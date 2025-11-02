יום שני, 03.11.2025 שעה 05:01

שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)

עלתה למקום השני: סיטי ניצחה 1:3 את בורנמות'

אחרי ההפסד במחזור הקודם ולפני דורטמונד באלופות, התכולים חזרו למסלול בליגה ועקפו את יריבתם. צמד להולאנד, אוריילי הוסיף. הפער מארסנל - 6 נק'

מערכת ONE | 02/11/2025 18:30
יום ראשון, 02/11/2025, 18:30אצטדיון איתיחאדליגה אנגלית - מחזור 10
בורנמות'
הסתיים
3 1
שופט: אנתוני טיילור
מנצ'סטר סיטי
ליגה אנגלית 25-26
253-1810ארסנל1
198-2010מנצ'סטר סיטי2
1814-1810ליברפול3
1814-1710בורנמות'4
178-1710טוטנהאם5
1711-1810צ'לסי6
177-119סנדרלנד7
1716-1710מנצ'סטר יונייטד8
169-1410קריסטל פאלאס9
1515-1710ברייטון10
1510-910אסטון וילה11
1316-1410ברנטפורד12
1211-1010ניוקאסל13
1114-1210פולהאם14
1112-99אברטון15
1117-910לידס16
1019-1210ברנלי17
721-1010ווסטהאם18
619-710נוטינגהאם פורסט19
222-710וולבס20
דעת המבקר
השחקן המצטיין
ארלינג הולאנד, ציון: 8
הנורבגי הענק הגיע בול בזמן, כבש צמד גדול והיה גדול על הגנת בורנמות'. גם צ'רקי ראוי לציון עם שני בישולים
השחקן המאכזב
אנטואן סמאניו, ציון: 4
מלך השערים של בורנמות' ואחד השחקנים הטובים העונה בפרמייר אכזב כשלא הורגש על כר הדשא
הרכבים וציונים
 
 

אם היינו אומרים לכם שבמחזור העשירי ייפגשו להן מנצ’סטר סיטי ובורנמות’ וזה יהיה קרב צמרת לכל דבר ועניין, ספק אם הייתם מאמינים, אבל זה המצב. אמש (ראשון) הקבוצות נפגשו באצטדיון איתיחאד, כשיאה למפגש גדול שכזה, שני המועדונים סיפקו משחק נפלא, כשבסופו התכולים ניצחו 1:3 את הדובדבנים.

עוד לפני תחילת המשחק, הקבוצות ידעו כשמי שתנצח – תסיים את היום במקום השני בטבלת הפרמייר ליג, מקום אחד מתחת לארסנל. המפגש עצמו נפתח בצורה נהדרת כבר מהדקה הראשונה, כשהרשת זזה כבר תוך 50 שניות, כאשר אלי קרופי כבש, אך הוא היה בעמדת נבדל והשער נפסל.

אולם, ההתקפות עברו מרחבה לרחבה והשחקנים לא האטו לרגע, כשהרשת שוב זזה בדקה ה-17, הפעם בצד השני. סיטי סיפקה התקפה מתפרצת מושלמת – ניקו גונזאלס נתן הקפצה קטנה לראיין צ’רקי, שנגח קדימה לארלינג הולאנד, שדהר כל הדרך לאחד על אחד מול ג’ורג’ה פטרוביץ’, לא התבלבל וכבש.

ג’אנלואיג’י דונארומה בטירוף (IMAGO)ג’אנלואיג’י דונארומה בטירוף (IMAGO)

התכולים חגגו, אך הקהל והשחקנים עוד לא סיימו לחגוג וכבר ראו שער שוויון. בדקה ה-25, בורנמות’ קיבלה קרן, הכדור הוגבה אל הרחבה, ג’אנלואיג’י דונארומה יצא וניסה להרחיק, אך טעה בענק, טיילר אדאמס ניצל זאת ומקרוב הצליח לכבוש, 1:1 גדול באיתיחאד.

הקצב המהיר המשיך, בדקה ה-33 שוב סיטי יצאה להתקפה מתפרצת, כששוב צ’רקי שלח עומק נפלא להולאנד, כשפעם נוספת הוא רץ לאחד על אחד, עבר את פטרוביץ’ וכבש, 1:2 נפלא. עד המחצית, הקבוצה של פפ גווארדיולה ניסתה לכבוש פעם נוספת, אך החלוץ הנורבגי  וצ’רקי בבעיטה חופשית סחטו הצלות נהדרות מהשוער של בורנמות’.

במחצית השנייה, הדובדבנים פתחו טוב יותר וניסו להשוות, אך נעקצו פעם נוספת ממתפרצת, כשבדקה ה-60 פיל פודן היה אחראי על הבישול וניקו אוריילי סיים באלגנטיות עם בעיטה שטוחה לרשת. עד הסיום, הקבוצות לא הגיעו ליותר מדי הזדמנויות, כשהתוצאה נותרה על כנה וסיטי השיגה שלוש נקודות חשובות במאבקי הצמרת.

