ליגה ספרדית 25-26
3010-2611ריאל מדריד1
2310-2211ויאריאל2
2212-2510ברצלונה3
2210-2111אתלטיקו מדריד4
1811-1410אספניול5
1713-1211חטאפה6
1612-1510בטיס7
1410-1110אלצ'ה8
1414-1211ראיו וייקאנו9
1413-1111אתלטיק בילבאו10
1319-1711סביליה11
129-910אלאבס12
1216-1311ריאל סוסיאדד13
1013-1110סלטה ויגו14
1012-910אוססונה15
918-1410לבאנטה16
915-1110מיורקה17
920-1011ולנסיה18
719-710אוביידו19
724-1011ג'ירונה20

״ככה נראית קבוצה מנצחת, לא נוריד רגל מהגז״

מאמן ריאל מדריד, אלונסו, היה מרוצה מההופעה של קבוצתו אחרי ה-0:4 על ולנסיה: ״מהרגע הראשון ראינו כמה השחקנים רוצים לנצח״. ומה אמר על ויניסיוס?

צ׳אבי אלונסו (IMAGO)
צ׳אבי אלונסו (IMAGO)

ריאל מדריד סיפקה משחק מטורף אמש (שבת) עם 0:4 גדול על ולנסיה בסנטיאגו ברנבאו, בדרך לניצחון שישי רצוף והגדלת הפער בפסגה מברצלונה לשמונה נקודות, לפחות באופן זמני. ההופעה של הבלאנקוס הייתה מרשימה במיוחד והיא יכולה להיות מרוצה מהתקופה החיובית שעוברת עליה.

בסיום, מאמן הקבוצה, צ׳אבי אלונסו אמר: ״זאת קבוצה מנצחת. מההתחלה יכולנו להרגיש שהבחורים רוצים להמשיך את המומנטום מהקלאסיקו. הם שיחקו עם המון אנרגיה והיו מאוד אינטנסיביים, מהירים ומדויקים״.

המאמן המשיך: ״ההגנה היא חלק מאוד חשוב מהזהות שאנחנו מנסים לבנות. אני מאמין שדרך הגנה מביאים תארים. קרראס עושה הכל נכון. מגן, תוקף, הכל. כל החלטה שלו נכונה, יש לנו מזל שיש לנו שחקן כזה״. 

קיליאן אמבפה מנחם את ויניסיוס (IMAGO)קיליאן אמבפה מנחם את ויניסיוס (IMAGO)

על אירועי הפנדל השני: ״אמבפה הוא בועט הפנדלים של הקבוצה, אבל דברים יכולים להשתנות בזמן משחק. הוא נתן את הפנדל השני לויניסיוס כשהוא במירוץ לעבר נעל זהב שנייה. הוא כבש כבר שני שערים ורוצה לפרגן. הרוח בקבוצה טובה, ובין אמבפה לויניסיוס יש מערכת יחסים נהדרת. אני לא אתערב להם, רק אדרוש שיכבשו אותם״.

על שחקניו אמר: ״וינסיוס? נתן הופעה טובה. גם בלינגהאם הרשים היום והוא היה חסר לנו. מרגישים אותו עם הכדור ובלי הכדור והוא משתפר ממשחק למשחק. ״אני לא חושב שהכל בקבוצה מושלם. אסור לנו להוריד רגל מהגז לרגע״, סיכם המאמן. 

שחקני ריאל מדריד בטירוף (IMAGO)שחקני ריאל מדריד בטירוף (IMAGO)

גם מגן הקבוצה, אלברו קרראס, דיבר בסיום: ״אני מרגיש שאנחנו ברמה מאוד גבוהה, אבל תמיד אפשר לתת עוד ולהיות טובים יותר. אנחנו יכולים להשתפר. זימון לנבחרת? זה יהיה כבוד בשבילי לייצג את המדינה., אני עובד קשה בכל יום בקבוצה כדי שזה יגיע יום אחד״.

על ויניסיוס אמר: ״הוא בן אדם נהדר ואישיות מדהימה. אנחנו אוהבים אותו מאוד״.

שמחה גדולה בריאל מדריד (IMAGO)שמחה גדולה בריאל מדריד (IMAGO)
