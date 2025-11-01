"מרוצה מאוד, שיחקנו נהדר. קמארה? אין תגובה"

שני פנדלים, שני שערים, שלוש נקודות. מכבי תל אביב רשמה ניצחון היום (שבת) עם 0:2 על מכבי בני ריינה באצטדיון גרין, ובכך היא שמה את הלחץ על הפועל באר שבע, כאשר הצהובים יקוו למעידה של המוליכה על מנת לצמצם את הפער בתום המחזור הזה. בסך הכל, האלופה חיברה ניצחון שני ברציפות בליגת העל.

מאמן המנצחת, ז’רקו לאזטיץ’, שיתף: “היה משחק טוב מאוד מהצד שלנו, אני מרוצה מאוד מהשחקנים שלי. במחצית הראשונה ראינו את הדקות הכי טובות שלנו העונה, יצרנו מצבים, אמנם גם ליריבה הייתה מצב ומשפתי הציל אותנו, אבל ניצחנו את המשחק והיה משחק טוב מאוד שלנו. הפנדלים? יש רשימה והשחקנים יודעים מי בועט, אין ויכוחים בנושא”.

על הסאגה עם מוחמד עלי קמארה: “אסטון וילה, אני מוכן לדבר רק על אסטון וילה. אפס תגובות על קמארה. לגבי וילה, זו הקבוצה הכי קשה שנפגוש העונה. נתכונן למשחק הזה כמו שהתכוננו למשחק נגד ריינה. וילה קבוצה מדהימה, עם אחד המאמנים הכי טובים בעולם. ננוח ונתכונן למשחק הזה, כי יהיה משחק קשה ביותר”.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חג'אג' רחאל)

אלעד מדמון שיתף בסיום: “הגענו לפה נגד ריינה שהיא קבוצה שעושה חיים קשים, לקחנו שלוש נקודות ואנחנו שמחים וממשיכים הלאה. אני מרגיש מאוד טוב, אני במועדון הכי טוב בישראל וברגע שהמאמן נותן לי את חולצת ההרכב אני אעשה מרגיש טוב ואמשיך לעבוד קשה. ראיתי שלאזטיץ’ התעקש שאני אקח את הפנדל, זה נתן לי ביטחון, שמח שהכנסתי את זה גם, זה ניצחון חשוב וממשיכים הלאה”.

מאמן ריינה, אדהם האדיה, אמר: “מה היה בסוף? אני לא פרשן מהומות. אני מאמן כדורגל. לא העבודה שלי להסביר לך. לא הייתי שם ולא יודע. לגבי המשחק, התחושות הן קשות. במחצית הראשונה היה לנו מצב של מאה אחוז גול, צריכים להיות מרוכזים נגד מכבי ת”א. בסופו של דבר אתה מתכנן, עובד, ראינו שמכבי ת”א התקשתה, לעשות טעות אחרי איבוד כדור בפנדל הראשון, זה גרם למכבי לתת את הגול, והפנדל השני? לא יודע. נגד ב”ש היה אותו דבר ולא שרקו לנו בשבוע שעבר. אני חושב שהיה לי אותו דבר על זה טורבו ולא שרקו. המשרוקית יותר קלה נגד ריינה? עניתי מה שיש לי לענות”.

אדהם האדיה (חג'אג' רחאל)

על כך שג’אבר רצה להוריד את השחקנים מהמגרש: “אני ביקשתי מג’אבר להמשיך לשחק, מצדיע לשחקנים על המאמץ, זה לא מובן מאליו. אנחנו לא נראים טוב מתחילת העונה, אבל רואים קבוצה במגמת שיפור. אנחנו נעבוד על מה שצריך, נשפר מה שצריך, נשים סוף לנאיביות, במשחק כזה אתה צריך להיות עם פוקוס 200%, אסור לטעות נגד מכבי ת”א ככה, תוכנית המשחק עבדה מצוין וראינו את ריינה גם ברגעים לוחצת. משום מקום מכבי קיבלה מתנה וניצחה. השחקנים עצבניים, המקום שלי להביא את השחקנים למקום הטוב, וזה מה שעשיתי במקרה עם ג’אבר”.

עוד אמר: “אני מאמין בסגל. חלאילי חזר, פדידה חזר להתאמן, שחקנים יעמדו לרשותנו, בעזרת השם אחרי הפגרה כולם. אני מאמין בסגל, ראינו גם נגד ב”ש שבאנו לשחק, ידענו ללחוץ, וגם נגד מכבי ת”א, ובמשחקים כאלה צריך גם לפעמים מזל, להכניס את הכדור או שניים שיש לך צ’אנס, ולא לעשות את הטעות בגול הראשון שלהם. איבוד כדור באמצע המגרש ואז הפנדל, טעות כפולה, זה חוסר ריכוז, אבל אין לי תלונות לשחקנים, הם היו עם משמעת. בצהוב השני אגב, שחקן מחבק אותו ב-16, יוצא למעבר, שחקן קופץ, צהוב שני, קל, ככה הרגשתי, קל”.

על המהומה בסיום: “אני מכיר את סעיד בסול הכי הרבה, עבדתי איתו שנתיים וחצי. היו לי ימים יפים כאן. הוא דומיננטי מאוד, עצבים של משחק, אמוציות של משחק, הוא רואה את הכדורגל, להגיד לך מה היה? אני האחרון שיגיד לך מה היה”.

שחקני בני ריינה באים בטענות (חג'אג' רחאל)

הקפטן עבדאללה ג’אבר פרק בסיום: “הרבה אמוציות, הרבה עצבים, בעיקר שנשרקו נגדנו שני פנדלים שמבחינתי הם הזויים מאוד, קלים מאוד, מרגישים את זה שכל שבוע מחדש מקפחים אותנו, לא אומרים כלום על זה לא בתקשורת, לא בדו”ח השיפוט, לא מתייחסים לזה בכלל, אנחנו רק מבקשים אחדות בשיפוט. אפשר לשרוק פנדל כזה, אז גם לשרוק לנו במשחקים קודמים. בשבוע שעבר פסלו לנו גול חוקי מאתיים אחוז, ולא שרקו פנדל על זה טורבו כשהבלם של ב”ש שם אותו על הרצפה, לא התייחס לכדור, וב-VAR התעלמו”.

עוד אמר: “בשבוע שעבר שני שחקנים של ב”ש היו עם צהוב, עשו עבירה של צהוב שני, ריחמו עליהם, זרמו עם הזרם. נגדנו על כל פיפס קטן מענישים, על כל נגיעה קטנה, וזה לא יכול להיות. כל מה שאנחנו מבקשים זה אחדות בשיפוט. הסימן לא היה לרדת מהדשא, זה היה לאסוף אותם ושנשב על הדשא, לא לשחק, אבל לא שנרד מהמגרש, לא נעשה דבר כזה. כמחאה לא רצינו לשחק, אלא לשבת, עד שיספרו אותנו, מגיע לנו שיספרו אותנו. אנחנו בשנים האחרונות מסתכלים בלבן לכל הקבוצות, כל קבוצה הולכים לבית שלהן גם, משחקי חוץ, ועושים תוצאות יפות”.

אווסו קוובנה בא בטענות (חג'אג' רחאל)

לגבי ההנחיה לשבת: “ההנחיה הייתה של הבעלים שאמר לי שנשב, ואנחנו מייצגים את המועדון הזה ואם יש בעלים שנותן הוראה צריך לעשות את זה. אנחנו מודעים לזה שהיו המון אמוציות, המון רגשות שיצאו החוצה, המשכנו את המשחק, אבל אנחנו מאוד מאוכזבים מהשיפוט. כי הפנדל הראשון אפילו היה רך, הבלם שלנו כבר עם הכדור, שחקן ההתקפה כבר לא יכול להגיע לכדור, אז מה עם נגע בו נגיעה קטנה ביד, הפוך בחיים לא היינו מקבלים פנדל כזה. היינו במשחק, נתנו פייט טוב עד הפנדל למכבי ת”א, וחבל שהמשחקים מוכרעים על ידי שיפוט, חבל מאוד”.

מקצועית לקראת ההמשך: “אני חושב שמאז שאדהם הגיע אז כן יש דרך וכל אחד יודע מה הוא עושה במגרש ואפשר לראות את זה. במצב שנקלענו אליו אנחנו חייבים לצבור נקודות ופחות צריך לשחק יפה, אנחנו מתמקדים יותר בכדור הראשון והשני ומשם לצאת להתקפות, בטח ובטח נגד ב”ש או מכבי ת”א שיכולות להעניש עם האיכות שלהן, אבל הפנים קדימה, עם אנרגיות שמבחינת משחק היינו שם, ויכולים לצאת מעודדים, אם המשחק מוכרע משני פנדלים אז אנחנו כשחקנים אין לנו מה לעשות, צריכים להסתכל קדימה, יש לנו מכבי נתניה, נתכונן ונבוא עם אותן אנרגיות ואותה גישה, ובעזרת השם נצא לדרך חדשה עם ניצחון”.