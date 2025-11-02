ארבעה מחזורים שקהל מכבי יבנה חיכה לצמד המילים “הקבוצה ניצחה”. ולא רק ניצחה. יבנה רשמה משחק ליגה ראשון העונה שלא ספגה בו. מכבי יבנה פגשה את מ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים במסגרת המחזור השביעי בליגה א' דרום. יבנה כלל לא הבריקה, בעוד כפר סבא הייתה עייפה ולרגעים טובה יותר. בסיום, 0:1 למקומיים, משער של קובי מור (פנדל) בדקה ה-92.

עופר טסלפפה הגיע בקול תרועה למועדון בתחילתו של חודש אוקטובר. במשחקו הראשון על הקווים, הקבוצה סיימה ב-3:3 מטורף מול שמשון תל אביב. במשחקו השני על הקווים, משחק חוץ שני ברציפות, קבוצתו נחלה הפסד בדמות 2:1 למ.כ ירמיהו חולון. בשישי האחרון, עם המתנה של 92 דקות משחק, מכבי יבנה ניצחה והעניקה לעופר קצת נחת לשבת.

אבל זה לא מספיק. עופר טסלפפה, בעצמו, ציין בפני ONE, בתום ההתמודדות, כי הם לא היו מבריקים, היו קצרים בחלק הקדמי והקבוצה התמודדה מול כפר סבא ללא הפצועים, השחקנים ה”קליברים” שלה, בדמותם של דובב גבאי, אלמוג בוזגלו, דור אדרי ועומר לקאו. “יש הרבה מה לשפר, בדיבורים זה לא עוזר. המטרה היא לסדר את הקבוצה”, סיכם טסלפפה.

עידן וינטראוב בשמירה צמודה על רוסלן קוזניצוב (יונתן גינזבורג)

עם העלאת הרכבי שתי הקבוצות, בפורטל ההתאחדות, נשאלה השאלה האם יבנה עלתה עם 11 שחקני הגנה. הרגיש כי טסלפפה “המציא” הרכב, נוכח פציעות שחקניו. עידן דוד, מאמן כפר סבא, אמר לפני פתיחת המשחק: “לא רק הם. תראה את ההרכב שלנו”. נדמה כי התכוון לכך ששחקניו הגיעו להתמודדות עייפים, לאחר הניצחון 0:1 על הפועל ראשון לציון במסגרת גביע המדינה.

ב-12:30 הוציאו לדרך את ההתמודדות אופק מלכה (שופט ראשי), איתי כץ, ליאור ממן ורום לוי, השופט הרביעי. יבנה ידעה לנטרל היטב את ליאב שבת ורוסלן קוזניצוב, שחיכה לרגע הזה, לפגוש את האקסית, ולהראות לה מה זה. היכולת שלו, הפעם, לא הספיקה. מה גם שנאלץ למשוך כרבע שעה עם מתיחה במפשעה. ולא רק הוא. שחקנים נוספים בכפר סבא סיימו עם מתיחות.

יבנה ניסתה מימין ומשמאל, ללכת עם עמית מנייסקו ודן עובדיה, אלא שבכל פעם בקו ההגנה של כפר סבא מצאו את טל בנש, שלא נתן לאף כדור לחלוף על פניו. בדקה ה-45 זה עלה לו ביוקר, כשעבירה שלו הובילה לכרטיס צהוב. גם גל שלהבת, שהגיע מהפועל הרצליה, בניסיונותיו, לא השיג את המטרה בכדורים, שבדרך כלל, עברו מעל השער של דודי אלון.

גל שלהבת ברקע קהל אוהדי כפר סבא (יונתן גינזבורג)

המחצית הראשונה הסתיימה בלא אירועים מיוחדים. הקהל של מכבי יבנה היה די רדום, וזו לא הפעם הראשונה, אלא כבר תקופה ארוכה, נוכח ביקורת נוקבת כנגד ההנהלה של המועדון. הקהל של כפר סבא הגיע במלוא הדרו, כהרגלו. דגלים, שלטים ותופים. האחראי על הדשא כעס כי נכנסים לו למגרש, אנשי מקצוע ביבנה ובכפר סבא הרגיעו. “רק מסדרים את השלטים”.

אם המחצית הראשונה הייתה די שוויונית ואף אנמית, הרי שבחצי השני עידן דוד הוציא שחקניו מחדר ההלבשה להוטים מעט יותר מהמקומיים. אפשר לעשות את זה, יבנה לא מבריקה, על עף העייפות. ואכן, כפר סבא הלכה יותר קדימה, אבל שמירה הדוקה על חלוצי כפר סבא, הביאה לכלום ושום דבר. עומר פדידה נכנס לכר הדשא בדקה ה-48 וקיבל לידו את סרט הקפטן.

