מכבי ת"א נגד הפועל חיפה בגביע, ב"ש - שדרות

אחרי ההפתעות בסיבוב ז’ של הגביע, אתמול (ראשון) נערכה הגרלת סיבוב ח’ של גביע המדינה באצטדיון רמת גן, בתא הכבוד ובנוכחות נציגי קבוצות ליגת העל, שמצטרפות למפעל ויחלו במסע אחרי התואר. בנוסף ל־14 קבוצות ליגת העל, בהגרלה משתתפות עוד שמונה קבוצות מליגת הלאומית: ארבע שעלו ישירות, וארבע נוספות ששרדו את סיבוב ז’.

בנוסף, יש שמונה קבוצות מליגה א’, עם ארבע לכל מחוז (דרומי וצפוני). כמו כן, יש שתי קבוצות־סינדרלה מליגה ב’: מ.כ. שדרות (דרום ב’), שהפתיעה את הפועל חדרה בהארכה, ו-מ.ס. בני יפו אורתודוכסים (דרום א’) שהדהימה את מ.כ. ירושלים מליגה א’. אגב, המשחקים ישוחקו בין ה-25 ל-29 בדצמבר, ושמינית הגמר תשוחק בין ה-13 ל-15 בינואר. מועדי שאר השלבים יפורסמו בהמשך.

הגרלת סיבוב ח’ בגביע המדינה

מ.ס כפר קאסם – מ.כ חולון ירמיהו

מכבי הרצליה – מ.כ כפר סבא

עירוני טבריה – בית”ר ירושלים

הפועל פ”ת – הפועל עירוני כרמיאל

הפועל ב”ש – מ.כ שדרות

הפועל ר”ג – הפועל ק”ש

בני סכנין – מכבי יפו

הפועל רעננה – מכבי קריית גת

מכבי בני ריינה – הפועל כפר שלם

מכבי ת”א – הפועל חיפה

הפועל ת”א – מ.ס אשדוד

הפועל ירושלים – הפועל א.א פאחם

מ.ס דימונה – הפועל כפ”ס

מכבי אחי נצרת – מכבי חיפה

בני אורתודוקסים – מכבי נתניה

בני יהודה – מכבי אתא ביאליק

הגרלת סיבוב ח' בגביע המדינה

הקבוצות שהשתתפו בהגרלה

ליגת העל: הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, בית"ר ירושלים, הפועל תל אביב, מכבי נתניה, הפועל חיפה, בני סכנין, מ.ס. אשדוד, מכבי חיפה, עירוני טבריה, הפועל פתח תקוה, עירוני קרית שמונה, הפועל ירושלים, מכבי בני ריינה.

ליגה לאומית: מכבי הרצליה, מ.ס. כפר קאסם, הפועל רמת גן, הפועל רעננה, הפועל כפר שלם, הפועל כפר סבא, מכבי יפו, בני יהודה.

ליגה א' דרום: מכבי קרית גת, מ.כ. כפר סבא, מ.כ. ירמיהו חולון, מ.ס. דימונה.

ליגה א' צפון: מכבי אחי נצרת, מכבי אתא ביאליק, הפועל אום אל פאחם, עירוני כרמיאל.

ליגה ב': מ.כ. שדרות, מ.ס. בני יפו אורתודוכסים.