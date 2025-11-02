תחושות מעורבות בהפועל י-ם: ״היה קרוב להפסד״

הפועל ירושלים גברה אתמול (שבת) 93:100 על מכבי ראשון לציון ב’בית מכבי‘ במסגרת המחזור הרביעי של ליגת העל. הקבוצה מהבירה כמעט רשמה הפסד שלישי ברציפות, אך התעשתה בזמן, והציגה יכולת טובה יותר בהארכה בדרך לניצחונה השני העונה בליגה.

עם שני ניצחונות מול שני הפסדים, הירושלמים מתכוננים לשבוע מאתגר במיוחד, תחילה יפגשו את בחצ’שהיר במסגרת היורוקאפ בסרביה (בהיכל ע"ש אלכסנדר ניקוליץ'), ולאחר מכן יתמודדו בגמר גביע ווינר מול הפועל תל אביב.

במועדון היו מרוצים בעיקר מהיכולת ההגנתית ומהעובדה ששחקנים לקחו אחריות, אם כי התחושה הכללית היא שהקבוצה עדיין רחוקה משיאה. גם מול הקבוצה של שרון דרוקר, ירושלים התקשתה לייצר יציבות, והיכולת בליגה המקומית עדיין לא עקבית. עם זאת, בהארכה הקבוצה של יונתן אלון עצרה את היריבה על שבע נקודות בלבד, נקודת אור שמעידה על שיפור.

קאדין קרינגטון מטביע (אחר)

הרוטציה של יונתן אלון כללה תשעה שחקנים, כששלושה מהם עברו את רף 30 הדקות, ושלושה נוספים שיחקו מעל 24 דקות. בצוות המקצועי היו שמחים לראות חלוקת דקות מאוזנת יותר, שתאפשר שמירה על אינטנסיביות לאורך זמן, אך ברור כי הקבוצה עדיין בתהליך, ושחקנים מסוימים מחפשים את מקומם ואת הקצב שלהם.

במועדון הודו כי הרגישו שהם קרובים להפסד, אך שלשה קריטית של קאדין קרינגטון לאחר פסק זמן של אלון השוותה את התוצאה והובילה את המשחק להארכה, שם ירושלים כבר השתלטה על העניינים.

האדומים יכולים להיות מעודדים מהיכולת של אוסטין וויילי וג’סטין סמית’, שסיימו עם 23 נקודות ו-15 ריבאונדים משותפים. מי שנעדר מהסגל היה נמרוד לוי, שסובל מפציעה קלה. במועדון ציינו כי לוי עשוי לשוב בקרוב הוא עבד השבוע עם הפיזיותרפיסט וצפוי לעבור הערכת מצב מחודשת לפני הטיסה לסרביה, כשייתכן שייקח חלק במשחק מול בחצ’שהיר.

יונתן אלון (הפועל ירושלים, איציק בלניצקי)

יובל זוסמן סיכם בסיום: ״זה היה קרוב מאוד להפסד שלנו. אם דינו לא קולע את השלשה הזאת היינו בבעיה לא קטנה. ראשון לציון קבוצה קשוחה, קשה לנצח באולם שלה. עשינו את הדברים הנכונים בסוף, והרגשתי שהם כבר עייפים. עכשיו אנחנו צריכים לייצב את עצמנו. פחות עליות וירידות, לבנות המשכיות״.

״כל קבוצה שמשחקת נגדנו רוצה לנצח אותנו יותר מהרגיל. זה טבעי. אנחנו עדיין בתהליך בנייה, וזה חלק מהדרך. הכי חשוב זה לקחת ניצחונות, גם אם לא תמיד זה יפה. אני מנסה להשתלב בסגנון של הקבוצה ולעשות מה שנדרש כדי שננצח״, המשיך.

אני נכנס לתקופה טובה יותר עכשיו. בקריירה של שחקן יש עליות וירידות, זה חלק מהמשחק. כשאני אגרסיבי דברים טובים קורים לי ולקבוצה. בחצ’שהיר קבוצה איכותית מאוד, עם מאזן 0:5 ביורוקאפ ו-1:4 בליגה הטורקית. זה לא הולך להיות קל, אבל נבוא מוכנים. אחרי זה נתרכז בגמר גביע ווינר מול הפועל תל אביב״, סיכם.