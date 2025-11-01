הניצחון הכי מדאיג של הפועל תל אביב העונה

לאחר חודש אוקטובר הקשה שעבר על הצד האדום מת״א, החניכים של אליניב ברדה שבו הערב (שבת) לבלומפילד לראשונה מאז אירועי הדרבי שלא התקיים, בתקווה לשים סוף לרצף התוצאות המאכזב, אך למרות ניצחון על עירוני טבריה, האדומים יצאו עם יותר דאגות ממחמאות.

עמית לוינטל ופיני בלילי עם פרק חדש בפודקאסט הפועל ת״א בערוץ הפודקאסטים של ONE מסכמים את הניצחון 0:2 על עירוני טבריה, ומנסים להבין איך אפשר לצאת מאוכזבים אחרי ניצחון.

החשיבות לתוצאה למרות היכולת אחרי הרצף המאכזב, למה המשחק נגד הפועל י-ם לפני הפגרה הוא כמו גמר ואיך שחקן טבריה הפך לגיבור הלא צפוי של אליניב ברדה? האזנה נעימה.