יום ראשון, 02.11.2025 שעה 04:58
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית

צמד אדיר לבריבו, טוקלומטי דייק בדו-קרב פנדלים

פילדלפיה בדרך לעבור שלב בפלייאוף לאחר שהישראלי התפוצץ בפתיחה עם שערים בדקות 8 ו-16. חלוץ שארלוט כבש מהנקודה הלבנה וקבוצתו השוותה את הסדרה

|
תאי בריבו חוגג (IMAGO)
תאי בריבו חוגג (IMAGO)

ליגת ה-MLS מתקרבת לרגעי ההכרעה שלה והמושבה הישראלית בארצות הברית ממשיכה לעשות חיל, כשבמשחקי הפלייאוף הופיעו צמד החלוצים הישראלי, עידן טוקלומטי ותאי בריבו.

פילדלפיה יוניון המשיכה ליהנות ממלך השערים שלה, תאי בריבו, ששמר על עקביות והשלים צמד נהדר תוך 16 דקות בלבד. הוא חטף כדור לשוער וגלגל לרשת בדקה ה-8, הוסיף את השני בנגיחה תוך 8 דקות נוספות, והראה את היכולות האדירות שלו.

במשחק הקודם בריבו דייק מהנקודה הלבנה בבעיטות ההכרעה שהעלו את קבוצתו ל-0:1 בסדרה, כשכעת הם בדרך להעפלה לסיבוב השני במדיה וישמרו על היתרון.

עוד לפני כן, טוקלומטי, שיצא יחד עם קבוצתו שארלוט למשחק חוץ מול ניו יורק סיטי כשהם בפיגור 1:0 מהמפגש הראשון, לא הצליח למצוא את הרשת בתום ההתמודדות, אבל המשחק נשלח לפנדלים. שטוקלומטי כבש את אחד הפנדלים וקבוצתו ניצחה בדו-קרב והשוותה את הסדרה ל-1:1. ליאל עבדה ישב על הספסל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */