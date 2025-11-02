לוד חזרה למקומה הטבעי אחרי 1:4 על בית"ר ר"ג

משחקי המחזור השמיני בליגה הרביעית בטיבה בכדורגל הישראלי סיפקו את הסחורה. בסוף השבוע התקיימו להם מרבית המשחקים, כשבליגה ב' דרום א', הפועל 'בני רגב' לוד רשמה 1:4 על בית"ר רמת גן וחזרה אל המקום הראשון. בדרום ב', שיכון המזרח נחלה הפסד שני וחולקת את המקום הראשון יחד עם נתיבות ובית שמש. לשדרות משחק חסר, כשניצחון יוביל אותה לראש טבלה.

בצפון א', הפועל בני עין מאהל, מכבי איחוד בני אבטין ומכבי בני ג'דיידה מכר מובילות הטבלה, כשלכל אחת מהן 18 נקודות. בית"ר נהריה ואליאור סיידר הפסידו לראשונה העונה ונשארו עם 17 נקודות. בצפון ב', הפועל אחיוד בני ג'ת עם שמונה ניצחונות ו-24 נקודות מלאות. הפועל דליית אל כרמל ניצחה 1:3 את מ.כ אור עקיבא וערן לוי.

ליגה ב' דרום א'

המוליכה: הפועל 'בני רגב' לוד, כשלרשותה 19 נקודות. הקבוצה של שמעון וקנין רשמה ניצחון ליגה שישי העונה והפעם מול בית"ר רמת גן, שירדה אל המקום השלישי. לוד ניצחה 1:4 בזכות שערים של שלום אדרי (צמד), אדיר חליפה וגל אסולין. לבית"ר רמת גן צימק את התוצאה בן בן יאיר. “עוד נקודה ונשארנו בטוח”, ציין אופיר רגב ל-ONE בהתבדחות קלה.

שחקני מכבי בני אילת (באדיבות המועדון)

מכבי עירוני עמישב פתח תקווה, מהמקום השני, רשמה 2:3 על הפועל הוד השרון, זאת משערים של שחר בלילטי, אור הרשקוביץ ואלי ביבאשווילי. שערים של דור נחמני ואדם בדיר, שהובילו את ההתמודדות, לא הספיקו להוד השרון. לחבורה של יוסי גורדנה היה את מאי מזל שקבע 0:1 בפנדל מול בני ג'לג'וליה, מה שהוביל לניצחון לזכותה של א.ס לזרוס חולון.

בית"ר תל אביב/חולון חזרה לנצח, כשרשמה 0:4, בחוץ, מול בית"ר פתח תקווה, זאת משערים של עומר יעקוב (צמד), רונן צ'קנה ובן ישי שלו, בשער עצמי אומלל. רונן צ'קנה הוא עוד אחד מבניו המוכשרים של קרלוס האגדי. עירוני בית דגן, שהחליפה את איציק שלום בשוקי סדיס, אותו החזירה לשורותיה, סיימה ב-0:0 מול הפועל כפר קאסם. השתיים, עדיין בתחתית הטבלה.

בית"ר כפר סבא והכח מכבי עמידר רמת גן נפרדו ב-2:2 באצטדיון 'לויטה'. גל טיטלבום, בדקה ה-90, שלח את הקבוצות עם נקודה הביתה. שובל דומר מימי כבש את השער הראשון לזכותה של בית"ר כפר סבא. אלי אלבז התכבד בצמד מן העבר השני. הערב (21:15) מכבי ע. כפר יונה תארח את הפועל מחנה יהודה. בשלישי (04/10) הפועל קריית אונו תתמודד מול מ.ס בני יפו אורתודוכסים.

שחקני הפועל איחוד בני ג'ת (באדיבות המועדון)

ליגה ב' דרום ב'

המוליכות: מכבי עירוני נתיבות, עירוני בית שמש ומ.ס שיכון המזרח, כשלרשותן 16 נקודות כ"א. בעוד שיכון המזרח רשמה הפסד שני העונה, עירוני בית שמש, ניצחה את הקבוצה מראשון לציון, בזכות שערים של טל איילה ויונתן אליאס (יוסי סלליך צימק לשיכון), לצד ניצחונה של נתיבות על בית"ר קריית גת (1:2, משערים של יהונתן קביליס ומתן אוחיון), המצב בראש הטבלה השתנה.

לעת עתה, למכבי עירוני נתיבות, עירוני בית שמש ומ.ס שיכון המזרח אותן נקודות (16) ועל כן חולקות את המקום הראשון, עד למשחקה של מ.כ שדרות, שעשתה היסטוריה והעפילה לסיבוב ח' בגביע המדינה, לאחר 3:4 מטורף מול הפועל חדרה מהליגה הלאומית. בשני, תצא לאשדוד, שם תפגוש את הפועל המקומית. ניצחון ושדרות תשיג 18 נקודות ותעפיל למקום הראשון.

