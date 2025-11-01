יום שבת, 01.11.2025 שעה 22:24
274-339באיירן מינכן1
2210-199לייפציג2
206-159בורוסיה דורטמונד3
1810-149שטוטגרט4
1714-189באייר לברקוזן5
1419-229איינטרכט פרנקפורט6
1313-158הופנהיים7
1217-139ורדר ברמן8
1111-128פ.צ. קלן9
1115-119אוניון ברלין10
1013-119פרייבורג11
813-98וולפסבורג12
811-78המבורג13
721-129אוגסבורג14
718-89סט. פאולי15
618-109בורוסיה מנשנגלדבאך16
517-109מיינץ17
517-89היידנהיים18

לא יכולה לעצור: 0:3 לבאיירן מינכן על לברקוזן

האלופה המכהנת הביסה בקלות את האורחת בזכות שערים של גנאברי, ג'קסון ועצמי של באדה1. :3 על שטוטגרט העלה את לייפציג למקום השני על חשבון דורטמונד

|
שחקני באיירן מינכן חוגגים ניצחון גדול (IMAGO)
שחקני באיירן מינכן חוגגים ניצחון גדול (IMAGO)

המחזור התשיעי של הבונדסליגה הגרמנית נמשך היום (שבת) כאשר במוקד באיירן מינכן הביסה בביתה 0:3 את באייר לברקוזן. בנוסף, 1:3 לרד בול לייפציג על שטוטגרט. במשחקים נוספים, הידנהיים ואיינטרכט פרנקפורט נפרדו ב-1:1, בורוסיה מנשנגלדבאך הביסה 0:4 את סט פאולי, ורדר ברמן ומיינץ נפרדו ב-1:1 ואוניון ברלין ופרייבורג נפרדו ב-0:0.

באיירן מינכן – באייר לברקוזן 0:3

שמישהו יעצור אותם. הקבוצה היחידה בחמש הליגות הבכירות שעדיין לא הפסידה העונה, המשיכה במפגן עוצמה אדיר על האלופה שקדמה לה. כדור עומק אדיר של תום בישוף לסרג’ גנאברי פתח את הסכר עבור המארחת, שהמשיך בנגיחה עוצמתית של ניקולס ג’קסון לרשת והסתיים בכך שהאחרון סיפק נגיעה קסומה ומצא את רפאל גררו, ששלח כדור רוחב שטוח שבסופו של דבר נכנס לרשת האורחת בזכות בעיטה חזקה של לואיק באדה לשער שלו. הצהרת כוונות גדולה מצד וינסנט קומפני ושחקניו להמשך העונה.

רד בול לייפציג – שטוטגרט 1:3 

ניצחון ליגה שלישי ברציפות ללייפציג, שעלתה אל המקום השלישי על חשבונה של בורוסיה דורטמונד. מנגד, הרצף החיובי של שטוטגרט נעצר. שער עצמי של ג’ף צ’בוט פתח את החגיגה בדקה ה-45 ויאן דיאומנדה הכפיל שמונה דקות לאחר מכן. טיאגו תומאס צימק בדקה ה-65, אך רומולו קרדוסו חתם את תוצאת המשחק בתוך תוספת הזמן. 

רומולו קרדוסו בטירוף (IMAGO)רומולו קרדוסו בטירוף (IMAGO)

היידנהיים – איינטרכט פרנקפורט 1:1

נועלת הטבלה שוב לא הצליחה לנצח ונותרה במקום האחרון. מנגד, פרנקפורט, עם תוצאה מאכזבת מבחינתה, פספסה הזדמנות להתקרב לצמרת. בודו זיבזיבאדזה העלה את המארחת ליתרון בדקה ה-32 ורסמוס קריסטנסן איזן בדקה ה-55 וקבע את תוצאת המשחק.

אנסגאר קנאוף (IMAGO)אנסגאר קנאוף (IMAGO)

תוצאות נוספות:

סט פאולי – בורוסיה מנשנגלדבאך 4:0
מיינץ – ורדר ברמן 1:1
אוניון ברלין – פרייבורג 1:1

