צמד אדיר לבריבו, טוקלומטי דייק בדו-קרב פנדלים

ליגת ה-MLS מתקרבת לרגעי ההכרעה שלה והמושבה הישראלית בארצות הברית ממשיכה לעשות חיל, כשבמשחקי הפלייאוף הופיעו צמד החלוצים הישראלי, עידן טוקלומטי ותאי בריבו.

פילדלפיה יוניון המשיכה ליהנות ממלך השערים שלה, תאי בריבו, ששמר על עקביות והשלים צמד נהדר תוך 16 דקות בלבד. הוא חטף כדור לשוער וגלגל לרשת בדקה ה-8, הוסיף את השני בנגיחה תוך 8 דקות נוספות, והראה את היכולות האדירות שלו.

במשחק הקודם בריבו דייק מהנקודה הלבנה בבעיטות ההכרעה שהעלו את קבוצתו ל-0:1 בסדרה, כשכעת הם בדרך להעפלה לסיבוב השני במדיה וישמרו על היתרון.

עוד לפני כן, טוקלומטי, שיצא יחד עם קבוצתו שארלוט למשחק חוץ מול ניו יורק סיטי כשהם בפיגור 1:0 מהמפגש הראשון, לא הצליח למצוא את הרשת בתום ההתמודדות, אבל המשחק נשלח לפנדלים. שטוקלומטי כבש את אחד הפנדלים וקבוצתו ניצחה בדו-קרב והשוותה את הסדרה ל-1:1. ליאל עבדה ישב על הספסל.