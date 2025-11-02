יום ראשון, 02.11.2025 שעה 10:50
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3010-2611ריאל מדריד1
2310-2211ויאריאל2
2212-2510ברצלונה3
2210-2111אתלטיקו מדריד4
1811-1410אספניול5
1713-1211חטאפה6
1612-1510בטיס7
1410-1110אלצ'ה8
1414-1211ראיו וייקאנו9
1413-1111אתלטיק בילבאו10
1319-1711סביליה11
129-910אלאבס12
1216-1311ריאל סוסיאדד13
1013-1110סלטה ויגו14
1012-910אוססונה15
918-1410לבאנטה16
915-1110מיורקה17
920-1011ולנסיה18
719-710אוביידו19
724-1011ג'ירונה20

בספרד משבחים: בלינגהאם עשה הכל, חזר לעצמו

בתקשורת במדריד מאוהבים באנגלי אחרי שכבש שוב בניצחון 0:4 על ולנסיה: "כמו בשנה הראשונה. יחד עם אמבפה זה עלול להיות יותר מדי בשביל היריבות"

|
ג'וד בלינגהאם חוגג (IMAGO)
ג'וד בלינגהאם חוגג (IMAGO)

ריאל מדריד נמצאת בתקופה נהדרת. אחרי שניצחה בשבוע שעבר את הקלאסיקו באופן מוצדק עם יכולת נהדרת, היא נראתה מצוין גם אתמול (שבת), כשהביסה 0:4 את ולנסיה בסנטיאגו ברנבאו. מי שכבש שוב, היה ג’וד בלינגהאם, ועבור אוהדי הבלאנקוס הוא מתחיל להזכיר נשכחות.

אחרי שחזר מפציעת הכתף, ולאחר שבעונה הקודמת לא הצליח להגיע לרמה של עונת הבכורה שלו אצל סגנית האלופה, נראה שהקשר חוזר לעצמו. עם שלושה שערים בשלושת המשחקים האחרונים ויכולת נהדרת על המגרש, בתקשורת במדריד מאוהבים.

“זה בלינגהאם של השנה הראשונה, הגרסה הזאת שלו יחד עם אמבפה יכולה להיות יותר מדי”, נכתב ב’מארקה’ הספרדי. “האנגלי חזר להיות אותו שחקן שהיה לפני פציעת הכתף. העובדה שהכושר הטוב שלו חפף עם שתי המחציות הטובות ביותר בעידן צ’אבי אלונסו אינה מקרית. 

מגדילה את הפער בענק! 0:4 לריאל על ולנסיה
ג׳וד בלינגהאם וקיליאן אמבפה (IMAGO)ג׳וד בלינגהאם וקיליאן אמבפה (IMAGO)

השבחים לא עצרו: “כמו בלילותיו הטובים ביותר, מול ולנסיה האנגלי עשה הכל: שיחק, ארגן, הנהיג, חטף, רץ, בישל, הופיע וכבש שער נפלא במהלך שנולד מכלום. אם יצליח להתחבר עם האמבפה הזה, הפוטנציאל ההתקפי של הקבוצה הזו עלול להיות גדול מדי עבור יריבותיה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */