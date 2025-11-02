עלתה למקום השני: סיטי ניצחה 1:3 את בורנמות'

דעת המבקר

השחקן המצטיין ארלינג הולאנד, ציון: 8

הנורבגי הענק הגיע בול בזמן, כבש צמד גדול והיה גדול על הגנת בורנמות'. גם צ'רקי ראוי לציון עם שני בישולים ארלינג הולאנד, ציון: 8הנורבגי הענק הגיע בול בזמן, כבש צמד גדול והיה גדול על הגנת בורנמות'. גם צ'רקי ראוי לציון עם שני בישולים השחקן המאכזב אנטואן סמאניו, ציון: 4

מלך השערים של בורנמות' ואחד השחקנים הטובים העונה בפרמייר אכזב כשלא הורגש על כר הדשא אנטואן סמאניו, ציון: 4מלך השערים של בורנמות' ואחד השחקנים הטובים העונה בפרמייר אכזב כשלא הורגש על כר הדשא

הרכבים וציונים

אם היינו אומרים לכם שבמחזור העשירי ייפגשו להן מנצ’סטר סיטי ובורנמות’ וזה יהיה קרב צמרת לכל דבר ועניין, ספק אם הייתם מאמינים, אבל זה המצב. אמש (ראשון) הקבוצות נפגשו באצטדיון איתיחאד, כשיאה למפגש גדול שכזה, שני המועדונים סיפקו משחק נפלא, כשבסופו התכולים ניצחו 1:3 את הדובדבנים.

עוד לפני תחילת המשחק, הקבוצות ידעו כשמי שתנצח – תסיים את היום במקום השני בטבלת הפרמייר ליג, מקום אחד מתחת לארסנל. המפגש עצמו נפתח בצורה נהדרת כבר מהדקה הראשונה, כשהרשת זזה כבר תוך 50 שניות, כאשר אלי קרופי כבש, אך הוא היה בעמדת נבדל והשער נפסל.

אולם, ההתקפות עברו מרחבה לרחבה והשחקנים לא האטו לרגע, כשהרשת שוב זזה בדקה ה-17, הפעם בצד השני. סיטי סיפקה התקפה מתפרצת מושלמת – ניקו גונזאלס נתן הקפצה קטנה לראיין צ’רקי, שנגח קדימה לארלינג הולאנד, שדהר כל הדרך לאחד על אחד מול ג’ורג’ה פטרוביץ’, לא התבלבל וכבש.

ג’אנלואיג’י דונארומה בטירוף (IMAGO)

התכולים חגגו, אך הקהל והשחקנים עוד לא סיימו לחגוג וכבר ראו שער שוויון. בדקה ה-25, בורנמות’ קיבלה קרן, הכדור הוגבה אל הרחבה, ג’אנלואיג’י דונארומה יצא וניסה להרחיק, אך טעה בענק, טיילר אדאמס ניצל זאת ומקרוב הצליח לכבוש, 1:1 גדול באיתיחאד.

הקצב המהיר המשיך, בדקה ה-33 שוב סיטי יצאה להתקפה מתפרצת, כששוב צ’רקי שלח עומק נפלא להולאנד, כשפעם נוספת הוא רץ לאחד על אחד, עבר את פטרוביץ’ וכבש, 1:2 נפלא. עד המחצית, הקבוצה של פפ גווארדיולה ניסתה לכבוש פעם נוספת, אך החלוץ הנורבגי וצ’רקי בבעיטה חופשית סחטו הצלות נהדרות מהשוער של בורנמות’.

במחצית השנייה, הדובדבנים פתחו טוב יותר וניסו להשוות, אך נעקצו פעם נוספת ממתפרצת, כשבדקה ה-60 פיל פודן היה אחראי על הבישול וניקו אוריילי סיים באלגנטיות עם בעיטה שטוחה לרשת. עד הסיום, הקבוצות לא הגיעו ליותר מדי הזדמנויות, כשהתוצאה נותרה על כנה וסיטי השיגה שלוש נקודות חשובות במאבקי הצמרת.

שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)

כאמור, סיטי חזרה לנצח גם בליגה אחרי ההפסד לאסטון וילה במחזור הקודם, כאשר היא עלתה למקום השני, רק אחד מתחת לארסנל וביום רביעי תפגוש את דורטמונד בליגת האלופות. בצד השני, בורנמות’ ירדה למקום הרביעי בטבלה ותקווה לחזור למסלול הניצחונות בשבוע הבא מול וילה, שתגיע אחרי המשחק מול מכבי תל אביב באירופית.