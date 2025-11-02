חזרה לתלם: הפועל ת"א ניצחה את מכבי רעננה

הפועל תל אביב חזרה לנצח. אחרי ההפסד הכואב לאולימפיאקוס שהוריד אותה מפסגת היורוליג, החבורה של דימיטריס איטודיס רשמה אמש (ראשון) ניצחון רביעי בליגה ונותרה מושלמת, זאת לאחר שהביסה 72:89 את מכבי רעננה בליגת ווינר סל. למעשה, זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שהאדומים מנצחים את הקבוצה מהשרון, לאחר ארבעת המפגשים הקודמים ששוחקו בין הקבוצות.

מי שפתחה את המשחק בצורה די טובה, היא דווקא הקבוצה המקומית, שהפתיעה בענק את האדומים שנותרו בהלם, כאשר החבורה של שי סגלוביץ’ סיימה את הרבע הראשון עם 17:23. ברבע השני, המארחת אף פתחה פער של תשע נקודות, אך אז האדומים התעשתו, התעוררו והפכו, 36:37 להפועל ת”א בירידה להפסקה.

מחדרי ההלבשה, האדומים ירדו מעט שונה לאחר הפתיחה הרעה ופתחו פער ברבע השלישי בעזרת דקות טובות של טיילר אניס וטאי אודיאסי וזה 55:64 אחרי שלושים דקות. עוד לפני פתיחת הרבע האחרון, הרגע הדרמטי של המשחק הגיע כאשר תומר גינת נפצע בכתפו ופונה לבית החולים. במאני טיים, החניכים של איטודיס ברחו ליתרון דו ספרתי, נותרו מרוכזים והשלימו ניצחון רביעי בליגה עם 72:89 על רעננה.

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (רועי כפיר)

כעת, לאחר שחזרה למסלול הניצחונות, סוללת הכוכבים של עופר ינאי תקווה לחזור לתלם גם ביורוליג, כאשר היא תפגוש את דובאי במפעל הבכיר ביבשת ביום חמישי, כשלאחר מכן האדומים יפגשו בגמר גביע ווינר את הפועל ירושלים. מנגד, רעננה במאזן 2:2 ותקווה לעלות למאזן חיובי, כאשר תתארח ביום ראשון ב-9.11 אצל הפועל באר שבע.

קלעו להפועל ת”א: טיילר אניס 15 נקודות, ג’ונתן מוטלי (6 ריבאונדים) וטאי אודיאסי 12 נק’ כל אחד, תומר גינת 10 נק’ ו-7 ריב’, איש וויינרייט 9 נק’, איתי שגב 7 נק’, גיא פלטין 6 נק’, בר טימור (9 אסיסטים) ואלייז’ה בראיינט (5 אס’) ו-5 נק’, יפתח זיו 4 נק’, 5 ריב’, ו-5 אס’, וסנדי כהן 3 נק’.

קלעו למכבי רעננה: יותם חנוכי 22 נק’, ג’ייס טאונסנד 14 נק’, חואקין שוכמן, חסן דיארה ונייט לאשבסקי (5 ריב’) 8 נק’, לנארד פרימן (5 ריב’), ווילי וורקמן ואלכס לדר 4 נק’ כ”א.

דימיטריס איטודיס בסיום (רועי כפיר)

רבע ראשון: 17:23 למכבי רעננה

חמישיית מכבי רעננה: ג’ייס טאונסנד, חסן דיארה, לנארד פרימן, חואקין שוכמן ויותם חנוכי.

חמישיית הפועל ת”א: בר טימור, טיילר אניס, תומר גינת, איש וויינרייט וטאי אודיאסי.

אודיאסי פתח את הרבע עם שתי נקודות, חנוכי וטימור החליפו סלים, אך רעננה הגיבה עם ריצת 0:9 ועלתה ליתרון ראשון, 4:11. לאחר שלוש דקות ללא סל, אניס עצר את הבצורת האדומה עם שלוש נקודות מהעונשין, אודיאסי הוריד לשתיים הפרש, כשפרימן וטימור החליפו סלים. שוכמן ו-וויינרייט החליפו סלים, אך רק כדי לראות את טאונסנד צולף מחוץ לקשת ומוסיף שתיים מהעונשין, 14:21. גיא פלטין צלף שלשה גדולה, אך הוא ראה את לשבסקי קולע לייאפ וחותם את הרבע עם יתרון מינימלי לרעננה.

תומר גינת ולנארד פרימן (רועי כפיר)

טיילר אניס בפעולה (רועי כפיר)

רבע שני: 36:37 להפועל תל אביב

בראיינט פתח את הרבע עם שתי נקודות מהעונשין, טאונסנד הלוהט צלף שלשה גדולה, מוטלי ולשבסקי החליפו סלים, טאונסנד הוסיף מחצי מרחק, 21:30 לרעננה. מפה, האדומים התעשתו, השלימו ריצת 0:11 והפכו, 30:32, אך פרימן וטאונסנד החזירו את היתרון לרעננה עם ארבע נקודות, חנוכי השלים ריצת 0:6, האדומים הגיבו עם חמש נקודות בצד השני, הפכו וירדו להפסקה ביתרון.

גיא פלטין ואלכס לדר (רועי כפיר)

ג'ונתן מוטלי מתחת לסל (רועי כפיר)

רבע שלישי: 55:64 להפועל תל אביב

כמו ברבע הראשון, אודיאסי פתח עם שתי נקודות, דיארה צלף שלשה מנגד, בראיינט וחנוכי החליפו סלים, כשאז האדומים השלימו ריצת 0:7 וברחו מעט, דיארה ואניס החליפו שלשות, חנוכי צלף מחוץ לקשת ואניס ענה מחצי מרחק, 47:53 להפועל. הקבוצות החליפו סלים, כשאז אניס צלף שלשה, מוטלי הוסיף מחוץ לקשת והאדומים פתחו פער לקראת הרבע האחרון.

חסן דיארה ותומר גינת (רועי כפיר)

בר טימור (רועי כפיר)

רבע רביעי: 72:89 להפועל תל אביב

מוטלי ולשבסקי החליפו סלים בפתיחת הרבע, איתי שגב ענה מנגד עם הטבעה ונתן יתרון דו ספרתי ראשון במשחק להפועל, 57:68. האדומים השלימו ריצת 2:9 וביתרון השיא שלהם, 59:75. חנוכי דייק פעמיים מהעונשיין, שגב ענה מחצי מרחק בצד השני. עד הסיום, הקבוצות החליפו סלים והפועל ת”א השיגה ניצחון חשוב מבחינתה, כשרשמה 72:89 על רעננה.

יפתח זיו מתכונן למסירה (רועי כפיר)