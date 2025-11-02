עלתה למקום השני: סיטי ניצחה 1:3 את בורנמות'

השחקן המצטיין
ארלינג הולאנד, ציון: 8
הנורבגי הענק הגיע בול בזמן, כבש צמד גדול והיה גדול על הגנת בורנמות'. גם צ'רקי ראוי לציון עם שני בישולים
השחקן המאכזב
אנטואן סמאניו, ציון: 4
מלך השערים של בורנמות' ואחד השחקנים הטובים העונה בפרמייר אכזב כשלא הורגש על כר הדשא
אם היינו אומרים לכם שבמחזור העשירי ייפגשו להן מנצ’סטר סיטי ובורנמות’ וזה יהיה קרב צמרת לכל דבר ועניין, ספק אם הייתם מאמינים, אבל זה המצב. אמש (ראשון) הקבוצות נפגשו באצטדיון איתיחאד, כשיאה למפגש גדול שכזה, שני המועדונים סיפקו משחק נפלא, כשבסופו התכולים ניצחו 1:3 את הדובדבנים.
עוד לפני תחילת המשחק, הקבוצות ידעו כשמי שתנצח – תסיים את היום במקום השני בטבלת הפרמייר ליג, מקום אחד מתחת לארסנל. המפגש עצמו נפתח בצורה נהדרת כבר מהדקה הראשונה, כשהרשת זזה כבר תוך 50 שניות, כאשר אלי קרופי כבש, אך הוא היה בעמדת נבדל והשער נפסל.
אולם, ההתקפות עברו מרחבה לרחבה והשחקנים לא האטו לרגע, כשהרשת שוב זזה בדקה ה-17, הפעם בצד השני. סיטי סיפקה התקפה מתפרצת מושלמת – ניקו גונזאלס נתן הקפצה קטנה לראיין צ’רקי, שנגח קדימה לארלינג הולאנד, שדהר כל הדרך לאחד על אחד מול ג’ורג’ה פטרוביץ’, לא התבלבל וכבש.
התכולים חגגו, אך הקהל והשחקנים עוד לא סיימו לחגוג וכבר ראו שער שוויון. בדקה ה-25, בורנמות’ קיבלה קרן, הכדור הוגבה אל הרחבה, ג’אנלואיג’י דונארומה יצא וניסה להרחיק, אך טעה בענק, טיילר אדאמס ניצל זאת ומקרוב הצליח לכבוש, 1:1 גדול באיתיחאד.
הקצב המהיר המשיך, בדקה ה-33 שוב סיטי יצאה להתקפה מתפרצת, כששוב צ’רקי שלח עומק נפלא להולאנד, כשפעם נוספת הוא רץ לאחד על אחד, עבר את פטרוביץ’ וכבש, 1:2 נפלא. עד המחצית, הקבוצה של פפ גווארדיולה ניסתה לכבוש פעם נוספת, אך החלוץ הנורבגי וצ’רקי בבעיטה חופשית סחטו הצלות נהדרות מהשוער של בורנמות’.
במחצית השנייה, הדובדבנים פתחו טוב יותר וניסו להשוות, אך נעקצו פעם נוספת ממתפרצת, כשבדקה ה-60 פיל פודן היה אחראי על הבישול וניקו אוריילי סיים באלגנטיות עם בעיטה שטוחה לרשת. עד הסיום, הקבוצות לא הגיעו ליותר מדי הזדמנויות, כשהתוצאה נותרה על כנה וסיטי השיגה שלוש נקודות חשובות במאבקי הצמרת.
כאמור, סיטי חזרה לנצח גם בליגה אחרי ההפסד לאסטון וילה במחזור הקודם, כאשר היא עלתה למקום השני, רק אחד מתחת לארסנל וביום רביעי תפגוש את דורטמונד בליגת האלופות. בצד השני, בורנמות’ ירדה למקום הרביעי בטבלה ותקווה לחזור למסלול הניצחונות בשבוע הבא מול וילה, שתגיע אחרי המשחק מול מכבי תל אביב באירופית.
