יום ראשון, 02.11.2025
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3010-2611ריאל מדריד1
2310-2211ויאריאל2
2212-2510ברצלונה3
2210-2111אתלטיקו מדריד4
1811-1410אספניול5
1713-1211חטאפה6
1612-1510בטיס7
1410-1110אלצ'ה8
1414-1211ראיו וייקאנו9
1413-1111אתלטיק בילבאו10
1319-1711סביליה11
129-910אלאבס12
1216-1311ריאל סוסיאדד13
1013-1110סלטה ויגו14
1012-910אוססונה15
918-1410לבאנטה16
915-1110מיורקה17
920-1011ולנסיה18
719-710אוביידו19
724-1011ג'ירונה20

רונאלדו העניק לאל נאסר ניצחון בדקה ה-104

מתקרב ליעד: הפנומן מתקרב בצעדי ענק אל עבר השער ה-1,000 בקריירה, כשהערב כבש צמד גדול שנתן לקבוצתו 1:2 מול אל פייחה, והעלה את ספירתו ל-952

|
כריסטיאנו רונאלדו חוגג (IMAGO)
כריסטיאנו רונאלדו חוגג (IMAGO)

כשהוא מתקרב בצעדי ענק אל היעד של 1,000 שערים בקריירה, כריסטיאנו רונאלדו הוסיף הערב צמד שערים, כולל אחד דרמטי בדקה ה-104 של המשחק, והעניק לאל נאסר ניצחון גדול, בדמות 1:2 על אל פייחה במסגרת המחזור השביעי של הליגה הסעודית.

בעקבות הצמד, הפורטוגלי העלה את מאזנו ל-952 שערי קריירה, כשהוא רחוק רק 48 מהיעד המיוחל. הפנומן הפך פיגור מוקדם של ג’ייסון רמסיירו בדקה ה-13, בזכות שער בדקה ה-37 מבישול של קינגסלי קומאן, והשלים את המהפך עמוק בתוך תוספת הזמן, כשדייק מהנקודה הלבנה.

רונאלו ואל נאסר מוליכים את טבלה הליגה הסעודית כשהם עם מאזן מושלם של שבעה ניצחונות משבעה משחקים, ולא מן הנמנע שאם ימשיכו בכושר הקיים, שני הצדדים אולי ישיגו את מבוקשם עוד העונה.