טסלפפה, מכל תשעת שחקני הספסל שעמדו לרשותו, ראה לנכון להכניס רק את הראל בן אבי ועידו דוידוב, בהופעתו הראשונה ביבנה ובליגה א', בכלל. שתי הקבוצות המשיכו לנסות ולמצוא את הרשת של בן ויצמן מצד אחד ודודי אלון מן העבר השני, אך ללא הצלחה יתרה. המשחק, כך נדמה היה, הולך ל-0:0 מאכזב במיוחד.

דן עובדיה, קובי מור וגיא מונסטירסקי שהכשיל מאוחר יותר את מור (יונתן גינזבורג)

אלא שבדקה ה-90, יובל בן עמי פרץ משמאל וכשניסה לחלוף על פני גיא מונסטירסקי, הרי שהאחרון דרך על רגלו של בן עמי והכשיל אותו. אופק מלכה שרק להכשלה ונדמה היה כי הצביע הוא על עבירה מחוץ לרחבה, בעוד הקוון, איתי כץ, עזר לו ואמר לו כי מדובר בהכשלה בתוך הרחבה. האירוע מתגלגל לבעיטת עונשין מ-11 מטרים.

התיקול שהוביל לבעיטת העונשין מ-11 מטרים היה גבולי בהחלט (פנדל או לא פנדל). התמונות, שמקשות על קביעה חד משמעתי, מראות כי הדריכה של מונסטירסקי על רגלו של בן עמי הייתה בגבול הקו מחוץ לרחבה, כך שספק פנדל, ספק הכשלה מחוץ לרחבה. בסופו של דבר, מי שקיבל לידיו את הכדור היה קובי מור, הרכש החדש של מכבי יבנה.

בלי להתבלבל, שחקן ליגת העל והליגה הלאומית, בעברו, בעט לפינה הימנית של בן ויצמן, שקפץ לצד השני, וקבע 0:1 דרמטי למכבי יבנה על מ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים. לאחר כיבוש השער, רץ הוא לעבר הפינה המאכלסת את קהל הירוקים מהשרון, התיישב על כר הדשא ב”ישיבה מזרחית” ונדמה כי סימן לקהל כפר סבא “בכיינים” עם שתי ידיו.

הכדור של קובי מור בפנים. שער (יונתן גינזבורג)

אליו הצטרף, לישיבה, דן עובדיה, בעוד שאר שחקני יבנה מגיעים לחגוג. בזמן הזה, בחגיגה הבלתי ספורטיבית הזו מצד קובי מור, קהל אוהדי כפר סבא החל להשליך לעבר כר הדשא כוסות שתייה, ניירות ואף את אחד ממקלות התופים, אותו אסף, בסופו של דבר, אחד מאוהדי כפר סבא שעבר את הגדר ונכנס לכר הדשא באין מפריע של ממש.

שניות לאחר החגיגה של קובי מור, עט לעברו ולעבר חבריו לקבוצה סאבר בדיר כשמנסה לדחוף את מור ולהגיד לו מה הוא עושה? זה לא ספורטיבי, שיילך לחגוג מול הקהל שלו. גם בן ויצמן הצטרף ל”חגיגה” ובעזרת כפפותיו דחף את דן עובדיה והוריד אותו אל הקרקע. כל הזמן הזה השופטים מסתכלים על מה שקורה, בעוד אנשי האבטחה, הסדרנים והספסלים מנסים להרגיע הכיעור.

בזמן שהשחקנים של מכבי יבנה מנסים להירגע ולהגיד שלא הייתה כל פרובוקציה, שחקני כפר סבא ביקשו מהשופטים להביא לסדר במגרש. בעת הזו, הקהל של מכבי יבנה נצמד לקהל של כפר סבא ובין הצדדים החלו קללות ואיומים זה לזה. בכפר סבא טוענים כי הקהל שלהם נפגע פיזית, בעוד להנה ולהנה נזרקו כוסות שתייה.

דן עובדיה חוגג בסיום (יונתן גינזבורג)

הכרוז המקומי אף קרא את יוסי לגזיאל ואסף אוחנה לאיזור הקהלים על מנת להרגיע את הרוחות, בזמן שאיתי שטרן, אחד מחברי הנהלת כפר סבא, כבר נמצא שם ומנסה להוריד את הלהבות. בתום האירוע המטורלל, שעוד נמשך ביציעים, אופק מלכה החליט שממשיך הוא ההתמודדות, שהערך הספורטיבי שלה נפגם.

בן ויצמן, סאבר בדיר, קובי מור ועבד חמודה ראו את הכרטיס הצהוב בדקה ה-99 להתמודדות. אף אחד מהשחקנים שהיה מעורב בתקרית, הלא נעימה, לא קיבל הכרטיס האדום. מכבי יבנה ניצחה, שחקני הקבוצה חגגו, בזמן שאנשי יבנה מנסים להרחיק את המקומיים מאנשי ושחקני כפר סבא. בן ויצמן הוצא מכר הדשא בידי דודי אלון. ויצמן היה נראה זועם כל כך על יבנה ושחקניה.

רגע לפני שהשחקנים נכנסו לחדרי ההלבשה, הכרוז המקומי ביקש כי קהל מכבי יבנה ייצא תחילה מהמגרש ורק לאחר מכן ייצאו החוצה קהל אוהדי כפר סבא. חלק מהקהל הירוק אף המתין בחוץ לקומץ אוהדי יבנה כשהצדדים מקללים ומאיימים זה על זה. אנשי כפר סבא ויבנה נכחו במקום ולא איפשרו לאף אחד מהצדדים להיפגע פיזית.

קובי מור חוגג שער (יונתן גינזבורג)

יש לציין כי דו"ח שיפוט חמור יישלח לאגף המשפטי של ההתאחדות לכדורגל כנגד שתי הקבוצות וקהל שתי הקבוצות. אם לא די בדו"ח השיפוט, הרי שגם המבקר שנכח במגרש יעביר את מסקנותיו מהאירוע ונוכח זאת מכבי יבנה ומ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים צפויים להיענש בחומרה. לא ברור האם יהיו הרחקות שחקנים, אבל קנס כספי בוודאות עומד על הפרק.

לאחר הרגעת הרוחות וחזרת חלק מהאנשים הביתה, במ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים לא התאפקו והעבירו הודעה רשמית מטעם המועדון לתקשורת. לא יכולים היו הם לעבור לסדר היום על האירוע המכוער, לטענתם, שהתרחש שניות אחדות לאחר כיבוש השער של קובי מור וחגיגתו הבלתי ספורטיבית לעיניי קהל אוהדי הירוקים מהשרון. גם ביבנה התייחסו לאירועים בסיום.

וזו הודעת המועדון של מ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים: “מועדון הכדורגל כפר סבא של האוהדים 1928 אינו מתכוון לעבור לסדר היום על האירועים החמורים שאירעו במשחק ביבנה. חבר הנהלה שנפגע בפניו, אוהדת שהוכתה בפניה ועוד מקרים קשים - אלו אינם מראות שאנו רוצים לראות במגרשי הכדורגל”.

קובי מור מתיישב אל מול קהל אוהדי כפר סבא, דן עובדיה בא אחריו (יונתן גינזבורג)

“תפקידה של האבטחה במגרשים הוא לשמור על הסדר ובראש ובראשונה על שלום וביטחון האוהדים. אוהדינו המסורים, שמלווים את הקבוצה לכל מגרש בארץ ומתנהגים באופן מופתי, הותקפו באלימות קשה. לכך נוספו פרובוקציות בוטות מצד שחקני היריבה שהלהיטו את הרוחות, ללא כל תגובה מצוות השיפוט”.

“המועדון יפעל בכל הערוצים החוקיים והציבוריים העומדים לרשותו כדי לוודא שמקרים כאלה לא יחזרו. אין לכך שום קשר לתוצאה, אנו יודעים לקבל הפסד בכבוד. השחקנים והאוהדים שלנו מאוחדים ותומכים זה בזה גם ברגעים קשים. זו רוח המועדון. ביטחון האוהדים הוא קו אדום”.

וזו הודעת המועדון של מכבי יבנה: ״מועדון הכדורגל מכבי ׳צבי׳ יבנה מבקש להבהיר כי מה שאירע במשחק הבית אתמול נגד מ.כ כפר סבא הוא חציית קו אדום. לא יעלה על הדעת כי אירוע ספורטיבי יהפוך לזירת התקוטטות, הן במגרש והן מחוצה לה. אנו מגנים בתוקף כל מעשה אלימות ונפעל בכל האמצעים על מנת למגר מעשים מעין אלו”.

עופר טסלפפה בריאיון לאחר כפ"ס

“האלימות שהחלה על ידי שחקני הקבוצה היריבה במגרש ואשר הלהיטה את האוהדים שלהם ביציע, כמו גם העובדה כי שחקני המועדון והאוהדים שלנו נרדפו בסיום המשחק, הם בבחינת מעשה פסול וחמור שיש לגנות ולפעול במלוא החומרה על מנת לוודא כי מעשים אלימים מעין אלו לא הישנו”.

“אנו קוראים לאוהדים המסורים שלנו לא להיגרר לפרובוקציות ולשמור על ערכים, כבוד ורוח ספורטיבית, כי רק כך ננצח. נשלח רפואה שלמה ובריאות איתנה לאוהד הקבוצה שפונה מהמשחק לטיפול רפואי ועדיין נזקק להשגחה צמודה”.