מחצית שניה
-
'90+6
- השופט אנתוני טיילור שרק לסיום ההתמודדות! מנצ'סטר סיטי ניצחה 1:3 את בורנמות' במאבק הצמרת, כשהיא עלתה למקום השני ועקפה את יריבתה. ארלינג הולאנד כבש צמד גדול, ניקו אוריילי הוסיף והתכולים חגגו
-
'90
- גם פיל פודן פינה את מקומו, ריאן נורי נכנס
-
'90
- חילוף כפול ואחרון אצל סיטי. ברנרדו סילבה יצא, רודרי נכנס
-
'82
- חילוף נוסף בסיטי. כובש הצמד, הולאנד, יצא. במקומו נכנס עומאר מרמוש
-
'80
- חילוף אחרון בבורנמות'. אדאמס יצא, בן דואק נכנס
-
'73
- גם דוקו פינה את מקומו, סאביו נכנס
-
'73
- חילוף כפול בסיטי. צ'רקי יצא, טיג'אני ריינדרס נכנס
-
'67
- חילוף בבורנמות'. אלכס סקוט יצא, ראיין כריסטי נכנס
-
'67
- סיטי נראית טוב ורוקדת על כר הדשא. הולאנד מסר לצ'רקי, שהחליף דאבל פס נפלא עם פודן ובעט בנגיעה, אך הכדור עלה גבוה מעל השער
-
'65
- גם טרופה ראה את הכרטיס הצהוב
-
'63
- ברוקס יצא, ג'סטין קלייברט נכנס
-
'63
- גם חימנז פינה את מקומו, לואיס קוק נכנס
-
'63
- חילוף משולש בבורנמות'. קרופי יצא, אוואנילסון נכנס במקומו
-
'60
- שער! מנצ'סטר סיטי עלתה ל-1:3: כדורגל נפלא של התכולים. צ'רקי מסר לפודן שהשאיר לאוריילי וזה התקדם אל הרחבה ושחרר בעיטה שטוחה היישר לרשת
-
'53
- בורנמות' מחפשת שוויון והגיעה להזדמנות נפלאה נוספת. ברוקס העביר פס מצד ימין, סקוט המשיך נגיעה קטנה לקרופי שבעט בנגיעה, אך דונארומה היה במקום והדף לקרן
-
'51
- הזדמנות טובה לבורנמות'. התקפה מתפרצת של האורחת, כדור רוחב מצד שמאל הגיע עד לברוקס שמסר לרחבה ומצא את קרופי, אך הבעיטה של החלוץ הלכה לרשת החיצונית
מחצית ראשונה
-
'45+6
- סיטי קיבלה חופשית, צ'רקי ניגש לבעיטה ועבר את החומה, אך פטרוביץ' התעופף נהדר והדף
-
'45+2
- גם פיל פודן נכנס לפנקס של השופט
-
'37
- הזדמנות אדירה לסיטי. דוקו ביצע פעולה אישית נפלאה ועבר שלושה שחקנים, שלח עומק להולאנד, כשהפעם הנורבגי ניסה להקפיץ מעל פטרוביץ', אך השוער הדף
-
'35
- כמעט השלישי של סיטי. אוריילי כבר עבר את פטרוביץ' וספק ניסה למסור רוחב ספק בעט, אך למזלם של בורנמות', חימנז היה במקום להרחיק מקו השער
-
'33
- שער! מנצ'סטר סיטי חזרה ליתרון ועלתה ל-1:2: שוב התקפה מתפרצת של התכולים, כשפעם נוספת צ'רקי שלח עומק נפלא להולאנד שדהר כל הדרך, עבר את פטרוביץ' וגלגל לרשת
-
'26
- דונארומה מחה בפני השופט על ספיגת הגול וראה את הכרטיס הצהוב
-
'25
- שער! בורנמות' השוותה ל-1:1: כדור קרן הוגבה לרחבה, דונארומה יצא לא טוב, אדאמס ניצל את הטעות של השוער ומקרוב כבש
-
'17
- שער! מנצ'סטר סיטי עלתה ל-0:1: התקפה מתפרצת גדולה של התכולים, גונזאלס הקפיץ לצ'רקי, שנגח קדימה להולאנד וזה רץ כל הדרך לאחד על אחד מול פטרוביץ', לא התבלבל וסיים ברשת
-
'11
- הזדמנות ראשונה לסיטי. ניקו גונזאלס הקפיץ לארלינג הולאנד, שהשתלט על הכדור וברגל ימין בעט לידיים של פטרוביץ'
-
'1
- כמעט הראשון של בורנמות'. האורחת חטפה כדור במרכז המגרש, ברוקס פרץ באגף ושלח עומק לקרופי שמול שער חשוף כבש, אך עמד בעמדת נבדל והשער נפסל מיד
-
'1
- השופט אנתוני טיילור הוציא את ההתמודדות לדרך!