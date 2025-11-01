יום ראשון, 02.11.2025 שעה 00:24
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
204-208מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1611-178הפועל ת"א4
1417-159מ.ס אשדוד5
1211-109בני סכנין6
1218-168מכבי נתניה7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
810-88עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

הניצחון הכי מדאיג של הפועל תל אביב העונה

פודקאסט האדומים סיכם 0:2 על טבריה: האכזבה למרות 3 הנקודות, למה המשחק נגד הפועל י-ם הוא כמו גמר, החשיבות של תוצאות למרות היכולת ועוד. האזינו

|
סתיו טוריאל. יחלום הלילה חלומות ורודים (רדאד ג'בארה)
לאחר חודש אוקטובר הקשה שעבר על הצד האדום מת״א, החניכים של אליניב ברדה שבו הערב (שבת) לבלומפילד לראשונה מאז אירועי הדרבי שלא התקיים, בתקווה לשים סוף לרצף התוצאות המאכזב, אך למרות ניצחון על עירוני טבריה, האדומים יצאו עם יותר דאגות ממחמאות.

עמית לוינטל ופיני בלילי עם פרק חדש בפודקאסט הפועל ת״א בערוץ הפודקאסטים של ONE מסכמים את הניצחון 0:2 על עירוני טבריה, ומנסים להבין איך אפשר לצאת מאוכזבים אחרי ניצחון.

החשיבות לתוצאה למרות היכולת אחרי הרצף המאכזב, למה המשחק נגד הפועל י-ם לפני הפגרה הוא כמו גמר ואיך שחקן טבריה הפך לגיבור הלא צפוי של אליניב ברדה? האזנה נעימה.

