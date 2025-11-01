יום ראשון, 02.11.2025 שעה 00:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
204-208מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1611-178הפועל ת"א4
1417-159מ.ס אשדוד5
1211-109בני סכנין6
1218-168מכבי נתניה7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
810-88עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

קלמנזון: אנחנו עדים לחוסר אחידות בולט בשיפוט

הבעלים של עירוני טבריה בהודעה חריפה נגד השיפוט בליגה: "מצבים דומים נשרקים באופן שונה לחלוטין, זה פוגע באופן ישיר בהוגנות המשחק ובשוויון"

|
שניר לוי מראה לסמביניה את הכרטיס האדום (רדאד ג'בארה)
שניר לוי מראה לסמביניה את הכרטיס האדום (רדאד ג'בארה)

עירוני טבריה נותרה בתחתית הליגה לאחר שהפסידה הערב (שבת) להפועל תל אביב, במשחק שבו ספגה כרטיס אדום רביעי העונה בשמונה משחקים. במועדון רותחים על השיפוט, ולא רק בגלל האדומים אלא בגלל מספר החלטות שגויות לטענתם לאורך העונה.

הבעלים אריה קלמנזון הוציא הודעה לתקשורת בנושא: “במועדון עירוני דורות טבריה מביעים אכזבה וזעם על רמת השיפוט במשחקי הקבוצה בשבועות האחרונים. אנו עדים לחוסר אחידות בולט בהחלטות השופטים, אשר פוגעות באופן ישיר בהוגנות המשחק ובשוויון ההזדמנויות בין הקבוצות.

“בשבוע שעבר אושר שער לאחר עבירות ברורות על שניים משחקני הקבוצה, ואילו השבוע שער חוקי של פיטר מייקל נפסל ללא סיבה מוצדקת. מצבים דומים נשרקים באופן שונה לחלוטין: הערב, עבירה של שחקן הפועל על חביבאללה נענתה בשריקה בלבד ללא כרטיס, בעוד סמבה ספג כרטיס צהוב שני על עבירה זהה כמעט לחלוטין.

עוד הוסיף קלמנזון: “מדובר בשיפוט לא עקבי, לא אחיד ולא הוגן, שפוגע באמינות המשחק ובמאמץ הספורטיבי של שחקנינו. המועדון דורש מההתאחדות והגורמים המקצועיים לבחון את ההתנהלות השיפוטית לעומק ולהבטיח שוויון מלא לכלל הקבוצות בליגה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */