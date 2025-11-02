״ככה נראית קבוצה מנצחת, לא נוריד רגל מהגז״

ריאל מדריד סיפקה משחק מטורף אמש (שבת) עם 0:4 גדול על ולנסיה בסנטיאגו ברנבאו, בדרך לניצחון שישי רצוף והגדלת הפער בפסגה מברצלונה לשמונה נקודות, לפחות באופן זמני. ההופעה של הבלאנקוס הייתה מרשימה במיוחד והיא יכולה להיות מרוצה מהתקופה החיובית שעוברת עליה.

בסיום, מאמן הקבוצה, צ׳אבי אלונסו אמר: ״זאת קבוצה מנצחת. מההתחלה יכולנו להרגיש שהבחורים רוצים להמשיך את המומנטום מהקלאסיקו. הם שיחקו עם המון אנרגיה והיו מאוד אינטנסיביים, מהירים ומדויקים״.

המאמן המשיך: ״ההגנה היא חלק מאוד חשוב מהזהות שאנחנו מנסים לבנות. אני מאמין שדרך הגנה מביאים תארים. קרראס עושה הכל נכון. מגן, תוקף, הכל. כל החלטה שלו נכונה, יש לנו מזל שיש לנו שחקן כזה״.

קיליאן אמבפה מנחם את ויניסיוס (IMAGO)

על אירועי הפנדל השני: ״אמבפה הוא בועט הפנדלים של הקבוצה, אבל דברים יכולים להשתנות בזמן משחק. הוא נתן את הפנדל השני לויניסיוס כשהוא במירוץ לעבר נעל זהב שנייה. הוא כבש כבר שני שערים ורוצה לפרגן. הרוח בקבוצה טובה, ובין אמבפה לויניסיוס יש מערכת יחסים נהדרת. אני לא אתערב להם, רק אדרוש שיכבשו אותם״.

על שחקניו אמר: ״וינסיוס? נתן הופעה טובה. גם בלינגהאם הרשים היום והוא היה חסר לנו. מרגישים אותו עם הכדור ובלי הכדור והוא משתפר ממשחק למשחק. ״אני לא חושב שהכל בקבוצה מושלם. אסור לנו להוריד רגל מהגז לרגע״, סיכם המאמן.

שחקני ריאל מדריד בטירוף (IMAGO)

גם מגן הקבוצה, אלברו קרראס, דיבר בסיום: ״אני מרגיש שאנחנו ברמה מאוד גבוהה, אבל תמיד אפשר לתת עוד ולהיות טובים יותר. אנחנו יכולים להשתפר. זימון לנבחרת? זה יהיה כבוד בשבילי לייצג את המדינה., אני עובד קשה בכל יום בקבוצה כדי שזה יגיע יום אחד״.

על ויניסיוס אמר: ״הוא בן אדם נהדר ואישיות מדהימה. אנחנו אוהבים אותו מאוד״.