יוסטון הביסה את בוסטון, 26 נקודות לדוראנט

לא מעט אקשן קיבלנו הלילה (בין שבת לראשון) ב-NBA: קווין דוראנט הזכיר את הימים הגדולים שלו, אינדיאנה עצרה רצף הפסדים מול גולדן סטייט, סקרמנטו הדהימה את מילווקי, מינסוטה הסתדרה בלי אנטוני אדוארדס, דטרויט גברה על דאלאס ואורלנדו הביסה את וושינגטון.

בוסטון - יוסטון 128:101

דוראנט נתן הצגה 26 נקודות בשלושה רבעים בלבד, כשלא נזקק כלל לרבע האחרון, והוביל את הרוקטס לניצחון מרשים. הוא נעזר באמן תומפסון שתרם 17 נקודות ו-9 ריבאונדים, ובאלפרן שנגון שהיה קרוב לטריפל דאבל (16 נקודות, 10 ריבאונדים ו-9 אסיסטים). יוסטון סגרה ערב קליעה נהדר עם 57 אחוזים מהשדה ויתרון 66:48 כבר במחצית, בדרך לניצחון שלישי ברציפות.

בצד השני, בוסטון נראתה עייפה אחרי הניצחון הצמוד בפילדלפיה ערב קודם. ביילור שיירמן הוביל את הקבוצה עם 17 נקודות, ג’יילן בראון הוסיף 12, אך הסלטיקס נראו חסרי אנרגיות ואיבדו שליטה כבר ברבע השלישי.

אינדיאנה - גולדן סטייט 109:114

קוונטון ג’קסון קלע 25 נקודות, מהן 12 ברבע האחרון, והוביל את הפייסרס לניצחון ראשון העונה אחרי חמישה הפסדים רצופים. ארון נסמית’ הוסיף 31 נקודות ופסקל סיאקם תרם 27 במשחק סוחף.

סטף קרי (רויטרס)

הווריירס הובילו ברוב שלבי המשחק ואף החזיקו ביתרון 11 ברבע האחרון, אך קריסה בדקות הסיום עלתה להם ביוקר. סטף קרי קלע 24 נקודות וג’ימי באטלר 20, אך הם לא הצליחו למנוע את המהפך. סיאקם קבר שלשה קריטית חצי דקה לסיום, וג’קסון סגר עניין עם ג’אמפ שוט 5 שניות לסיום.

מילווקי - סקרמנטו 135:133

הקינגס שרדו קאמבק מאוחר של יאניס אנטטוקומפו וניצחה במשחק דרמטי. זאק לאבין קלע 31 נקודות, דמאר דרוזן הוסיף 29 ודומנטאס סאבוניס סיים עם דאבל דאבל של 24 נקודות ו-13 ריבאונדים. יאניס שחזר מפציעה, סיפק ערב כמעט מושלם עם 26 נקודות, 11 ריבאונדים ו-8 אסיסטים, אך איבוד קריטי 19 שניות לסיום גזל מהבאקס הזדמנות לנצח. דניס שרודר דייק מהקו והבטיח את הניצחון, כשמילווקי פספסה את הזריקה האחרונה.

יאניס אנטטוקומפו (רויטרס)

שארלוט - מינסוטה 122:105

הטימברוולבס השיגו ניצחון ראשון מאז פציעתו של אדוארדס. ג’וליוס רנדל להט עם 30 נקודות, בעוד דונטה דיווינצ’נזו ונאז ריד תרמו 18 כל אחד. מינסוטה חזרה מפיגור במחצית (56:50) והעבירה הילוך ברבע השלישי עם ריצה של 18:36 שהפכה את התוצאה. רודי גובר הוסיף 14 נקודות ו-15 ריבאונדים, ובסיום מינסוטה סגרה עניין בקלילות. שארלוט קיבלה 30 נקודות ממיילס ברידג’ס ו-18 מלאמלו בול, אך רשמה הפסד שלישי ברציפות.

ג'וליוס רנדל (רויטרס)

דטרויט – דאלאס 110:122

הפיסטונס חגגו במשחק שנערך במקסיקו סיטי לעיני יותר מ-20 אלף צופים עם 17:35 מוחץ ברבע האחרון. ג’יילן דורן הוביל את דטרויט עם 33 נקודות ו-11 ריבאונדים, קייד קנינגהאם הוסיף 21 ולא פחות מ-18 אסיסטים, דאנקן רובינסון קלע 18 נקודות ואוסאר תומפסון 15. מנגד דיאנג’לו ראסל קלע 31 נקודות, קופר פלאג סיים עם 16.

וושינגטון - אורלנדו 125:94

פאולו באנקרו סיפק ערב דומיננטי עם 28 נקודות ו-11 ריבאונדים, והוביל את המג’יק לניצחון שני ברציפות על הוויזארדס. פרנץ וגנר הוסיף 25 נקודות ו-וונדל קרטר ג’וניור רשם דאבל דאבל נוסף (16 נקודות ו-12 ריבאונדים). אורלנדו שלטה לחלוטין מהשנייה הראשונה, עם רבע שני של 21:43 שפתח פער דו ספרתי שהלך וגדל עד לסיום. קישון ג’ורג’ קלע 17 נקודות.