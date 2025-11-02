יום ראשון, 02.11.2025 שעה 20:00
יום ראשון, 02/11/2025, 19:30אצטדיון מונז'ואיקליגה ספרדית - מחזור 11
אלצ'ה
דקה 29
2 0
שופט: מיגל אספינוזה
ברצלונה
ליגה ספרדית 25-26
3010-2611ריאל מדריד1
2310-2211ויאריאל2
2212-2510ברצלונה3
2210-2111אתלטיקו מדריד4
1813-1511אספניול5
1713-1211חטאפה6
1612-1510בטיס7
1510-1111אלאבס8
1410-1110אלצ'ה9
1414-1211ראיו וייקאנו10
1413-1111אתלטיק בילבאו11
1314-1311סלטה ויגו12
1319-1711סביליה13
1216-1311ריאל סוסיאדד14
1012-910אוססונה15
915-1110מיורקה16
920-1511לבאנטה17
920-1011ולנסיה18
719-710אוביידו19
724-1011ג'ירונה20
מערכת ONE | 02/11/2025 19:30
הרכבים וציונים
 
 
פרנקי דה יונג משחרר קדימה (IMAGO)
פרנקי דה יונג משחרר קדימה (IMAGO)

ברצלונה בעיצומה של תקופה לא טובה. אחרי שגילתה יכולת רעה בזמן האחרון, שהגיעה לעיצומה בהפסד 2:1 לריאל מדריד בקלאסיקו הגדול בשבוע שעבר, בשעה זו היא תנסה להתאושש, כשהיא מארחת את אלצ’ה בביתה. חי בערוץ ONE.

האלופה המכהנת צריכה אוויר. היא מגיעה עם מספר פציעות קריטיות ובראשן פדרי, המנוע של הקבוצה, שנפצע לפחות עד חודש דצמבר. אחרי הנפילה בברנבאו, הקטלונים חייבים יותר מתמיד את לאמין ימאל, כשהם מקווים שהוא יגיע הערב עם תחושה נוחה יותר אחרי שנגד ריאל היה כבוי מתמיד בעקבות אי נוחות.

מהצד השני, הקבוצה של אדר סראביה מגיעה למשחק מהמקום השמיני והמכובד, על אף שהיא ללא ניצחון בשלושת משחקי הליגה האחרונים שלה. ביום רביעי האחרון, היא נהנתה מניצחון קליל 0:4 בגביע המלך על לוס גארס מהליגות הנמוכות בספרד.

הפעם האחרונה שהעולה החדשה פגשה את הבלאוגרנה, הייתה אי שם בעונת 2022/23, אז ספגה שתי תבוסות 4:0 בבית ו-3:0 בחוץ. ככלל, הקטלונים לא מתקשים בכלל נגד אלצ’ה, כשהפעם האחרונה שאיבדו נגדה נקודות הייתה לפני 12 משחקים, אז זה נגמר ב-0:0. 

מחצית ראשונה
  • '11
  • שער
  • שער! בליץ אדיר של ברצלונה שעלתה ל-0:2: פרמין לופס הצליח לנצל חור בהגנת האורחת, חדר לרחבה ומשם הוציא כדור רוחב שהותיר את פראן טורס ללא כיסוי. האחרון מקרוב דחק את הכדור לרשת והכפיל את התוצאה
  • '9
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ליתרון מוקדם! למרות פתיחה מגומגמת, שלוותה באיבודים רבים ולחץ בחלק האחורי, אלחנדרו באלדה פרץ בצורה יפה קדימה ומסר לשטח הימני, לשם הגיע לאמין ימאל שהטעה את השומר שלו ושיגר בעיטה חזקה לרשת של איניאקי פנייה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט מיגל אספינוזה הוציא את ההתמודדות לדרך! ברצלונה תצליח להתאושש מההפסד בקלאסיקו עם שלוש נקודות, או שאלצ'ה האורחת תפתיע?
פרנקי דה יונג מתחמם (IMAGO)פרנקי דה יונג מתחמם (IMAGO)
הוספת תגובה
טוען תגובות...
