשה, טננבאום הדף לקרן
-
'62
- עמרי שמיר נכנס במקום עוז בילו
-
'62
- חילוף כפול גם של יוסי אבוקסיס: גונטי דיומנדה פינה את מקומו לווילסון האריס
-
'60
- עלי מוסא נכנס במקומו של אנתוני לימבומבה
-
'60
- שני חילופים נוספים של שי ברדה: אביב אברהם נכנס במקום מוחמד אבו רומי
-
'57
- מאור לוי הגביה כדור נפלא ישר לראשו של עוז בילו, ששחרר נגיחה חזקה ופגש את המשקוף
-
'54
- חילוף ראשון בק"ש: אריאל שרצקי פינה את מקומו ליאיר מרדכי
מחצית ראשונה
-
'40
- בילו הכניס כדור מצוין בתוך הרחבה לדאבו, ששחרר בעיטה עוצמתית לרשת החיצונית
-
'27
- עוז בילו הפציץ מתוך הרחבה, דניאל טננבאום הדף לקרן
-
'23
- שער! מכבי נתניה עלתה ל-0:1! שער ענק של מתאוס דאבו, שעלה להגבהה ועם ביצוע נפלא של חצי מספרת שלח את הכדור ישר לחיבורים
-
'11
- הזדמנות ראשונה לק"ש: אדריאן אוגריסה עלה גבוה לכדור שהוגבה לרחבה ושחרר נגיחה טובה, אך פספס את המסגרת במעט
-
'5
- המשחק מתחמם מעט, כששחקני הקבוצות נקלעו לעימות קל, בסיומו איסמעילה בנגורה נפל לכר הדשא
-
'1
- שריקת הפתיחה בנתניה! יגאל פריד הוציא את ההתמודדות לדרך