שחקני מנצשחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)

כאמור, סיטי חזרה לנצח גם בליגה אחרי ההפסד לאסטון וילה במחזור הקודם, כאשר היא עלתה למקום השני, רק אחד מתחת לארסנל וביום רביעי תפגוש את דורטמונד בליגת האלופות. בצד השני, בורנמות’ ירדה למקום הרביעי בטבלה ותקווה לחזור למסלול הניצחונות בשבוע הבא מול וילה, שתגיע אחרי המשחק מול מכבי תל אביב באירופית.

מחצית שניה
  • '90+6
  • החלטת שופט
  • השופט אנתוני טיילור שרק לסיום ההתמודדות! מנצ'סטר סיטי ניצחה 1:3 את בורנמות' במאבק הצמרת, כשהיא עלתה למקום השני ועקפה את יריבתה. ארלינג הולאנד כבש צמד גדול, ניקו אוריילי הוסיף והתכולים חגגו
  • '90
  • חילוף
  • גם פיל פודן פינה את מקומו, ריאן נורי נכנס
  • '90
  • חילוף
  • חילוף כפול ואחרון אצל סיטי. ברנרדו סילבה יצא, רודרי נכנס
פיל פודן על כר הדשא (IMAGO)פיל פודן על כר הדשא (IMAGO)
פפ גווארדיולה (IMAGO)פפ גווארדיולה (IMAGO)
  • '82
  • חילוף
  • חילוף נוסף בסיטי. כובש הצמד, הולאנד, יצא. במקומו נכנס עומאר מרמוש
  • '80
  • חילוף
  • חילוף אחרון בבורנמות'. אדאמס יצא, בן דואק נכנס
  • '73
  • חילוף
  • גם דוקו פינה את מקומו, סאביו נכנס
  • '73
  • חילוף
  • חילוף כפול בסיטי. צ'רקי יצא, טיג'אני ריינדרס נכנס
מרקוס טבארנייר מול פיל פודן (IMAGO)מרקוס טבארנייר מול פיל פודן (IMAGO)
אנטואן סמניו מול רובן דיאש (IMAGO)אנטואן סמאניו מול רובן דיאש (IMAGO)
  • '67
  • חילוף
  • חילוף בבורנמות'. אלכס סקוט יצא, ראיין כריסטי נכנס
  • '67
  • החמצה
  • סיטי נראית טוב ורוקדת על כר הדשא. הולאנד מסר לצ'רקי, שהחליף דאבל פס נפלא עם פודן ובעט בנגיעה, אך הכדור עלה גבוה מעל השער
  • '65
  • כרטיס צהוב
  • גם טרופה ראה את הכרטיס הצהוב
מתיאוס נונייס ואנטואן סמאניו (IMAGO)מתיאוס נונייס ואנטואן סמאניו (IMAGO)
ברנרדו סילבה גולש (IMAGO)ברנרדו סילבה גולש (IMAGO)
  • '63
  • חילוף
  • ברוקס יצא, ג'סטין קלייברט נכנס
  • '63
  • חילוף
  • גם חימנז פינה את מקומו, לואיס קוק נכנס
  • '63
  • חילוף
  • חילוף משולש בבורנמות'. קרופי יצא, אוואנילסון נכנס במקומו
ניקו אוריילי ופפ גווארדיולה (IMAGO)ניקו אוריילי ופפ גווארדיולה (IMAGO)
ניקו אוריילי חוגג (IMAGO)ניקו אוריילי חוגג (IMAGO)
ניקו אוריילי חוגג (IMAGO)ניקו אוריילי חוגג (IMAGO)
ניקו אוריילי בועט (IMAGO)ניקו אוריילי בועט (IMAGO)
  • '60
  • שער
  • שער! מנצ'סטר סיטי עלתה ל-1:3: כדורגל נפלא של התכולים. צ'רקי מסר לפודן שהשאיר לאוריילי וזה התקדם אל הרחבה ושחרר בעיטה שטוחה היישר לרשת
  • '53
  • החמצה
  • בורנמות' מחפשת שוויון והגיעה להזדמנות נפלאה נוספת. ברוקס העביר פס מצד ימין, סקוט המשיך נגיעה קטנה לקרופי שבעט בנגיעה, אך דונארומה היה במקום והדף לקרן
  • '51
  • החמצה
  • הזדמנות טובה לבורנמות'. התקפה מתפרצת של האורחת, כדור רוחב מצד שמאל הגיע עד לברוקס שמסר לרחבה ומצא את קרופי, אך הבעיטה של החלוץ הלכה לרשת החיצונית
מחצית ראשונה
פיל פודן בין שני שחקני בורנמות' (IMAGO)פיל פודן בין שני שחקני בורנמות' (IMAGO)
