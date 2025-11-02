יום שני, 03.11.2025 שעה 11:02
2810-3011פיינורד1
2816-3511פ.ס.וו. איינדהובן2
2413-2411אלקמאר3
2015-2111אייאקס4
1915-1711כרונינגן5
1615-2011אוטרכט6
1623-1411ספרטה רוטרדם7
1520-2711ניימיכן8
1518-2011טוונטה אנסחדה9
1419-1911הירנביין10
1317-1711גו אהד איגלס11
1320-1611פורטונה סיטארד12
1219-1411נאק ברדה13
1019-1411וולנדם14
1021-1011אקסלסיור רוטרדם15
927-1311זוולה16
821-1411טלסטאר17
632-1511הראקלס אלמלו18

"גלוך איבד הרבה כדורים וקיבל החלטות שגויות"

מספר 10 של אייאקס אמנם בישל, אבל גם ספג ביקורת מהייטינחה אחרי ה-1:1 מול הירנביין: "זה לא היה המשחק הטוב ביותר שלו, הוא היה צריך להיות מכריע"

|
אוסקר גלוך וג'ון הייטינחה (IMAGO)
אוסקר גלוך וג'ון הייטינחה (IMAGO)

אייאקס ממשיכה לדשדש בליגה ההולנדית, וגם התיקו 1:1 הביתי מול הירנביין אתמול (שבת) השאיר תחושת אכזבה גדולה באמסטרדם. אוסקר גלוך בישל, אבל הקבוצה של ג’ון הייטינחה רשמה כבר משחק שישי העונה שבו איבדה נקודות ובסיום המאמן ביקר את מספר 10.

"זה לא היה המשחק הטוב ביותר שלו”, אמר הייטינחה על גלוך, “היו לו הרבה איבודי כדור ומצבים שבהם היה צריך להיות מכריע. הוא אמיץ ויש לו רצון, אבל הוא קיבל יותר מדי החלטות שגויות".

המאמן אף התייחס לשינויים הטקטיים שביצע, כשהותיר את גלוך על המגרש עד הסיום למרות הקולות מהקהל: "ניסינו לשחק עם אוסקר בתפקיד חופשי מצד ימין, יחד עם אנטון גאי שעלה קדימה, כדי ליצור יתרון במרכז. זו הייתה החלטה טקטית”.

אוסקר גלוך בועט (IMAGO)אוסקר גלוך בועט (IMAGO)

בסיום גלוך נראה עצבני, התווכח עם שחקנים מהירנביין וירד מהדשא מתוסכל. הייטינחה ניסה לשמור על אופטימיות כשאמר לאחר המשחק: "אנחנו עדיין מחפשים יציבות. היינו רוצים יותר נקודות, אבל כרגע צריך להתמקד ממשחק למשחק. זו המציאות".

גלוך בישל, אייאקס נעצרה בתיקו 1:1 מאכזב

השוער רמקו פאסביר שטעה בשער השוויון, לקח אחריות: "הייתי צריך להדוף טוב יותר. הכדור שינה כיוון, אבל זה לא תירוץ. כולנו היינו צריכים לעזור טוב יותר בהגנה”. עם זאת, גם הוא הודה שהקבוצה לא מצליחה להמשיך את היכולת מהניצחון על טוונטה: "כנראה שלא. עמדנו טוב בהגנה, אבל חסרה לנו חדות בהתקפה”.

