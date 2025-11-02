הופעה מושלמת של ריאל עם וייבים של הגלאקטיקוס

ריאל מדריד המשיכה את המומנטום מהקלאסיקו וחגגה על חשבון ולנסיה עם 0:4 גדול בדרך להגדלת הפער בפסגה הליגה הספרדית לפחות זמנית. אורי רייך, אורן קדוש וחמי אלמוג מסכמים את הניצחון בפודקאסט ריאל, שהזכיר את ימי הגלאקטיקוס, ומתכוננים לשני המבחנים הקרובים.

מה בתפריט: המספרים המשוגעים של קיליאן אמבפה והשיאים ששבר ועוד מאיים לשבור, ג'וד בלינגהאם חזר לעצמו וזו בשורה אדירה לצ’אבי אלונסו, ויניסיוס קיבל מחילה מהמאמן ופנדל מהצרפתי, ולא ממש ניצל אותם, והאם המאמן הספרדי צדק בניהול הפרשה של הברזילאי?

מגדילה את הפער בענק! 0:4 לריאל על ולנסיה

ארדה גולר הופך את הטוב ביותר לטוב יותר, אלברו קאררס התחפש לרוברטו קרלוס, האם פרנקו מסטנטואונו מצדיק את הקרדיט הרב שהוא מקבל, משחק ההגנה שהתייצב נותן שקט לכל הקבוצה, אנדריק קיבל דקות ראשונות ואולי אחרונות בדרך לצרפת, האם פדריקו ואלוורדה הוא המגן הימני הבכיר של הקבוצה, מי הפייבוריטית במפגש הענק מול ליברפול והביקור אצל הכבשה השחורה בווייקאס.