ג'ורג'ה פטרוביץ' מתעופף (IMAGO)ג'ורג'ה פטרוביץ' מתעופף (IMAGO)
  • '45+6
  • החמצה
  • סיטי קיבלה חופשית, צ'רקי ניגש לבעיטה ועבר את החומה, אך פטרוביץ' התעופף נהדר והדף
  • '45+2
  • כרטיס צהוב
  • גם פיל פודן נכנס לפנקס של השופט
ארלינג הולאנד (IMAGO)ארלינג הולאנד מנסה להקפיץ (IMAGO)
ז'רמי דוקו (IMAGO)ז'רמי דוקו (IMAGO)
  • '37
  • החמצה
  • הזדמנות אדירה לסיטי. דוקו ביצע פעולה אישית נפלאה ועבר שלושה שחקנים, שלח עומק להולאנד, כשהפעם הנורבגי ניסה להקפיץ מעל פטרוביץ', אך השוער הדף
  • '35
  • החמצה
  • כמעט השלישי של סיטי. אוריילי כבר עבר את פטרוביץ' וספק ניסה למסור רוחב ספק בעט, אך למזלם של בורנמות', חימנז היה במקום להרחיק מקו השער
ראיין צ'רקי וניקו גונזאלס חוגגים עם ארלינג הולאנד (IMAGO)ראיין צ'רקי וניקו גונזאלס חוגגים עם ארלינג הולאנד (IMAGO)
ארלינג הולאנד בטירוף (IMAGO)ארלינג הולאנד בטירוף (IMAGO)
ארלינג הולאנד רץ לחגוג (IMAGO)ארלינג הולאנד רץ לחגוג (IMAGO)
ארלינג הולאנד כובש (IMAGO)ארלינג הולאנד כובש (IMAGO)
  • '33
  • שער
  • שער! מנצ'סטר סיטי חזרה ליתרון ועלתה ל-1:2: שוב התקפה מתפרצת של התכולים, כשפעם נוספת צ'רקי שלח עומק נפלא להולאנד שדהר כל הדרך, עבר את פטרוביץ' וגלגל לרשת
  • '26
  • כרטיס צהוב
  • דונארומה מחה בפני השופט על ספיגת הגול וראה את הכרטיס הצהוב
שחקני בורנמות' חוגגים (IMAGO)שחקני בורנמות' חוגגים (IMAGO)
שחקני בורנמות' חוגגים (IMAGO)שחקני בורנמות' חוגגים (IMAGO)
טיילר אדאמס רץ לחגוג (IMAGO)טיילר אדאמס רץ לחגוג (IMAGO)
  • '25
  • שער
  • שער! בורנמות' השוותה ל-1:1: כדור קרן הוגבה לרחבה, דונארומה יצא לא טוב, אדאמס ניצל את הטעות של השוער ומקרוב כבש
ארלינג הולאנד מאושר (IMAGO)ארלינג הולאנד מאושר (IMAGO)
ארלינג הולאנד וראיין צ'רקי חוגגים (IMAGO)ארלינג הולאנד וראיין צ'רקי חוגגים (IMAGO)
ארלינג הולאנד רץ לחגוג (IMAGO)ארלינג הולאנד רץ לחגוג (IMAGO)
ארלינג הולאנד בועט וכובש (IMAGO)ארלינג הולאנד בועט וכובש (IMAGO)
  • '17
  • שער
  • שער! מנצ'סטר סיטי עלתה ל-0:1: התקפה מתפרצת גדולה של התכולים, גונזאלס הקפיץ לצ'רקי, שנגח קדימה להולאנד וזה רץ כל הדרך לאחד על אחד מול פטרוביץ', לא התבלבל וסיים ברשת
  • '11
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לסיטי. ניקו גונזאלס הקפיץ לארלינג הולאנד, שהשתלט על הכדור וברגל ימין בעט לידיים של פטרוביץ'
מרקוס סנסי וארלינג הולאנד (IMAGO)מרקוס סנסי וארלינג הולאנד (IMAGO)
פיל פודן (IMAGO)פיל פודן (IMAGO)
  • '1
  • נבדל
  • כמעט הראשון של בורנמות'. האורחת חטפה כדור במרכז המגרש, ברוקס פרץ באגף ושלח עומק לקרופי שמול שער חשוף כבש, אך עמד בעמדת נבדל והשער נפסל מיד
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אנתוני טיילור הוציא את ההתמודדות לדרך!
ארלינג הולאנד בחימום (IMAGO)ארלינג הולאנד בחימום (IMAGO)
רובן דיאש בחימום (IMAGO)רובן דיאש בחימום (IMAGO)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות