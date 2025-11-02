יום ראשון, 02.11.2025 שעה 10:45
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3010-2611ריאל מדריד1
2310-2211ויאריאל2
2212-2510ברצלונה3
2210-2111אתלטיקו מדריד4
1811-1410אספניול5
1713-1211חטאפה6
1612-1510בטיס7
1410-1110אלצ'ה8
1414-1211ראיו וייקאנו9
1413-1111אתלטיק בילבאו10
1319-1711סביליה11
129-910אלאבס12
1216-1311ריאל סוסיאדד13
1013-1110סלטה ויגו14
1012-910אוססונה15
918-1410לבאנטה16
915-1110מיורקה17
920-1011ולנסיה18
719-710אוביידו19
724-1011ג'ירונה20

הופעה מושלמת של ריאל עם וייבים של הגלאקטיקוס

האזינו לפודקאסט: אמבפה? רונאלדו הברזילאי. בלינגהאם? זידאן. גולר? גוטי. אפילו קאררס התחפש לרוברטו קרלוס. והאם צ'אבי אלונסו צדק עם ויניסיוס?

|
ג'וד בלינגהאם וקיליאן אמבפה (IMAGO)
ג'וד בלינגהאם וקיליאן אמבפה (IMAGO)

ריאל מדריד המשיכה את המומנטום מהקלאסיקו וחגגה על חשבון ולנסיה עם 0:4 גדול בדרך להגדלת הפער בפסגה הליגה הספרדית לפחות זמנית. אורי רייך, אורן קדוש וחמי אלמוג מסכמים את הניצחון בפודקאסט ריאל, שהזכיר את ימי הגלאקטיקוס, ומתכוננים לשני המבחנים הקרובים.

מה בתפריט: המספרים המשוגעים של קיליאן אמבפה והשיאים ששבר ועוד מאיים לשבור, ג'וד בלינגהאם חזר לעצמו וזו בשורה אדירה לצ’אבי אלונסו, ויניסיוס קיבל מחילה מהמאמן ופנדל מהצרפתי, ולא ממש ניצל אותם, והאם המאמן הספרדי צדק בניהול הפרשה של הברזילאי?

מגדילה את הפער בענק! 0:4 לריאל על ולנסיה

ארדה גולר הופך את הטוב ביותר לטוב יותר, אלברו קאררס התחפש לרוברטו קרלוס, האם פרנקו מסטנטואונו מצדיק את הקרדיט הרב שהוא מקבל, משחק ההגנה שהתייצב נותן שקט לכל הקבוצה, אנדריק קיבל דקות ראשונות ואולי אחרונות בדרך לצרפת, האם פדריקו ואלוורדה הוא המגן הימני הבכיר של הקבוצה, מי הפייבוריטית במפגש הענק מול ליברפול והביקור אצל הכבשה השחורה בווייקאס.

