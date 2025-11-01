2:3 לאשדוד על עיילבון בליגת כדורעף הנשים

מחזור שלישי מרתק בליגת העל לנשים הסתיים הערב (שבת) כאשר האלופה מכבי אשדוד נאלצה להתאמץ בדרך לניצחון דרמטי 2:3 על מ.ס עיילבון אחרי שאיבדה את שתי המערכות הראשונות, הפועל כפר סבא המשיכה במסע המושלם שלה והגיעה לשלושה ניצחונות ללא הפסד עם ניצחון 0:3 על הפועל עירוני קריית אתא, מכבי חיפה הראתה סימני התאוששות ומכבי רחובות ומכבי תל אביב רשמו ניצחונות חשובים.

מ.ס עיילבון – מכבי אשדוד 3:2 (24:26, 21:25, 25:22, 25:14, 15:12)

משחק אדיר הערב בעיילבון כשהקבוצה המקומית פתחה היטב וניצחה את המערכה הראשונה בשובר שוויון. השחקניות של סאהר סמעאן המשיכו ביכולת הנהדרת והצליחו לנצח את האלופה מאשדוד גם במערכה השנייה, אבל השחקניות של ליאור לוק מאשדוד התעוררו במערכה השלישית וידעו לצאת מהבור תוך שהן מנצחות גם את המערכה הרביעית בצורה מרשימה. הקבוצות התייצבו למערכה חמישית ומכריעה.

דה סילבה מעיילבון החלה את המערכה המכרעת עם הנחתה מוצלחת והעלתה את עיילבון ל-0:1, אלא שפרוצקיך וסעדה עשו מיני מהפך והעלו את אשדוד ל-1:3. אשדוד המשיכה להוליך בפער קטן, דה סאוזה מעיילבון נכנסה מהר לעניינים ושתי הנחתות רצופות שלה קבעו 6:6, פרוצקיך העלתה את אשדוד ל-7:8 עם נקודה יפה, שתי טעויות של אשדוד החזירו את עיילבון לתמונה עם שוויון 11:11, אשדוד לחצה על הדוושה בנקודות האחרונות ויחד עם קרבינוביץ' שהייתה מצוינת ניצחה את המערכה החמישית ואת המשחק כולו.

הצטיינו באשדוד: סעדה עם 22 נקודות ופרוצקיך ודה סילבה עם 18 נקודות כל אחת. הצטיינו בעיילבון: מליסה דה סילבה עם 25 נקודות ודה סאוזה עם 22 נקודות.

מכבי רחובות – מ.ס רמת אביב 0:3 (26:28, 14:25, 23:25)

המערכה הראשונה הייתה צמודה מאוד כאשר מדונה בהנחתה יפה העלתה את רמת אביב ל-23:24, רחובות לא ויתרה השוותה ודורושנקו העלה אותה ל-25:26, רמת אביב השוותה אבל שבצ'וק סיימה את המערכה בהנחתה עבור רחובות.

המערכה השנייה היתה שונה ורחובות פתחה אותה היטב כשהיא עולה ליתרון מהיר של 4:10 עם הנחתה מוצלחת של שבצ'וק, רחובות המשיכה להוליך עד לניצחון במערכה השנייה. המערכה השלישית התנהלה בשוויון, במצב של 22:22 כהן מרחובות עם שתי הנחתות מוצלחות ניצחה את המשחק עבור רחובות.

מכבי רחובות כדורעף נשים (באדיבות במועדון)

ברחובות הצטיינו: שבצ'וק עם 17 נקודות וכהן (3 חסימות) וסיריך עם 10 נקודות כל אחת. ברמת אביב הצטיינו: טקצ' עם 15 נקודות (4 אייסים) וקולנוגורוב עם 12 נקודות.

ישראל אשר, מאמן רחובות, אמר בסיום המשחק: “היה משחק צמוד ומותח במערכות ראשונה ושלישית, רמת אביב נתנו פייט נהדר, אבל הניצחון נשאר בבית וזה מה שחשוב. השחקניות שלי גילו אופי ומשמעת ברגעים המכריעים. אני חייב לציין את נסטיה ויאנה שבצ'וק במשחק נהדר”.

מכבי רחובות כדורעף נשים (באדיבות במועדון)

מכבי תל אביב – מכבי בנות נצרת 2:3 (25:17, 23:25, 15:25, 25:19, 10:15)

נצרת פתחה בצורה אדירה את המערכה הראשונה וניצחה אותה, תל אביב החזירה לה בשנייה, גם במערכה השלישית שלטה מכבי תל אביב שניצחה אותה יחסית בקלות, נצרת השיבה לה במערכה הרביעית ושתי הקבוצות התייצבו למערכה חמישית אותה פתחה נצרת בצורה מוחצת ועלתה ליתרון 2:6 בעזרת וארגס, תל אביב צימצמה ושיינין קבעה שוויון 7:7 קרדוניס עם אייס העלתה את מכבי תל אביב ל-7:11 ואת הפער הזה נצרת כבר לא הייתה מסוגלת לסגור, מכבי תל אביב מנצחת בסיומו של משחק מרתק 2:3. הצטיינה במכבי תל אביב: שיינין עם 18 נקודות. הצטיינה בבנות נצרת: אישיקאווה עם 24 נקודות.

מ.כ מכבי רעננה – מכבי חיפה 3:1 (25:22, 21:25, 25:19, 25:19)

מכבי חיפה חוזרת לעצמה וגוברת בחוץ על רעננה שעבורה היה זה הפסד שני העונה. במשחק עצמו חיפה ניצחה את המערכה הראשונה, רעננה השיבה לה בשניה, אבל חיפה ידעה לצאת מהפסד המערכה וניצחה את 2 המערכות הנותרות בדרך לניצחון במשחק. הצטיינו במכבי חיפה: דימיטרבה עם 19 נקודות ווטינגטון עם 17 נקודות. הצטיינו במ.כ מכבי רעננה: דייב עם 16 נקודות ואלכסייב עם 12 נקודות

הפועל כפר סבא – הפועל עירוני קריית אתא 0:3 (15:25, 26:28, 15:25)

כפר סבא נראית נהדר בפתיחת העונה והיא עדיין לא שמטה מערכה, הערב היא שיחקה מול קריית אתא, כאשר המערכה הראשונה הלכה יחסית בקלות לכפר סבא, המערכה השניה היתה מרתקת והסתיימה רק בשובר שיוויון לזכות הקבוצה מהשרון ואילו המערכה השלישית היתה בשליטת כפר סבא שניצחה אותה ואת המשחק כולו. הצטיינו בכפר סבא: אולוץ' עם 14 נקודות (4 אייסים) וקירשנבאום עם 12 נקודות. הצטיינו בקריית אתא: יברוסקה עם 14 נקודות וגלדקיה עם 10 נקודות

ויקי אולוץ', מצטיינת המשחק מכפר סבא, אמרה בסיום: “אני שמחה שניצחנו, היה יותר קשה ממה שתכננו. אנחנו כבר חושבות על המשחק הקשה של השבוע הבא נגד אשדוד”.

הפועל כפ"ס - עירוני קריית אתא (באדיבות הפועל כפ"ס)