"זה לא זמן להסתכל על הטבלה, הקבוצה מאוחדת"

המחזור התשיעי של ליגת העל נערך היום (שבת) כאשר מ.ס אשדוד אירחה את הפועל חיפה באצטדיון הי”א והמשיכה במומנטום הנהדר בו היא נמצאת, כשרשמה 1:4 על האדומים מהכרמל וסופרת משחק ליגה חמישי ברציפות ללא הפסד.

לאחר המשחק דיבר מאמן המנצחת, חיים סילבס: “גם היום התחלנו במינוס ואני מאוד שמח שחזרנו. ניצחונות כאלה מתחילים במשחקים כמו בשבוע שעבר, שידענו לא להפסיד קודם. חבל לי שירדנו קצת אחורה במחצית השנייה, אבל אני לא יכול להתלונן אחרי 1:4 וחזרה מפיגור. מנצחים בבית וממשיכים הלאה”.

“זה לא זמן להסתכל על הטבלה. היא צפופה ואנחנו עובדים משבת לשבת. כל קבוצה דורשת התייחסות מלאה, ללא התייחסות לטבלה. שבוע שעבר שיחקנו לא טוב, השבוע הצגנו הופעה יפה, אנחנו מאוחדים והקבוצה מחוברת ויודעת להפוך תוצאה ולעשות משחק כזה יפה”.

שחקני אשדוד חוגגים (שחר גרוס)

על הצער הכבד שפקד את איברהים דיאקיטה עם היוודע על מות אימו: “זו עוצמה של חדר הלבשה, אנחנו כמובן משתתפים בצערו, הוא היה בדילמה גדולה אם ללכת בכלל, חיבקנו אותו, הקארמה גם הייתה איתו והוא הבקיע שער, אני מאוד מתרגש”.

על ההתמודדות מול הפועל ב”ש במחזור הבא: “שום משחק לא נגמר על הנייר. כמובן שב”ש זה משחק אחר, אבל נתכונן, ואני רוצה שנמשיך בדרך שלנו”.

שחקני אשדוד בעננים (שחר גרוס)

גם מאמן הפועל חיפה, גל אראל, שיתף בסיום: “פתחנו את המשחק טוב עם שער דקה שנייה, ואז הלכנו אחורה, משחק לחץ לא עבד ואשדוד החלו להשתלט על המשחק. היה לנו מצב לתת את השני ובמקום זה ירדנו למחצית בפיגור 3:1. ניסינו לשנות את השיטה, בחצי השני יצרנו המון מצבים, אבל לא נתנו שער. מאכזב, נסתכל קדימה ונתקן”.

“יותר מדאיג אותי זה שקיבלנו שבעה שערים בשני משחקים. אנחנו קבוצה שיודעת לייצר מצבים ובסוף נכבוש. ניסינו לאלתר ולסדר את המערך, לא כל כך הלך וכל הכבוד לאשדוד”.

גל אראל (שחר גרוס)

על שחרור של לארי אנגולו: “הוא פחות התחבר, גם מקצועית וגם חברתית, זה היה יותר נכון לנו ולו, הוא עשה פה כמה משחקים והיה קצת מאכזב. ברגע שהיה רצון הדדי סגרנו את זה בצורה הכי טובה שיש”.

“הפועל חיפה ייצבה את משחק ההגנה. ספגנו שני שערים מקרוסים מהצדדים. זה דבר שאנחנו עובדים עליו המון, נצטרך לייצב את ההגנה עוד, לייצר מצבים וכמובן גם להבקיע שערים”.