מ.ס רמלה הביסה 0:7 את מכבי שעריים, משערים של דניאל טסאו (צמד), מתן ארביב (צמד), אושר טקה, יאלואייקר אנגדה ועידן אדיס. הפועל שגב שלום רשמה 0:4 על מכבי באר יעקב, משערים של אחמד אבו בלאל (צמד) ועומיר טראבין (צמד). עירוני אשקלון והפועל ירוחם נפרדו ב-1:1. דולב אברג'יל הבקיע לאשקלון, משה אביטן הישווה מן העבר השני.

שחקני הפועל בני עין מאהל חוגגים (צילום רונן כץ - מסע כדורגל בחברה הערבית)

הקבוצה של שרון חיטמן על הגל. בני אילת נסעה לערד, שם ניצחה 0:3 משערים של איליי אלימלך, איוואן כבת ושער עצמי של מור קיסוס. הערב (20:45) מכבי באר שבע תארח את איחוד צעירי אבו גוש. מחר (שני) הפועל אשדוד תפגוש את מ.כ שדרות.

ליגה ב' צפון א'

המוליכות: הפועל בני עין מאהל ומכבי איחוד בני אבטין, כשלרשותן 18 נקודות כ"א. עין מאהל רשמה 2:3 על בית"ר נהריה, משערים של אמיר טרביה (צמד) וסעיד דיאב (מוראד חאג' ואילאור סיידר צימקו), בני אבטין נפרדו ב-1:1 מול הפועל בני ג'דיידה מכר. מכבי בני ג'דיידה מכר לא הצליחה לנצח וסיימה ב-1:1 מול בני בענה (וליד דרויש הבקיע לג'דיידה, חמזה חטיב לבענה).

מכבי בני אבו סנאן רשמה במשחק החוץ שלה מול הפועל דיר חנא 3:7 משערים של מוחמד מג'מי (רביעייה), עמראן בריק, מימון מושלב ואנטון בשארה. למקומיים צימקו מופלח עזאם (צמד) ו־ואיל מריסאת. בני מג'אר רשמה 2:4 על צעירי כפר מנדא, משערים של יניב אסלאן (צמד) ועלי חמדאן (צמד). עדנאן חלומי וסלאח אלדין עיסאוי צימקו. 0:1 לשעב על שפרעם, משער של מוחמד סובח.

הפועל איחוד בני סמיע, שיצאה לכפר מנדא, נהנתה מניצחון גדול בדמות 0:4 על מ.כ אחוה כפר מנדא המקומית. אנואר מוראד, הקפטן, התכבד בצמד שערים, ויאם מוסא ויונאן סלימאן השלימו. הפועל כאוכב גברה 1:2 על מ.ס בני ממב"ע הגולן והגליל, זאת מצמד שערים של מוחמד זידאן. עידן בנימין צימק מן העבר השני.

הפועל דליית אל כרמל מנצחת באור עקיבא (באדיבות המועדון)

ליגה ב' צפון ב'

המוליכה: הפועל איחוד בני ג'ת, כשלרשותה 24 נקודות. הקבוצה של אחמד וותד בלתי ניתנת לעצירה, שבוע נוסף. הפעם, 2:3 על איחוד בני באקה, משערים של מסעוד וותד, מוחמד נאטור ומוחמד עלי וותד. מדובר בקבוצה היחידה, בכל ליגה ב', שהשיגה בשמונת משחקיה נקודות. בשבוע הבא תחכה לה איכסל מהתחתית. הקבוצה תשיג ניצחון תשיעי לפני פגרת השזרועים?

הפועל דליית אל כרמל רשמה 1:3 בחוץ מול מ.כ אור עקיבא, משערים של פאדי חסון, חסיב אבו רוקון ודוויטו מלסה. אייל נסר אלדין הבקיע לאור עקיבא, בשער עצמי. מ.ס טירת הכרמל רשמה 1:2 על מ.ס כדורגל משהד, משערים של חיים איצרין ושלומי סויד. מיכאל פרץ איזן זמנית. צעירי כפר כנא נהנתה מ-0:2 על מכבי אחי איכסל, משערים של חאלד חאג' ועומר סעיד.

בית"ר חיפה הפכה את התוצאה מול מ.כ כבביר וניצחה 1:2 משערים של נדב דטנר ובר שפר. ריאד חג'יר הבקיע לכבביר. מ.ס בני קלנסוואה והפועל רמות מנשה מגידו נפרדו ב-2:2. תאמר מדלג סיפק צמד לקלנסוואה, דולב קרוננברג השלים צמד לרמות מנשה מגידו. מ.ס צעירי חיפה הביסה 0:4 את הפועל בני ערערה עארה, משערים של לירן בסיס (צמד), מוסטפא טאהא ונתנאל סהלה.