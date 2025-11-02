תמעד? היחסים ב-Winner לרעננה - הפועל ת״א

יום גדוש בספורט לפנינו, כשהערב (ראשון) נקבל מספר משחקים מעניינים בארץ ובעולם, גם בזירת הכדורסל וגם בזירת הכדורגל. ביניהם, הפועל תל אביב תתארח אצל מכבי רעננה בליגת ווינר סל, קריית שמונה תארח את מכבי נתניה בליגת העל. ברצלונה תפגוש את אלצ׳ה בלה ליגה ומילאן תארח את רומא.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן

נתחיל מהסל, שם החבורה הלוהטת של דימיטריס איטודיס, שאמנם נעצרה במשחק האחרון ביורוליג עם הפסד לאולימפיאקוס, מגיעה פייבוריטית מובהקת למשחק נגד העולה החדשה. ניצחון של האדומים ביותר מ-12 נקודות שווה פי 1.80, כשכל תוצאה אחרת מקנה את אותו יחס. לאוהבי הסיכונים, ניצחון אדום ב-12 נקודות בדיוק יהיה שווה פי 9.00.

דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

בכדורגל, מכבי נתניה מגיעה אחרי שני ניצחונות גדולים למשחק ״חוץ״ נגד קריית שמונה באצטדיון ׳מרים׳ בנתניה. היהלומים פייבורטים כשניצחון שלהם יהיה שווה פי 2.40, בעוד ניצחון של שי ברדה וחניכיו יהיה שווה פי 2.85. תיקו יהיה שווה פי 2.90.

בליגה הספרדית, ברצלונה תקווה להתאושש מההפסד בקלאסיקו כשתארח את אלצ׳ה. ניצחון של הקטלונים שווה פי 1.15, בעוד הפתעה בדמות ניצחון של אלצ׳ה שווה לא פחות מפי 11.00. תיקו יהיה שווה פי 6.60.

שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

באיטליה, נקבל מפגש מסקרן בין מילאן לרומא. המארחת זוכה ליחס של פי 2.10 לניצחון, כשתיקו יהיה שווה פי 2.95. ניצחון חוץ של רומא יהיה שווה למהמרים עליו פי 3.35 על הכסף.